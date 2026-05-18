香港中樂團俠跡天涯音樂會 聯手實力派歌手演繹港產武俠經典旋律

武俠世界一直是港產電影及電視劇中的常見題材，不論是古龍的《楚留香》、金庸的射鵰三部曲、《天龍八部》、《笑傲江湖》等，都是膾炙人口的經典故事；甚至當中的劇集主題曲旋律一響，已深深勾起港人回憶。今次香港中樂團就以這些深入民心的武俠影視歌曲為主題，在5月22及23日來到文化中心音樂廳為大家呈獻「俠跡天涯」音樂會，重新編排演繹一首首港人耳熟能詳的經典旋律，並由實力派歌手葉巧琳及楊立門擔任演唱嘉賓，讓各位聽眾陶醉在熟悉的港劇主題曲中，重新感受武俠經典的魅力。



今次音樂會獲香港教育大學全力支持，由樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰執棒，以中樂的剛柔並濟，配合實力唱將，以旋律重現武俠故事中的刀光劍影，快意恩仇。擔任演唱嘉賓葉巧琳及楊立門亦有一定功力，葉巧琳 (Mischa Ip)以紮實的古典音樂功底和具爆發力的聲線著稱，唱功一向備受認同，是低調的實力派歌手；而楊立門 (Raymond Young) 則在離開官場後投身樂壇，以渾厚嘹亮的聲線演繹經典金曲。

香港中樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰執棒，以中樂的剛柔並濟重現武俠經典的劍膽琴心。

歌單方面，《鐵血丹心》、《笑傲江湖》、《楚留香》等多經典電視劇主題曲當然包括在內，香港中樂團特意重新編配多首家傳戶曉的武俠旋律，結合傳統韻味與現代編曲，既保留原曲神髓，亦為作品注入嶄新音樂語言，希望在感受港劇經典武俠情懷的同時，亦能感受到中樂團在創作上的新意。

音樂會將以《小刀會》序曲揭開帷幕，樂曲原為民族舞劇《小刀會》的音樂，後成為電影「如來神掌」等武俠片的標誌性配樂，以嗩吶與鑼鼓營造出高手登場的緊張氣勢，一響起便令人熱血沸騰。

另一經典《男兒當自強》是電影「黃飛鴻」主題曲，改編自古曲《將軍令》，激昂鼓點與磅礴中樂展現中華男兒的錚錚鐵骨，由香港中樂團以龐大陣容演繹，氣勢更上一層樓。而《鐵血丹心》作為一九八三年《射鵰英雄傳之鐵血丹心》主題曲，是顧嘉煇的不朽名作，歌頌家國情懷與兒女情長。

另一亮點是《忘盡心中情》，這首一九八二年電視劇《蘇乞兒》主題曲同樣出自顧嘉煇手筆，旋律哀而不傷，道盡英雄落寞。是次音樂會特別編配為管子、嗩吶與樂隊版本，由秦吉濤以管子主奏，其滄桑音色與嗩吶的高亢相互對話，展現江湖兒女的豪情與蒼涼，更顯江湖漂泊之淒美。

最後的壓軸作品為著名作曲家關廼忠編曲的《金庸武俠小說主題曲幻想曲》，樂團將演奏其中七個選段，包括<天龍八部之萬水千山縱橫>、<神雕俠侶之神話情話>、<天龍八部之倆忘煙水裏>、<書劍恩仇錄>、<射雕英雄傳之世間始終你好>、<射雕英雄傳之絕世絕招>及<倚天屠龍記>。由《天龍八部》的北宋，到射鵰神鵰的南宋抗金抗蒙古史詩故事，元代《倚天屠龍記》、以至清代《書劍恩仇錄》的恩怨情仇，演奏出磅礡氣勢穿梭歷史，感受武俠故事的蕩氣回腸，為整場演出畫上完美句號。

相信無論是資深武俠迷或初次接觸中樂的觀眾，均不容錯過這場熱血與詩意並存的武林盛會。

日期及時間：2026年5月22-23日 (五、六) 晚上 8:00pm

地點：香港文化中心音樂廳

票價：$500, $450, $350, $250

*音樂會長約70分鐘，不設中場休息



（60歲或以上高齡人士、殘疾人士及看護人、綜合社會保障援助受惠人及全日制學生半價優惠。購買門票，只可享用其中一種優惠計劃。）

