在東莞可以做什麼？美國駐華傳媒人Dexter Roberts的答案：採訪

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-04-10 00:00

鴉片這個角色從東莞退出之後，舞台上現在換上來的是另一種「壞東西」，那就是娼妓業。蓬勃的娼妓業使東莞博得了「中國性都」的稱號，而這裡的娼妓業之所以如此發達，主要是拜台商所賜。台商大部份都把老婆留在台灣，自己過來東莞。 文：Dexter Roberts ｜ 譯：廖世德 ｜ 來自《低端中國》

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他們的老婆住在海峽另一邊的台北、台中等城市。大量台商——估計大約有50萬人——聚集在這裡，為了供應他們的種種需求，很多基礎設施因應而生，其中包括一部份風化業——幾百家三溫暖為台商提供一種按摩服務，也就是年輕女子將按摩油抹在乳房上，然後在客人身上磨蹭。

從事悲慘行業的人豈止她們

從事這個悲慘行業的女人、女孩子數以千計，他們其實都是從中國各省來的外地人。東莞台商的子女，如果有跟過來的話，上的是台商自己的國際學校（但是習近平上來以後便開始禁止台商子女使用台灣的課本，必須使用中國那些充滿政治宣傳的教科書），看病有台商專屬的醫院，想吃什麼有「小台北」飲食街。在「小台北」窄窄的一條街上，兩旁的餐廳、小吃店販賣珍珠奶茶、牛肉麵等餐點飲品，人行道上有幾間像台灣到處可見的那種販賣檳榔的玻璃亭子。檳榔是一種核果，抹上石膏放在嘴裡咀嚼，可以提神；人行道地面上到處可見血紅色檳榔汁。

東莞市中心高價精品街東城區矗立著一座「東莞台商大廈」，樓高289米，層數68層；始建於2008年，中途歷經全球金融危機，出口廠商受到嚴重打擊，致使建程停頓，拖延多年之後才在2013年落成。剛落成的台商大樓比當時東莞次於它的高樓高三倍有餘，第六、七層是台商協會的辦公室，有一座中國式空中花園，花園入口是中國傳統的圓拱門，走進去之後是一方水池，池裡養著錦鯉，池邊種了一排竹子。

羅谷走進中國的偏鄉與農村，寫下這本描繪另一個中國的著作：一群永遠不可能翻身為中產階級的農民工的故事...... Evan Osnos（《拜登傳》作者）

一天上午，我跑來這裡找老朋友樓達人，英文名字叫Hayes。1980年代他住在蒙大拿州小鎮蘇必略（Superior），協助朋友經營安全帽工廠。Hayes這個名字是那時候取的。1990年代初他跟著工廠搬遷到東莞。他苦笑著說，住在洛磯山脈那幾年真的很辛苦（我本身就是蒙大拿州人，所以我們雖然在那裡並不相識，但是在這裡卻成了他所說的「蒙大拿來的老朋友」）。

美國人在東莞承受種族歧視

身高六呎三吋的Hayes在那裡最先碰到的考驗是當地一個人對他有種族歧視。這個人一直以為他是美國原住民（Native American），後來聽到他講英文很流利但是有中文腔，才知道他不是。還有一次考驗是他為了抵禦蒙大拿的寒冬，沒問清楚就買了一件粉紅色的大外套。他穿這一件外套出門，立刻召來了幾個人訕笑。不過以他那高壯魁武的身材，他立刻震囁了那些人。

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他現在是台商會的名譽會長，是住在東莞最久的台灣人，台灣人社區當中私下公認的有力人士，又是《台商》月刊的編輯。我等他開完會，等一下我們要一起吃飯。

台商為東莞貢獻了什麼

他把我領進台商辦公室的「展覽室」。展覽室牆壁上掛滿了大幅照片，都是歷任會長和來訪政府高官的合照；一張張桌子、檯子上面擺滿了精緻的花瓶、瓷盤，各界人士送這些東西來表彰台商協會對東莞經濟的貢獻。

從中國內地的窮鄉僻壤到沿海繁忙的工廠，目睹日以繼夜操勞的農民工、為了達到黨領導的期待而殫精竭慮的基層官僚...... James McGregor（著有《共和國的長子們：揭開中國經濟高速成長的真相》

我後來才了解，這一間展覽室是東莞台商和當地官員之間緊密關係的華麗「門面」。他們以各種方式表現這種關係，有時候很煩瑣，有時候很齷齪；前者譬如舉辦花瓶敬贈儀式，儀式之後繼之以有燕窩、魚翅、各類海鮮等菜餚的宴席；後者如宴席之後去三溫暖、卡拉OK「續攤」（去卡拉OK玩，一般一開始都是叫十幾個小姐出來排排站，讓男性客人挑選，選出來的小姐就是男客今天晚上的「伴」，要陪他喝酒，唱歌，有時候還有其他）。

大部份農民工每天工作12小時以上

台商和官員進行這種交誼，交換的東西其實很簡單：台商、港澳商因為其原來所在地工資調漲或是政府實施環保的新規定，所以把工廠搬到這裡來繼續賺錢。這種互相利用的關係能夠成立，主要是依靠源源不絕的溫馴農民工勞動力。在把台港澳商吸引到珠江三角洲的種種因素之中，其中最重要的就是低薪勞工，這一點當地高幹太清楚了。

2008年，當地勞工就業局奉命實施新的勞動合同法，這些官員頓時不知所措。他們當然希望農民工賺的錢要讓生活過得去，但是如果照新規定付給工人加班費，多年來的官商同盟就會受到影響。大部份農民工每天工作12小時以上，常常連續幾個星期沒有休假，一個月所得不過幾十美元。這就是工廠那些經理要的。

一次採訪中，東莞本地一名女性勞動官員笑著對我說：「我們必需確保我們的客戶廠裡有工人，不用給高得不合理的薪資。我們對他們的要求要合理。」

羅谷的《低端中國》正是答案，他在書中考察中國經濟奇蹟的源頭，挖掘農村的制度、組織與農民，如何為城市的發展做出了沉痛的犧牲。在中國數十億人口當中，有一半來自於鄉村。這本書是我們認識他們的一扇窗。 Peter Hessler（《尋路中國》作者）

春絲（音譯，Chun Si）企業皮包廠製造的皮包在沃爾瑪（Walmart）有銷售。這家企業一開始是設在澳門，十年後鑒於工資上漲，於1990年遷廠到大陸。這個期間，有成千上萬的港台澳廠商和他們一樣因為原所在地工資上漲而遷廠到中國，其中大多數落腳在珠江三角洲。春絲皮包在珠江的西邊，也就是深圳和東莞的對岸，開了兩間工廠，一間在珠海，一間在中山市。中山市這一間距離中山市種滿棕櫚樹的美麗市中心大約45分鐘車程。珠海隔海與南邊的前葡萄牙殖民地澳門相望，而現在的澳門已經變成全世界的博弈聖地外加洗錢中心。

春絲皮包遷廠的決定是正確的，因為這時候也有很多製革廠、扣件廠商開始在這裡設廠，春絲皮包就這樣連接了皮包製造業迅速擴張的供應鏈。像春絲皮包這種低端製造商，搞一點旁門左道乃是生存所必需，壓低那些弱勢農民工的薪資是其中一種很容易執行的方法。很多生產出口公司都有一套剋扣員工薪資的規矩，春絲皮包也不例外。他們對工人設定了一套收費、扣錢、罰款的制度，目標無非就是盡量減少公司付給工人的薪資。這一來，工人的實薪原本就已經很微薄，現在又給扒了一層皮。

（出版社授權轉載。原題：台商與官員的互利關係，經編輯刪減節錄。本文不代表藝文格物立場）

書名｜低端中國：黨、土地、農民工，與中國即將到來的經濟危機 作者｜Dexter Roberts（羅谷） 譯者｜廖世德 出版｜八旗文化，2021.03.31

作者簡介｜Dexter Roberts（羅谷）是美國駐派中國的資深記者，從1995年開始採訪報導中國長達23年，曾任《商業周刊》（Businessweek）中國社長與《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）中國社長，採訪過無數中共高層、中國或外資企業的高層執行長，足跡遍布全中國各省，包括新疆、西藏等偏遠敏感地區，以及香港、澳門和台灣。報導議題涵蓋經濟改革、中美貿易與投資，工廠與農民工、人口與公民社會等等。他也曾遠赴蒙古、北韓、南韓，日本、印度、越南和柬埔寨等地，瞭解中國的政治與經濟力量對周邊國家的影響。他近期的關注集中在中國政策，如戶口制度導致的當下社會衝突和階級差距對中國經濟發展未來的影響；中美競爭與中國崛起對整個世界政治、經濟和社會的影響。2018年他回到美國，目前擔任大西洋理事會亞洲安全倡議（Atlantic Council's Asia Security Initiative）高級研究員，同時擔任蒙大拿大學曼斯菲爾德中心（Mansfield Center）研究員，並在政治系任教。羅谷畢業於史丹佛大學政治系，在校時學習中文兩年半。畢業後赴台灣師範大學繼續學習中文。之後回到美國，取得哥倫比亞大學碩士學位，主修國際事務，側重於中國研究和新聞學。《低端中國》是他的第一本書。