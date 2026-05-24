字耕一生：徐學成的故事｜宋體、黑體、仿宋體，究竟是從何而來？

如果說文字是人類文明的基石，那麼字體便是這塊基石上不那麼被重視卻至關重要的紋理。在數字化浪潮席捲一切的今天，我們習慣了在屏幕上輕點幾下便可切換千百種字體，卻鮮少追問：那些每日伴隨我們閱讀的宋體、黑體、仿宋體，究竟是從何而來？《字耕一生：徐學成的故事》給出了答案——它們來自包括徐學成在內的中國字體設計師，來自一個在動盪歲月中一筆一畫「耕」出鉛字時代的群體。

文：寧礎鋒



徐學成的「新宋體」字稿

本書由「上海活字」項目團隊歷經多年採訪、檔案查閱與文獻整理編撰而成，分為傳記篇與文集篇兩大部分。傳記篇以徐學成九十餘年的人生軌跡為主線，從他出生於常州農家、求學於蘇州美專與華東藝專，到進入上海人民出版社從事書籍裝幀，再到1960年被選調至上海印刷技術研究所，成為中國第一批字體設計師。書中細緻還原了他主持設計「黑一」「黑二」「宋黑」「宋七」等重要字體的歷程，記錄了為《辭海》《毛澤東選集》等國家重大出版項目服務的幕後故事，更首次披露了「文革」期間為大字本組織的字體會戰、經典著作體「宋七」被雪藏三十餘年後重見天日的曲折經歷。文集篇則收錄了徐學成親自撰寫的二十餘篇專業文章，從字形規範、重心處理、筆畫粗細到多人協作的方法論，堪稱中文字體設計實踐的「心法手冊」。

這本書的價值，首先在於它填補了一段近乎空白的歷史。在中國現代設計史的書寫中，字體設計長期處於邊緣地帶，而徐學成是中國字體設計師中最高壽、最勤於總結的一位，通過他的講述，我們得以窺見一個時代的縮影：從金屬活字到照相排字，再到激光照排與電腦造字，技術革新一浪接一接，而這群人始終站在浪尖，用最樸素的手工技藝，為漢字在信息時代的傳播鋪設了最初的軌道。書中收錄的大量檔案文件、字稿照片、歷史合影，更是第一手珍貴史料，讓那些被遺忘的名字和面孔重新浮現。

徐學成記錄設計工作的文章，載於1964年《印刷活字研究參考資料》第8輯

其次，本書呈現了一種獨特的中國式設計方法論。與西方設計強調個人風格與理論建構不同，徐學成和同事們面對數萬個形態各異的漢字，必須以集體協作的方式完成。他們在實踐中摸索出「五個一致」（筆畫形態、形聲旁結構、字形大小、字形重心點、筆畫粗細）的設計規範，創造了「第二中心線」等控制字形大小的工具，總結出「穩、整、勻」的易讀性原則。這些樸素而有效的經驗，並非學院派的高頭講章，而是手眼心合一、日復一日打磨出來的「活」的知識。對於今天的字體設計師而言，這本書是難得的「師承」——當電腦軟件讓造字的門檻前所未有地降低時，前輩們對每一個字的重心、每一筆的粗細、每一處空隙的執著，恰恰是這個時代最稀缺的匠人精神。

晚年接受訪問的徐學成

最後，這本書講述的不只是一個人的故事，更是一個行業、一個時代的命運。徐學成從從美專學生到出版社美編，再到字體設計師、非遺傳承人，每一次轉折都與國家的變遷緊密相連。書中沒有刻意拔高，也沒有迴避遺憾——他創作的字體很多未能投產，他培養的年輕設計師因行業蕭條紛紛轉行，他畢生積累的經驗在數字化浪潮中幾近失傳。讀來令人唏噓，卻也更顯珍貴：正是這些「失敗」與「未完成」，讓我們看到個體在時代洪流中的堅守，也讓我們意識到，保護一門技藝遠不止於申遺和展覽，更需要讓它被看見、被使用、被傳承。

《字耕一生：徐學成的故事》是一部厚重的歷史，也是一本實用的專業書，更是一封寫給所有「做字人」的情書。它讓我們知道有一群人曾以筆為犁，以紙為田，用一生的時光，耕出了漢字在現代世界中的清晰面容。

（本文獲三聯香港授權轉載，本文不代表藝文格物立場。）