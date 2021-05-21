杜勒｜數一數二的素描大師　意大利以外的北方文藝復興｜人與物

撰文： 唐晉濱 最後更新日期： 2021-05-21 21:28

談到文藝復興，自然想到意大利或佛羅倫斯，波提切利、達文西、米開朗基羅與拉斐爾。文藝復興有三大創新：以透視法再現人類立體與空間的視覺經驗；研究人體解剖學，以畫出更接近真實的肢體與肌肉；最後是參考羅馬古建築的重視幾何學、對稱的建築風格。

相對於地處南方的意大利，今天要介紹的杜勒（Albrecht Dürer）算較少人提及，他是北方文藝復興的代表。

身處北方的天才

杜勒的父親金匠來自匈牙利，遷居到神聖羅馬帝國的紐倫堡（即今天的德國地區）生下了他。杜勒年少時即表現過人的繪畫天賦，因此沒有子承父業，轉了去學習繪畫，最後成為了當時歐洲其中一位最有名氣的版畫家與油畫家。

杜勒十三歲時的自畫像（Wikimedia Commons）

杜勒深知從大師學習的重要，曾兩次到南方的意大利旅行，跟達文西、拉斐爾、貝尼尼（Giovanni Bellini）都保持朋友關係。杜勒盡得文藝復興的精粹，將它化成北方的風格。

素描的極緻

只要看看杜勒的素描作品，例如水彩《年幼野兔》、《草》，或炭筆畫的《老婦人》，這些畫即使看在今天的我們眼內，大概仍馬上會被他對細節的觀察力與精確的呈現手法攝服。

杜勒對運用線條的純熟境界，在西方藝術史可說數一數二，在他的版畫可能看得更清楚。線條塑造出事物與人體等形體的輪廓：人體皮膚下的骨與肉、衣服的皺摺、地上的粗土與碎石、樹幹的坑紋、老人臉上的皺紋與鬍子；線條既會編織陰影，亦營造深度感。杜勒的每一條線都充滿表現力——可以說沒有一條線是多餘的。

自然的再現

就如達文西的研究用素描，我們可以感受到杜勒繪畫這批作品的意圖，就盡可能不加個人的主觀詮釋，表現事物本來的自然模樣。

文藝復興的一大主題是宗教畫，雖然人像已經較以往畫得更自然，比以前的宗教畫較接近真實人體，但杜勒依然對這些傑作有所不滿，尤其這些畫中人物背後的自然景物，畫得不夠活力。

《亞當與夏娃》（Adam and Eve）

看杜勒製作的《亞當與夏娃》（Adam and Eve）版畫，可以感受到他對於動物與植物的執著，伊甸園中的樹、牛、鹿、貓、兔與鼠全都具說服力，亞當與夏娃（還有蛇）雖是主角，但杜勒呈現出一幅接近自然的場景。

宗教畫的場景

杜勒有高超的技巧，亦有澎湃的熱情與敢於創新的想像力。在基督宗教愈發懂得利用圖像來佈道的時代，杜勒製作了大量版畫表現《聖經》中的內容，例如源自《啟示錄》的《四位騎士》（The Four Horsemen）。

杜勒這批宗教畫作感染力極強，讓信眾直接就感受到《聖經》文字所述的壯美場景，亦因為這種熱情與技術，使杜勒於當時歐洲在紅極一時。

藝術家的待遇

相傳波提切利只畫過自畫像一次，而達文西到底有否畫過自畫像仍存在爭議，杜勒作為文藝復興的同代人，卻有為數不少自畫像，展現出無比的自信（以上十三歲那張亦是自畫像），足足比自畫像大師林布蘭（Rembrandt）早出生一百餘年。

同樣，若我們夠細心，會發現杜勒的畫都會有「AD」的簽名，這簽名經過精心設計而簡潔有力，就像他的個人商標。

杜勒對後世影響深遠，藝術史上不時就有杜勒復興運動（更有「杜勒文藝復興」一說（Dürer Renaissance））。他亦變成德意志民族重要的文化遺產，尼采曾在《悲劇的誕生》中談論杜勒的畫作，其後希特拉與納粹亦有挪用杜勒的思想與作品以作論述。

【人與物】系列——