俄羅斯禁異世界轉生動畫　關於不讓人轉生是否搞錯了什麼這檔事

撰文： 小島陸秀夫 最後更新日期： 2021-05-05 21:03

根據外國傳媒報道，俄羅斯聖彼得堡的區域法院裁定禁播五套「異世界」動畫，原因是認為「轉生到異世界」此事某程度上鼓勵了自殺，怕教壞小朋友。

文：小島陸秀夫

死後轉生過更好生活是否搞錯了什麼

被禁播的五套動畫分別為《佐賀偶像是傳奇》、《為美好的世界獻上祝福！》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《公主戀人》及《貓娘樂園》，有香港媒體指被禁也因這些動畫有色情成份，但被禁的主要原因，是因為異世界轉生動畫，展示出「死後轉生可以去到一個更圓滿及有趣的世界，而且不受父母控制」的意識。

「異世界動畫」指的是主角從一個世界穿越到另一個世界的故事，穿越的方式可以是進入遊戲後出不來、被召喚、掉進馬桶，或者是常見的死後轉生等。通常主角在穿越後都會有一些優勢，可能是現實中的知識、科技或者特別能力／等級，以便能在新世界冒險時大顯神通。

法院指這些動畫強化了輪迴轉生的信念。法院覺得像《為美好的世界獻上祝福！》這類動畫，會使人因為想轉生到魔法世界（起碼比現實更有趣）而自殺。

法院在Telegram中說到（聖彼得法院聯合新聞社）：

法院裁定，如《為美好的世界獻上祝福！》 通過表明死亡後可以有更充實和有趣的生活，而不受父母的控制，從而促進了輪迴的信念。 死後的世界在此被認為是多姿多彩的，充滿冒險的，並提供了一個機會來過著放縱的生活，當中充滿了醉酒、性關係和非法活動，而現實生活卻被展示為無趣和孤獨。

現時未知確實此禁播是哪種「禁播」，因為有報道指只要在動畫中加入警示就可以。不過話說回來，這已不是俄羅斯第一次禁播動畫，《死亡筆記》、《犬屋敷》》和《東京食屍鬼》在1月時也因為暴力而被禁。

天堂概念算不算「開心異世界」

首先被禁的不全是異世界轉生動畫，我沒看《公主戀人》及《貓娘樂園》，但《佐賀偶像是傳奇》就不是異世界——喪屍「死者蘇生」後的世界也是本來的世界，只是被抓去做偶像而已。「死後的世界在此被認為是豐富多彩的」，她們也還是在同一個世界，這樣是暗指當偶像和做平民是兩個世界？

但這也是小事，最大問題是「死後的世界在此被認為是豐富多彩的」其實有什麼問題？很多宗教也有輪迴轉生的概念，也有對死後世界的描述。死後去到一個美好的世界，更是眾多宗教的中心思想。聖經中啟示錄七章15-17節就有描述天堂情況：

所以，他們在神寶座前，晝夜在他殿中事奉他。坐寶座的要用帳幕覆庇他們。他們不再飢，不再渴；日頭和炎熱也必不傷害他們。因為寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源；神也必擦去他們一切的眼淚。

雖然沒有魔法又沒有「醉酒、性關係和非法活動」，但看起來也是個很好的世界，起碼不渴又不熱，又沒有人傷害自己，這會不會......you know，kind of 吸引？會不會展示出「死後轉生可以去到一個更圓滿及有趣的世界，而且不受父母控制」的意識？

聖經也沒明確提到自殺會下地獄，除非把自殺與殺人等同（當然不贊成自殺，在此希望大家珍惜生命，生命總有出路）。而且這些轉生異世界的動畫，絕大多數的主角都並非因為自殺，而是因為交通意外。引一段統計：

圖片來源：https://twitter.com/cheesetororich/status/978502496258744320/photo/1

截至2017年11月28日，除卻不明原因，最多的轉生法是交通意外，而第二多是貨車交通意外；被殺、病死與意外死亦是前列。你沒看錯，因貨車而轉生的主角實在太多，多得要分為「交通意外」及「交通意外（貨車）」。連過勞死都有14部，而自殺只有兩部，實在看不出有多鼓吹自殺。

按「描述一個地方很好，就等於鼓吹人不顧一切都要去」這個邏輯，那麼所有歌頌自己國家強大的影片，都在鼓吹地球上所有非國民偷渡過去。

最根深柢固的問題，是法院沒有想過為何有人認為現實世界真的「無趣和孤獨」到要自殺，也沒有想過為何社會如此不「豐富多彩」。現實的「無趣和孤獨」是社會、是國家政策造成的，不好好處理國家問題，卻去怪罪來自遠東的新奇幻想，如此荒謬怪不得國民想逃去異世界。

這個作品好冤枉

由騎熊到騎龍

題外話，俄羅斯與穿越異世界其實也叫有「先例」。漫畫《騎乘之王》，主角是統治普魯吉亞共和國的大總統，名叫亞歷山大·普吉諾夫，簡稱為普大總統，一看就知是影射誰（雖然漫畫內普魯吉亞共和國是小國）。

故事內容是這位普大總統軍臨天下，喜愛「騎乘」，騎馬太普通，平常都騎熊騎虎，有天開始覺得天下間所有東西都騎過，開始覺得不滿足。有次被暗殺時發生意外，就穿越到異世界，看到異世界有龍可騎即時心生興奮，決定騎盡該世界的大怪獸。

大總統說要脫衣是因為想感受風的感覺（圖片來源：https://twitter.com/oginomatomewiki/status/1309809796137119746/photo/2）

想必大家也看過這張改圖吧（圖片來源：https://twitter.com/falchange/status/1363473683096817671/photo/2）

按法院規定，不知道大總統轉生是不是也要被禁？

（本文不代表藝文格物立場）