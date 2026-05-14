《關於那隻龜回魂的故事》借「回魂」名義 討論「回家」真諦|何故

《關於那隻龜回魂的故事》，笑料密集，真摯動人，演員有花火，製作有心思，借「回魂」之名義，討論「回家」的真諦。



《關於那隻龜回魂的故事》

《關於那隻龜回魂的故事》由王耀祖、周怡和孫偉文監製，阮韻珊編劇，陳焯威導演，Tommy Chan執行監製，阮小儀、楊樂文、梁仲恆、王耀祖、胡麗英、阮韻珊和倪秉郎演出，邵偉敏佈景設計，楊子欣燈光設計，馮展龍音響設計，吳達生服裝設計及海報造型，雲亦云海報設計，Ray Mork海報髮型，一同製作出這部水準極高的大型溫情舞台喜劇。

《關於那隻龜回魂的故事》顧名思義，正是「關於那隻龜回魂的故事」，那隻龜並非普遍的龜，而是陸家的家傳之龜，作為陸太（林芃）的陪嫁之龜，陪伴「五線奀星」陸子晴（阮小儀 飾）、「深櫃獸醫」陸子峰（王耀祖 飾）和「賣剩蔗腐女」BL小說作家陸子月（阮韻珊 飾）三姊弟妹成長，亦是在陸太過身後，成為老爸陸振風（倪秉郎 飾）的精神支柱，定時跟在他居住的大廈任職保安的姨甥陳浩宇/細佬B（楊樂文 飾）一起帶著牠落街散步。寵物愛龜「笑喪」後，老爸堅持要替心愛的寵物舉辦喪禮，陸子峰的動物傳心師男友宋寧（梁仲恆 飾）傳達那隻龜的遺願，要求三姊弟妹在「頭七」回魂夜共聚家中再見面，然而，出現在他們面前的竟然是母親（胡麗英 飾）的鬼魂？！

《關於那隻龜回魂的故事》全劇分為十三場，依次序是序場【笑喪】、第一場【解穢酒】、第二場【老家】、第三場【家族舊史】、第四場【受保護動物】、第五場【梳化】、第六場【喂~喂~】、第七場【回魂夜】、第八場【回魂翌日】、第九場【冠軍】、第十場【父親的按摩椅】、第十一場【入屋】和第十二場【父親的房間】，這是一個主角們跟家人和寵物，一同關於面對離別、走過誤解和傷痛的故事，即使沒有寵物的觀眾，相信也會有不同程度的共鳴。

《關於那隻龜回魂的故事》的編劇阮韻珊近年非常活躍，這是她繼風車草黑心喜劇《Di-Dar音樂劇場》、「恐怖在線」哈囉喂劇場《一樓一會》和《請勿打擾》後，又一個跟「鬼」有關的劇本，但沒有刻意的jump scare，只有適量的「驚嚇」效果，亦沒有為搞笑而搞笑，而是令人會心微笑的輕鬆幽默，最重要是加入了比《我推的男子》更直接的同性戀元素，個人認為是她在《Di-Dar》以外最精彩的劇本，散場後立即購買了劇本集。

《關於那隻龜回魂的故事》的演員表演出色，配合優秀的劇本，以及經驗豐富的導演，各有不同的發揮，當中以梁仲恆的「表嫂」最搶眼，他跟王耀祖的一對，真的非常sweet，簡直是sweet到核爆級數，讓全場女觀眾不斷尖叫！王耀祖有他一套的喜劇節奏，不只跟梁仲恆一起大放異彩，跟阮小儀的互動也很好看。阮小儀收放自如，角色幾個階段的轉變，她都掌握得恰到好處，沒有煽情過火，讓觀眾舒服地看著她開心「回家」。楊樂文狀況大勇，不只負責搞笑，並且大展歌喉，盡情展現才華，令人留下深刻印象。阮韻珊每次飾演自己劇本的角色都有非常亮麗的表演，早前憑《一樓一會》的鳳姐珠珠勇奪第33屆香港舞台劇獎最佳女配角（悲劇/正劇），今次的腐女BL小說作家彷彿為自己量身訂造，看似是不起眼的角色，卻是關鍵人物，特別是在第三場揭開「家族舊史」。倪秉郎從容不迫，演活了一個既深情、又可愛的老人家，有趣的是，遠看他竟然有種「竹中直人」的感覺。胡麗英出場不多，但每次都有驚喜，絕對是本劇的MVP！

《關於那隻龜回魂的故事》除了有好演員和好劇本，那個可以轉動的舞台，也是一大亮點！主景陸家客廳連露台，既充滿懷舊色彩，亦很有「家」的感覺。第四場由陸家客廳轉到大廈的後樓梯，第十二場由陸家客廳轉出父親的房間，善用香港演藝學院歌劇院舞台的闊度和高度，快速轉換場景，而坐在CIRCLE的觀眾，既可以飽覽舞台全景，更可以看清楚精心設計的細節。與此同時，舞台上方「那隻龜」慢慢爬行的影像，呼應劇情，令人莞爾。

《關於那隻龜回魂的故事》裡「那隻龜」擁有多個名字：陸子晴叫牠「小六」（母親林芃「六」歲時開始養），陸子峰叫牠「小陸」（陸家的「陸」），陸子月叫牠「小綠」（烏龜是「綠」色），細佬B叫牠「陸叔」（姨媽的陪嫁龜，算是他的長輩），陸振風叫牠「陸少」或「衰仔」，但起初陸太林芃父母以為牠是乸，所以叫牠「陸小鳳」，其後經陸振風驗明正身，知道牠是公後，為牠改名「馮小陸」。不同角色對「那隻龜」的稱呼，既代表了一家人的分歧，也反映了角色之間的關係，更隱藏了故事背後的故事，這個安排値得一讚。

《關於那隻龜回魂的故事》除了「回魂」和「回家」，還有屬於香港人的集體「回憶」，例如陸家客廳裡擺放著羅文和甄妮的《射鵰英雄傳》大碟，以及劇中的兩首流行曲，還有陸小月最愛的罐裝雜錦餅，令這個「崩壞了家庭如何再生」的類型故事，更添深度、溫度和味道。

P.S.1 《關於那隻龜回魂的故事》的「場刊」設計成「東南西北」的摺紙，非常有意思！

P.S.2 《關於那隻龜回魂的故事》很適合張栢芝女士觀看，呼籲她盡快入場，相信將會有難忘的體驗！