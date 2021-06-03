運輸救國｜張大千行書十七言聯立軸　側記重慶船王盧作孚事迹

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-06-03 18:00

編按：張大千80年前為「民生公司內江辦事處」而作的十七言聯立軸，近日首度公開，並以港元780萬拍賣成交。民生公司由一代船王盧作孚創辦，1937年抗戰時，就是用民生公司的輪船搶運撤往川、渝的企業、政府人員及物資等，被譽為中國實業史上的鄧寇克大行動。蔣介石尊盧作孚為「作孚兄」、「民族英雄」；毛澤東稱其為近代「不能忘記」的四大實業家之一，而敢和毛澤東唱反調的梁漱溟亦讚他「庶幾乎可比於古之聖賢」。本文作者簡述張大千此作的背景，從藝術到歷史，探索作品背後的故事。

照片由香港邦瀚斯提供

是聯上款「民生公司內江辦事處」，設立於一九四四年七月四日。民生公司是近代中國最負盛名的私營航運企業，提到民生公司，有一個人的名字是繞不開的，他就是民生公司的創辦人——盧作孚（1893-1952）先生。

盧作孚

盧氏原名魁先，別名盧思。重慶合川人。一九二五年，盧作孚在嘉陵江上游的合川募資，成立民生實業股份有限公司，以八千大洋訂購了一艘七十噸重的小火輪，名之「民生」，翌年啟航，之後歷經浮沉，慘淡經營，逐步併購二十餘間中外輪船公司，至一九三五年，基本統一長江上游，並將航線延伸至上海。

文：苗亞杰

航運業化零為整，民生公司亦日趨壯大，但戰事突起，航運業迎來了巨大挑戰。盧作孚卻認為：「國家對外的戰爭開始了，民生公司的任務也就開始了。」「民生公司應該首先動員起來參加戰爭。」一九三八年，國民政府欲退守西南。民生公司集中所有輪船，協助運輸軍隊、政府人員、學校師生及各項工業物資，盧作孚更是親自奔赴宜昌，坐鎮指揮，不計損失，數十天之內，逾百萬人員、物資、設備悉數轉移，其緊張與艱難可想而知。是次宜昌大撤退堪稱民生公司發展史上最驚心動魄的考驗，為國家保存了民族工業命脈，被盧作孚好友、學者晏陽初讚為「中國實業史上的敦刻爾克」（編按：敦刻爾克即Dunkirk，港譯「鄧寇克」）。

現代人稱盧作孚為「船王」，但如果僅僅以此作為他的標籤，是相當不全面的，他除了是一位成功的實業家，更是一位愛國者，是亂世中國的社會改革家。未及弱冠即入同盟會，參與辛亥革命，之後履身新聞界和教育界，曾數次受邀步入政壇，位居要職，歷掌四川建設廳、交通部、全國糧食局，卻又一再致仕回歸實業，只因心懷實業救國的夢想。

「民生公司」名字來源

民生之名，與孫中山先生提出的「三民主義」息息相關，盧作孚曾自己解釋道：「民生，概而言之，其直接而現實之意思是發揚中山先生之民生學說，解決民生問題為富國強兵之本。而深一層的更廣大的意義則是：以我中華全體國民之生生不息為其根本所歸。不是少數富戶、才子佳人，而是全體國民豐衣足食，安居樂業，多子多福，文明康樂，生生不息。」翻檢其書信集和演講錄，比比皆是談論社會改革、國家未來的議題。

實業之外，他更以北碚為基地，創建學校和圖書館，推行漸進地社會改革，將晚清遺風尚存的郷鎮建成現代化的小城。他也被當地人親切地尊為「北碚之父」，如今的盧作孚紀念館即坐落於北碚。熟悉他的人，莫不欽佩他的風骨與作為。晏陽初說：「作孚兄是我最敬佩的摯友，他是位完人，長處太多了。 」「像作孚這樣一位正人君子、愛國志士、了不起的實業家，國人應當敬重。」馮玉祥認為他是「最愛國的，也是最有作為的人」；蔣介石呼其「作孚兄」、「民族英雄」；毛澤東稱他是近代「不能忘記」的四位實業家之一，甚至敢和毛澤東唱反調的梁漱溟亦讚他「庶幾乎可比於古之聖賢」。一九五二年，民生公司正式公私合營，盧作孚於是年逝世於重慶。斯人斯事，震古鑠今，而湮沒久矣！如今透過大千先生這一對曠世鉅聯，盧作孚和他的民生公司，乃重現於聚光燈下。若夫觀者能於書法詩詞之外，有以為鑒，則藝術之不朽，莫大於是焉！（張大千與盧作孚的直接交往待考）

盧作孚紀念館展品之一（圖片來源：http://n.sinaimg.cn/sinakd20121）

戰時四川風雲際會，盧於政經界舉足輕重，而大千自敦煌返蜀，頻頻於成、渝等地舉辦展覽，一時可謂風頭無兩，二人既有同鄉之誼，又皆廣於交遊，社交圈應多有交集。盧雖醉心實業，卻仍保持書生本色，為人謙和，與藝文界人士亦有過從。網路資料見徐悲鴻一九四三年有〈神駿圖〉寫贈「作孚先生」，題款曰「繩曾君不識，他日會相知」。何況盧與大千摯友、 時任四川省政府主席的張群交情篤厚，故其與大千相識實在情理之中。

為祝賀內江辦事處開幕而寫

一九四四年七月四日，民生公司內江辦事處開幕。彼時正值民生公司飛速發展時期，內江作為西南重要的樞紐城市，其辦事處的設立，想必為一時盛事。張大千是幅鉅聯即為祝賀內江辦事處開幕。聯高丈二，必為特別定製，是否曾於開幕當日懸於門庭？又或否曾鐫刻於楹柱？從其尺幅卓爾之雄，書寫集詞之用心，可以遙想當年榮景，大千對家鄉實業界的鼎力支持，乃至與盧氏的交情，似無須贅言了。

一九四三年自敦煌歸蜀之後，大千先生鉅構迭出，如一九四五年的〈墨荷四聯屏〉、一九四六年的〈峨眉三頂〉，均為丈二鉅製。可見數年間出入敦煌，臨摹壁畫無數，歷經宏大章法結構的洗禮，磨練了大千營造聯屏鉅構的魄力和能力。大千書法早年師事李瑞清、曾熙，二者皆為碑學名家，故大千在勤習碑學之餘，又融會歷代諸書家之長，尤得力於黃庭堅。此對鉅聯筆勢舒展開張，稍參清道人的戰顫行筆，又兼〈瘞鶴〉結體與山谷波折之長，恣肆雄渾，是典型的大千盛年書法面貌，堪稱傑構。

收藏家旅居荷蘭

聯語分別擷取章謙亨〈念奴嬌〉、姜夔〈月下笛〉、劉辰翁〈摸魚兒〉、周密〈桂枝香〉、辛棄疾〈滿江紅〉、倪偁〈鷓鴣天〉六闕宋詞之一句，集為兩聯，各計十七言，前賢詩詞，信手拈來，詞句豪放與婉約兼備，氣概萬千，頗為應景，彰顯其詩詞造詣之深厚，正所謂「天才橫溢，功力自深」。大千先生楹聯如此鉅製，連同本幅在內，迄今見諸公私收藏者唯二。另一為台北故宮庋藏、〈集黃山谷辛稼軒聯墨〉，書於本幅後一年。相較於台北故宮聯，本聯不論保存狀況、書法筆力乃至聯語長度和內容，俱更見豐富精彩，其受贈方的背景故事亦深具歷史意義，為近代中國航運史上極為感人的篇章，見證了時代的興衰轉折，毫無疑問是難得一見的博物館級珍品。

此聯現藏家旅居荷蘭，得自其母贈予，原係其外祖父所有。其外祖父為四川宜賓人，國民政府時期，任職於糧食運輸部門。其人雅好詩文書畫，富於收藏，因樂善好施，故藏品中不乏得自友朋饋贈者。觀其仕途軌迹，與盧作孚屢有重合，推測二人公私交際圈子或亦復如是。然此聯何時流出民生公司，又何時歸現藏家外祖父庋藏？上輩人諱莫如深，相關當事人墓木已拱，時至今日，遂成難解之謎。藏家外祖父五十年代起於當地政府糧食部門位居高職，政務繁忙，鮮有顧及家人日常生活，更遑論與子女閒談「天寶遺事」。其書畫收藏，一直秘而不宣，及至安排遺產之際，方將珍藏悉付愛女，即現藏家之母。現藏家結婚之時，其母又將是聯在內的數幅作品作為結婚禮物送贈。

釋家說，緣起緣滅，聚散有時。人如此，物亦如是。一九四四年到二〇二一年，八十年彈指之間，而此聯經歷政權更迭、公私合營以及其後的種種「運動」，竟尚在人間，原裝原裱，品相完好，如得神佑，是大千先生之幸，又何嘗不是大千先生藝術賞音之幸呢！

（本文獲香港邦瀚斯授權轉載。原題：千載賢愚同瞬息，幾人湮沒幾垂名 ——一代船王盧作孚。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜苗亞杰，邦瀚斯中國書畫部國際高級顧問兼主管

苗亞杰