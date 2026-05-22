香港古道行樂（增訂版）：於山林古徑尋覓獨特樂趣（下）|開卷樂

郭志標是一位在山林尋幽探秘逾半世紀的資深行山人士，著有《香港本土旅行八十載》、《香港古道行樂》、《香港旅聞軼事》及《香港古道行樂（增訂版）》，記錄香港古道相關的人與事。所謂香港古道，即鄉間一帶所遺留下來的石砌路徑，至今多已逾百年歷史。在交通尚未完善的年代，無論是村與村之間的交際往來，還是買賣交易，都必須由人們在自然環境中開鑿、開闢一條條道路。而這些古道，如今有些屬歸於郊野公園管理及保育，有些仍保留着舊時的原始痕跡。



「乾隆古道」一名從何而來？

二零二一年，漁護署向郊野公園委員會推介十條選定的郊野公園古道，而入選之一的乾隆古道，乍聽名字大有來頭，究竟與皇帝有沒有淵源？

原來連接沙田大圍與九龍坳（舊稱大坳）的乾隆古道，原本叫大坳古道，舊時是官富司轄區內的路徑，又稱虎頭山凹。清乾隆五十七年（一七九二年），村民慷慨捐金，於兩邊砌石，將原本崎嶇難走的路，修護得較平坦易行。如此，便有了「乾隆壬子古道運香必經之路」、「獅紅古道」之名，漸漸行山人士乾脆以「乾隆古道」稱之。

對此，作者則有所顧慮，僅以年號稱呼易顯空泛，也無法令行山人士一見便悉知徑道的起訖處。民間流傳的地名往往因約定俗成而生，有時甚至連出處亦難以準確考據，所以，當官方定名時，或許需作多方面考量。

山徑隱跡，竟能用於戰略與走私？

道路經由人開闢而來，這些主要圍繞着住民生活、供鄉民往來的山間路徑，在非常時期，竟能發揮着非一般的功用。西貢古道在舊時不僅是蠔涌村及西貢群村的村民前往九龍的貿易通道，易於匿隱的地理環境，亦讓此處山頭於日佔時期，作為游擊隊與日軍作戰的據點。

在大埔往粉嶺一帶，有一條石蹬古道，位於龍山與大丫硤之間，從流水響一路通往九龍坑老圍。該山徑偏僻迂迴的「優處」，使它在日佔時期成為走私的旺點，走私客挑擔搬運火水、火柴、肥皂、藥物及日用品，帶往內地龍崗、淡水的墟市販賣，回程時又捎回米與糖，一條小小的山道，竟是困境謀生的命脈。

附近還有桔仔山坳古道，經漁護署修建後，成為了頗具名氣的流水響郊遊徑，起訖點在流水響水塘附近，全長約四點四公里，整程步行約需兩小時。流水響早見載於清嘉慶《新安縣志》：「流水響潭在五都發源處有數石井，天造地設，深約尋丈，春夏溺如飛瀑，秋冬則淙淙細響。」如今流水響已被修築成水塘，往昔的水流聲響不再，然而每逢秋冬時分，環繞着水塘的白千層與落雨杉隨季節變化，換一身澄黃調的衣裳，裹夾於一色天水間，不少攝影愛好者聞名造訪，記錄自然之美。

柳暗花明，走近文化歷史與自然

大嶼山是假日閒遊之選，當地有南山古道、石壁古道、根頭坳古道，以及貫連多所古寺的鹿湖古道。公眾碼頭於五零年代建成以前，大澳交通可算不上便利，即使能先乘船抵達大澳，仍需再乘小艇由水路接駁上岸。那時期由大澳上山的人，多為僧尼或是攜帶拜佛用品的香客。除了靠着兩條腿踏實地攀爬，還有一種選擇，是乘坐人力擔抬的「山兜」，沿鹿湖古道前往鹿湖或寶蓮寺。當寺門需要搬運食物時，遇到僧侶患病，也會僱用山兜協助下山，將病者送往石仔埗醫局求醫。

遊人沿鹿湖古道及其附近探索，能途經目前不對外開放的鹿湖精舍、佛泉寺、竹園精舍、悟徹、紫竹林主樓、涼亭寶蓮室副樓、靈隱寺等歷史建築，欣賞石碑墨寶，認識大嶼山佛教修行的歷史文化。

談到遠足郊遊熱點，可不能遺漏元荃古道。這條昔日元朗十八鄉一帶村民往返元朗及荃灣的主要通道，現今受郊野公園管理，發展成為「元荃古道郊遊徑」。元荃古道的起點位於柴灣角荃威花園附近，終點是元朗大棠，步行需時約五個半小時。

元荃古道的便利處在於遊人既能全程走畢，亦可靈活安排行程，隨心在中途停駐，步行到半道，可到達深井品嚐馳名的燒鵝，到農莊訪造春夏盛開的鮮花。經保良局度假營進入大棠郊野公園，便能朝着楓香林前行，每年年末的秋冬季，是大棠紅葉轉紅的時候，彼時山徑便招引着生活在繁囂都市的人們，尋覓一段「偷得浮生半日閒」的時光。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版）

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