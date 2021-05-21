作家金鈴首發長篇小說：身邊每每有一些需要我們多加關注的事

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-05-21 00:00

寫這部十萬字的小說，構思了一年，彷彿花了半輩子才完成。也許你會問我，為甚麼想寫這本書？

文：金鈴

每一個地方，有她獨有的文字用語。這些詞彙這些內容，都盛載歷史。

香港，一個充滿英倫遺風又同時兼備中國傳統的城市，我用從小學習的詞彙，撰寫百年記憶。

我生於殖民地時期，心心念念，都是追逐燦爛都市，不懂甚麼是歷史。長大之後，身邊每每有一些需要我們多加關注的事，這些事，將來就是歷史。

有歷史的城市太多怨恨，怨恨總是和希望共生。

金鈴（天地圖書提供）

一百年一千年一萬年，相比於靈魂轉世，當下的固執，輕於鴻毛。法國哲學家Derrida曾在著作中說：「終於，我想學習怎樣生活下去。」

他亦對鬼魂有如此看法：我們也許需要開一道與幽靈溝通的門，與記憶、承傳和時代接軌，才能學懂在這亂流下生活。

人生軌道 並非如火車旅程一樣簡單

故事裏鏡花水月，人生，是由無數事件交織而成。在飲孟婆茶再度輪迴之前，每一個靈魂都要經歷一段火車旅程，重溫人世種種。然而，人生軌道，並非如火車旅程一樣簡單。六道輪迴，透過生命中接踵而來的難題，重新學習。

放下最愛，放下遺憾，放下仇恨，能止傷止痛。但，我們對於人生執念，卻是日深一日。

旅行多年，我學會了：當人無法放下執着時，他就看不遠；當熱氣球捨不得丟下沙包，它就飛不高；當我背負沉重背包時，只能低着頭行走。

直至，我把背負的重物放下，才會看得見天有多高，雲有多闊。

（本文獲授權轉載，原為自序。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜金鈴，旅遊文學作家，香港作家聯會會員，專欄作家，擅寫小說及各式創新旅遊文學作品，至今出版作品49本。2017年獲選香港書展年度主題作家，2015 年榮膺第五屆「全港時尚專業女性」大獎。作品多次獲提名香港書獎及十大好書，連續兩年入選中學生好書龍虎榜。足跡遍及全球超過120 個城市，接受傳媒訪問近50 次，並出席各大專院校活動及公開講座逾100 次。電郵：writesth@yahoo.com.hk；FB：http://www.facebook.com/writesth.hk

旅者無疆 ——悅讀金鈴20年暨《石板街火車站》新書發佈會 日期：2021年5月22日（星期六） 時間：下午3:00-4:30 地點：灣仔莊士敦道30號地庫天地圖書展覽廳 講者：金鈴 嘉賓：Chocolate Rain 免費參加（http://web.cosmosbooks.hk/Default.aspx?ID=1393）

內容簡介 寫給放下執着的人──我把背負的重物放下，才會看得見天有多高，雲有多闊。 鏡花非花 水月非月 虛實交錯旅情 尋回初見的你 冰島女孩回到出生地，在這裏開展了另一個故事。 剛剛畢業的年輕人，與一位生命停格在二十歲的少女靈魂相遇，在大時代下那微不足道的滅門案，把遺憾、思念、仇怨，層層打開。一個又一個交匯的靈魂，不是偶然相遇，而是命中註定。魔幻旅程、光影傳奇，真相假象、靈魂覺醒，隨着少女的遭遇，打開了環環相扣的人間傳奇。 九段破裂的時間碎片，拼湊出被世人遺忘的殖民故事。

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。