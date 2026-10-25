深圳羅湖怡景周邊好去處:9間打卡cafe+香氛手作室+鴻蒙科技圖書館

多數人和我一樣，平日假期逛吃嘆啡，也會先考慮往深圳南山福田跑，卻鮮少發現，羅湖區的怡景也開了不少值得一去的咖啡店，此外，我們還找到了幾家有意思的小店與你分享。



怡景，原來你這麼好逛。

怡景變chill了 開滿了好看的咖啡館

1. 四夕咖啡：40年後回到童年樓下開的店

「四夕咖啡」開在景貝南小區內，據說老闆小時候生活在隔壁樓，時隔四十年，重回兒時生活的地方開起這家咖啡店。

店內木櫃裏擺放着各式精緻杯子供客人挑選，老闆會耐心介紹和引導客人品嚐咖啡風味。

四夕咖啡

地址：羅湖區景貝南小區38棟101號

營業時間：11:00-19:00

點評網人均：¥32



2. Fun Space放空間：插畫師開的泰式咖啡館

Fun space·插畫咖啡館，是健身教練和插畫師的Fanny一手佈置而成，已經是羅湖咖啡店的熟悉面孔，新店2.0現已開業。

開在景貝南小區樓下，綠色小館予人一種濃厚的泰式風情，有種在熱帶雨林喝咖啡的愜意感。這裏除了咖啡，還有Fanny自己設計的手繪插畫、飛盤等周邊，遇到喜歡的也可以買走。

Fun space放空間

地址：羅湖區景貝南小區45棟106

營業時間：09:30-20:30

點評網人均：¥39



3. Five By Five咖啡屋：特別推薦四季限定Drity

Five By Five，開在怡景花園附近的景南社區樓下，「Five By Five」， 是一個無線電通訊用語，意思是「信號滿格，一切順利」 。 開在居民樓下被樹蔭環繞，推門而入，原木桌椅搭配暖黃燈光，慵懶小貓安靜趴在窗台打盹，很是温馨。

+ 2

點單推薦：泰式奶茶布丁

當天點的是店長推薦的另一杯焙茶拿鐵，焙茶很香濃，是自己手磨的焙茶，還點了熱銷的泰式奶茶布丁。泰式奶茶香濃郁，不齁甜不膩口，口感絲滑綿密，入口即化，茶韻奶香平衡得很好，也有回甘。

Five By Five咖啡屋

地址：羅湖區景貝南小區42棟104號

營業時間：9:00-19:00

點評網人均：¥33



4. Coffee.Ycc：營業至晚上8點的工業風咖啡店

Coffee.Ycc，深圳為數不多營業至晚間八點的工業風咖啡店，2026年一月底才正式開業。店內最吸睛的還屬這幾台工業風鐵架的意式機，聽說這是主理人超哥從成都烤箱咖啡定製來的設備。

+ 2

新店主打combo，我選了藍莓果汁combo，一款淺中烘的哥斯達黎加豆子，混合着藍莓糖的甜感和薄荷的清新，風味飽滿，口感香甜順滑。

寵物友好咖啡店

值得一提的是YCC也是一家寵物友好咖啡店，店內有一隻懶洋洋的小貓，也能看見來往的客人們帶着毛孩子們到店內飲啡，晴好的午後在外擺的座位曬曬太陽也是個不錯的選擇。

Coffee.Ycc

地址：羅湖區東門北路2059號翠沁閣A座102號鋪

營業時間：08:00-20:00

點評網人均：¥38



5. 鶴嶼園藝咖啡館：花草滿園的庭院咖啡館

遊走在怡景花園錯落的樓棟之間，很容易迷失在連片舊式宅邸裏，也正因這份隱蔽，讓這家庭院咖啡館多了幾分難得的清淨。這裏有漂流木做的茶几，淘來的復古竹椅，店主用雙手收集生活的點滴，構造出這個充滿生機的花園。

黑糖肉桂拿鐵是她家比較熱門的一杯，肉桂味很香濃，剛烤好巴斯克蛋糕，加了新鮮檸檬汁的巴斯克中和了膩感，是咖啡的好搭檔。

鶴嶼園藝咖啡館

地址：羅湖區怡景路2003號怡景花園荷豔閣 B 地一樓

營業時間：9:00-19:00

點評網人均：¥32



6. GOODCHENCOFFEE：電單車愛好者開的西裝咖啡店

GOODCHENCOFFEE，是一家主業做西裝同時也有賣咖啡的店。推開門，店內的西裝成品陳列有序，各種面料、領結、皮鞋一應俱全，各個角落都很有質感。

主理人從事西裝定製已有十多年經驗，特意將手藝與咖啡融合在一起，聊了下得知主理人也是一位摩友，店內也陳設了收藏的騎行摩托帽，還有一隻肥潤的加菲貓懶洋洋攤在沙發很是可愛。

GOODCHENCOFFEE

地址：羅湖區怡景花園荷麗閣A地

營業時間：10:00-18:00

點評網人均：¥27



7. Rainbow Brunch：芭比粉的庭院Brunch小店

Rainbow Brunch，是一家開在怡景花園荷麗閣A地的庭院式小店，芭比粉色的庭院外牆很有記憶點，進入室內，有不少新潮時尚的衣服、配飾包包可選。

此外還提供簡餐、飲品、下午茶等。走進就被這面窗吸引了，到這逛逛小物件，坐下喝杯飲品慢悠悠，抬眼皆是綠色。

Rainbow Brunch

地址：羅湖區怡景花園荷豐閣A一樓

營業時間：周一至周五 11:00-20:00，周六、日 10:00-21:00

點評網人均 | ¥25



8. Something For：深圳本土連鎖精品咖啡

羅湖圖書館對面也新開了一家Something For，就位於廣電樓下。晴好的午後，買杯澳白加份牛角包，過個馬路就能走進對面的羅湖圖書館辦公自習。

店門口就是一片開闊草坪，等餐的間隙，也可以在這曬曬太陽，放空心情。

Something For

地址：羅湖區怡景路2008號德必-深廣電數創公園D區104

營業時間：07:30-17:30

點評網人均：¥30



9. TonTon美味屋：Tonton 2.0版本的美味屋

除了咖啡店，怡景也有不少舒服的温馨小店。TonTon美味屋，是開在園嶺TonTon的2.0版本，開在園嶺的分店以下午茶和飲品為主，這家新店則開在了怡景花園裏，主打日系正餐。推開門就像是走進鄰居家一樣，木質調的裝潢很是温馨。

+ 4

手帳和港樂愛好者會喜歡的小店

清新日系的綠色門頭很吸睛，店內還有一個隱秘小隔間，很適合在裏頭寫寫手帳，消磨一個下午的時光。店內播放的以港樂為主，喜歡粵語歌的朋友不要錯過。

正餐推薦這份紅豆鯛魚燒和泰式打拋飯，分量很足，搭配的莓果冰茶解膩清爽。這裏很適合二人食，和朋友聊聊天度過慢悠悠的下午。

TonTon美味屋

地址：黃貝路怡景花園荷花村荷萍閣B地

營業時間：11:00-21:00

點評網人均：¥50



10. INKOMOR印茉：怡景花園裏的香氛手作室

INKOMOR印茉香氛手作室，落於怡景花園荷豐閣，因黃磚庭院而令人注目。

從外看是南法風情，進入室內，胡桃色的長桌立櫃，温馨自然的居家風格，像是到訪朋友家的客廳。店內有調香室、手作室、植物室，三室相通亦相隔，分為不同香氣縈繞的手作空間。

INKOMOR印茉香氛手作室

地址：羅湖區怡景花園荷豐閣A一樓

營業時間：周一至周五 11:00-20:00，周六、日 10:00-21:00



全新的羅湖圖書館 就開在怡景

新開放的羅湖圖書館，以「書山堆疊」為理念，這也呼應着羅湖「一半山水一半城」的氣質。全棟包含21層、和17層的青少年活動中心相連，雙塔連體設計既象徵文化的層層積澱，也寓意創意的無限生長。

旁邊就是青少年宮，毗鄰廣電新公園，讓老城區的城市文化配套愈發完善，也讓怡景多了一處獨處學習的文化角落。

+ 3

總建築面積7.7萬㎡ 21層書山疊境

羅湖圖書館總建面7.7萬㎡，一共21層，目前1至10層對外開放。一樓設有鴻蒙智能大廳、長者與盲文閲覽區及24小時自助圖書館；二三樓為兒童繪本與青少年閲覽空間，四至十層分佈着設計、健康生活、深港文化等特色展區，館藏規模達150萬冊。

整館大面積玻璃幕牆通透採光，室內書香與光影相融，6樓廊道連通青少年宮，站在此處可遠眺梧桐山與小梧桐電視塔。

全國首個鴻蒙科技圖書館

作為全國首個鴻蒙科技圖書館，羅湖圖書館把智慧閲讀也落到了實處。聽館內員工介紹，在這裏每一本書都有配備二維碼，即便不在館內，也能通過手機一鍵查詢書籍的館藏狀態與具體位置，避免了跑空的情況。更搭配鴻蒙版自助借還機、數字人館員 「羅小圖」、智能分揀機器人等，科技的加持，讓書籍流轉高效有序。

來到怡景 要慢慢逛

這裏有深圳最早的富人區

來到怡景，怡景花園是無法略過的印記，這裏是深圳最早的富人區。成片舊式紅磚牆院落、復古鐵藝院門，彷彿將人帶回了上世紀90年代的深圳。

同時也有很「新」的一部分。附近開了不少可以花掉一整個下午看書的安心空間，也有不少有意思的小店，可以在那度過一個像去朋友家做客的下午。這些新的變化加入怡景的生活氣質，不擾亂原有的氛圍，又給社區帶來了更多把「附近的椅子」。

+ 1

不止宜居，也適合專程閒逛一趟

在飛速發展的深圳，能找到一處讓生活停擺的地方已是彌足珍貴，社區幾乎是最適合靜心散步的地方，怡景也是這樣的存在。

這裏配套齊全，抬眼皆綠，滿滿的生活感，如今怡景不單是本地人居所，也值得專程前來漫步閒逛一趟。新舊景緻在這相融共生，怡景始終不急不緩，在這座城市中獨守屬於自己的節奏。

理想的下午，宜於泛看泛聽，淺淺而嘗，漫漫而走。