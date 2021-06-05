趙曉彤《翔》｜香港鳥類出入境觀察　香港作家新書記錄鳥迹

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-06-05 15:16

書名｜翔：雀陸香港 作者｜趙曉彤 出版｜貳叄書房（2021）

近年活躍於媒體與自然生態書寫的作家趙曉彤，從學院、媒體到自由工作，維持穩健筆力，勤於書寫，專欄文字花盡心思，每則文字都有不同嘗試，可以這麼說：繼葉曉文之後，又一位同時具備文字、插畫與攝影能力的作家。

我家附近有幾棵高高瘦瘦的龍柏樹，大概因為它的樹葉無法遮擋樹枝，它不受雀鳥歡迎。只有麻雀喜歡在午後使用它，站在樹枝上曬太陽、睡午覺。偶然，我停下來細看這些結滿樹枝的麻雀毛毛球，一些麻雀睡著睡著會突然清醒幾秒，牠半張開眼睛，打個呵欠，便繼續午睡。我因此看見了麻雀的眼皮是從下往上閉合的（人類的眼皮是從上往下閉合的），於是，半夢半醒的麻雀臉上是一副翻白眼的表情。 〈樹麻雀〉

趙曉彤結集《明報》世紀版每周專欄出版《翔》，紙上方塊文字踏實，偶有擬人與想像。早在她之前，報紙也有專欄寫自然生態，例如劉克襄（後來都為專欄圖文結集出書）寫山寫坊眾也寫貓，語言貼合香港讀者閱讀習慣，亦保持鳥人（劉克襄別稱）一貫風格。

趙曉彤落筆則是種連結個人成長與社區歷史的方向，在幾位前輩之間，找到自成一格、持之以恆的方式，拍攝、描寫、繪畫、發表，起初大膽投射自己的想像，有美好的，也有偶爾難以判別的，結果卻在她臉書不時分享與讀者互動片段印證，這種寫法吸引了為數不少的讀者。後來，她掌握了更細緻的寫法，減去想像，多寫觀察，並融入她對鳥類的知識——

有次，我和朋友散步時，非常隨意地看著樹下一群在泥裡啄食的麻雀，牠們啄著啄著，其中一隻麻雀忽然啄到一條粗大的羽毛！那是一條屬於體形較大的鳥的羽毛，銜著這條羽毛的麻雀既興奮又謹慎，牠退後了兩三步，看看同伴仍在忙於啄食、並無為意牠的退場，牠才轉身跳上大樹旁邊的石牆，再跳到牆後的沙灘，半飛半跳地離開。牠拾到了牠眼中的寶物。 〈樹麻雀〉

我在離家最近那個燕巢的位置，經常看見燕子與麻雀在街上大打出手，有時只是一隻樣子懵懂的麻雀幼鳥來到燕巢附近，也會被成鳥燕子瘋狂追打至離開該地域，當時覺得，燕子真是兇狠。 〈家燕〉

報紙讀者傳統地期待每周專欄，有時會讀到人格化的寫法——每個寫法都如是，多寫，自然會嫌甜膩；這種表達方式有它的風險，趙曉彤多次練習之後，則愈見狀態，尤其寫到即時即地的記憶，發揮她細膩的筆觸，愈讀愈好看。筆者接觸趙曉彤文字多年，狀態當然不會沒有起伏；這系列專欄則讀出她一貫不失自信的謙遜，在觀鳥視野裏巧妙地寫出自然與人的和諧與衝突，敢說在她同版同輩當中，是最有自我調節能力的作家。

一段時間，我每逢夏天都會到坪洲小住，第一年，我已在坪洲人來人往的商業街看見一巢初生燕子，而這個鳥巢，在接下來數年都有燕子使用，可以說是雀界的歷史建築。那時，我已覺得家燕是比麻雀更不怕人的小鳥，麻雀尚且會見人飛走，而家燕是選擇了在人類的屋簷下建屋，或許，牠相信人類不會危害自己。 〈家燕〉

幼鳥的體形並沒有比成鳥細小多少，牠把身體貼近地面，頭仰起，張大鳥喙，雙翼不斷顫動。而成鳥則是踮起鳥爪，用鳥喙把食物對準幼鳥的嘴巴，逐點逐點咬碎，再放進幼鳥口中。忽然，一人走來，那人顯然沒有注意到麻雀正在餵食，成鳥一見人靠近，立時飛上路邊的圍欄，遺下一隻幼鳥獨自面對危險。隨處都是麻雀幼鳥時，便是春天來了。幼鳥很易辨認，牠的毛色較淺，嘴角沾了黃色，而臉頰的黑斑點和頸前的黑領帶也是很淺色。幼鳥的飛行技術欠佳，拍翼拍得很密，通常跟在成鳥身後飛翔。有次，我在香港大學看見麻雀一家三口在頭頂飛過，由於認出了飛在後面的兩隻是幼鳥，我的視線便順著牠們的飛行方向，跟隨牠們降落在行人路旁的花槽。 〈樹麻雀〉

趙曉彤千字方塊文章所花的時間，敢說是不成比例的：觀鳥時拍攝與記錄，寫時資料採集，寫後修訂……讀者花十分鐘讀完的，可能是她兩三天的工作時間。

我站在遠處觀看了半小時，成鳥一直飛來飛去找食物餵幼鳥，而我身邊人來人往，沒有人停下來看看麻雀。 〈樹麻雀〉

鳥類用翅膀飛翔，作家用文字飛翔。趙曉彤《翔》有她一貫的「飛行」風格，也有她努力實踐的痕迹。或者大家真的是太忙碌了，「沒有人停下來看看麻雀」；有了趙曉彤這書，看到她記錄下來的鳥類生態，也有她提醒我們觀鳥樂趣在哪。

觀鳥觀人，整理記憶，就是作家的工作了。

（本文不代表藝文格物立場）

書名｜翔：雀陸香港 作者｜趙曉彤 出版｜貳叄書房（2021）

趙曉彤繼《 步 》後，書寫另一部有關香港的著作—— 以雀鳥為題的《 翔：雀陸香港 》。作者熱愛觀鳥，以獨特的視角描繪香港城市的鳥，一鳥一故事。全書收錄四十種在香港生活的鳥類，是作者的觀鳥紀錄外，也是人與雀鳥之間的文學對話。四十種雀鳥，附以圖片參考，所有圖片均由作者所攝，拍下了這些香港雀鳥的怪奇、可愛的模樣。將自然動物書寫融入文學，為讀者帶來雀鳥另一面。

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