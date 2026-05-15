香港古道行樂（增訂版）：石塊疊砌的生活歷史（上）｜開卷樂

有一種隱秘的道路，幽幽穿梭於山林之間，它們也許擁有數個眾說紛紜的名稱，不同的由來說法，它們串聯起一條條村落。那些前人開闢的石頭小徑，鋪蓋着青苔，靜默地留存下往昔住民的生活足跡。



人稱「標叔叔」的郭志標，是一位在山林尋幽探秘逾半世紀的資深行山人士，同時是攝影愛好者。著有《香港本土旅行八十載》、《香港古道行樂》、《香港旅聞軼事》及本年度出版的《香港古道行樂（增訂版）》。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



古道是如何建成的

香港古道，指的是鄉間遺留下來、具備逾百年歷史的石砌道路。現代交通發達，出門輕鬆方便。不過昔日在村與村之間，不管是為了交際往來還是買賣，都得從自然界中開墾出連接的路。耕畜漁樵、種茶採藥、斬柴燒炭、婚姻嫁娶、傳遞書信、投墟買賣、紅白二事、探親訪友、保衛家園、福音傳道……由一塊塊石頭搭建的橋樑通道，便是當年肩負起諸多人事活動的交通樞紐。

郭志標行山近半世紀，對香港古道有研究。（顏銘輝攝）

為甚麼會使用石頭作為建材呢？原來，從前的百姓一般赤腳行走或是穿着草鞋，石路穩固耐用，能夠就地取材，即使風雨侵襲，亦不至於泥濘滑腳。然而，再堅實的石頭終究敵不過時代淘汰，昔日的山林古道因城市發展而改成公路，有的因人口遷移而被冷落，昧薆於蔓生野草間。現今保存下來的古道，多已改為郊遊徑或遠足徑。

命名背後亦有段「古」

這些為了生計和社群互動而生的道路，本沒有既定名字，為了表示其位置，道路通常以所處的地方命名，如蓮麻坑的竹山坳古道，「竹山坳」是當地村民世代沿用的地名，不熟悉該地的遊人鮮少知曉。

若道路遠長，則改用複合地名方法，取兩個地名的首字，串連成一個令人一看便知起點與終點的名稱，例如由元朗往荃灣，便稱元荃古道，又或是鳳園連接馬尾下，稱鳳馬古道。

（顏銘輝攝）

香港古道與口述歷史

據郭志標分享道，新界東北是行山人士必訪的地區。書中介紹了八仙嶺、橫嶺、吊燈籠古道群，以及蓮麻坑竹山坳古道，不單是因為風景優美，早年更是獲准在過年期間進行傳統燒炮仗習俗之地，應節氣氛讓此帶成為團拜聚餐的熱門選址。

在八十年代，與烏蛟騰村村民王華交流後，郭志標得悉該村原來有新路與舊路兩條通道，通往沙頭角區的谷埔村：被稱作「媽騰古道」的是新路，曾經經漁農自然護理署在八十年代修葺部份路面；舊路山勢較險峻傾斜，逐漸被冷落，現已鮮有人蹤。這些通道與早年來自梅縣、鹽田、沙頭角的村民遠赴南洋謀生的路線息息相關，老一輩會先從沙頭角轉乘街渡往谷埔，在此道到往烏蛟騰，稍作休息後，再一路往九龍，朝着行向海外的大船進發。

山路由上轉落，路面也變成石砌的古道。（顏銘輝攝）

有些歷史事件因缺乏紀錄而難以考究全貌，生者的見證是沙漏下的一手史料，古道亦然，它仍在那裏時，靜候着尋求者在其被湮沒前，來探索它的故事。

時移世易，石頭小徑也敵不過歲月侵蝕，然而古道的價值在於承載着舊日的風土人情、鄉村生活和地方典故，記錄了香港重要的。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）