京官冤獄半年抄經　300多年後時值500萬｜王士祿《法書佛經》

金剛謂「菩薩於法，應無所住，行於布施。」布施有無畏施，無畏施者，由持戒忍辱故。無心害物，設有冤家，亦不讐報，不生怖畏也。佛告須菩提，我昔為歌利王，割截身體，我於爾時無我相，無人相，無衆生相，無壽者相。何以故？我於往昔節節支解，若有我相、人相、衆生相、壽者相，應生嗔恨。而楞嚴謂，心精遍圓，含裏十方。反觀父母所生之身，猶彼十方虛空之中。吹一微塵，若存若亡，如湛巨海，流一浮漚，起滅無從。嗚呼！佛道無我、人、衆生、壽者相，其本妙心遍圓，身之存亡，渺焉小矣，而又奚怖畏乎。西樵先生以科場事繫獄，是時禍幾不測，蟻命須臾，滿兵被甲脅守。他人處之，鮮不驚懼失措。先生乃手書佛經不輟，凡八歷月，所書亦多此〈佛說高王觀世音經〉也。先生殆全於道力矣，或疑先生繫獄，書此諂佛，以求佛佑。余論歸金剛楞嚴之指，而題於其首。艾陵居士雷士俊謹序。 鈐印：雷士俊印、伯籲

簽條（木匣）：王西樵先生法書，絹本一函四冊，王氏珍藏。款識：（一）佛說高王觀世音經竟。（二）奉佛弟子王士祿照雲棲本寫。（三）甲辰（1664）歲閏六月下澣，奉佛弟子王士祿齋沐虔書於繫所，仰祈佛慈垂佑。（四）甲辰（1664）歲閏六月下澣，奉佛弟子王士祿沐手虔書，付弟祜供養持誦。（照片由香港邦瀚斯提供）

此一函四冊，完整保留清初康熙時裝潢，集王氏兄弟親友門生共三十家跋，乃清初詩壇尤其揚州文學圈陣容的一次集中展示。

撰文、整理：苗亞杰 ｜ 邦瀚斯中國書畫部國際高級顧問兼主管



冊中西樵手書前題後跋多為其在揚州及翌年遊吳、越時所往還同遊者，跋中紀年最早乃程邃與陳維崧（康熙甲辰十二月），紀年最晚則宗元鼎（康熙四年乙巳七月）所書。

寂音尊者，謫海上，無經籍，壁間止有毗舍浮佛四句偈。日夕研味，頓入無生。今西樵先生手錄諸經，數十倍於寂音。先生長齋繡佛，證入道妙。寂音非少，先生非多，患難之有功於學人如此。或曰，識得此義，以寂音當一畫，以先生當十翼，何如？曰，然。乙巳（1665）中元前四日，燈下請觀，江南大悲弟子陸璨敬題。 鈐印：陸璨

西樵故後，阮亭繼續請親友題跋。函套內張貞跋書於西樵逝後四十日，張氏《渠亭文稿》中明確署年為「康熙癸丑（1673）九月一日」，而函套內西樵表兄徐夜題跋則最晚，署康熙二十三（1684） 七月十五日，此時距西樵謝世幾乎十有一年整矣。

王士祿 法書佛經四冊 水墨絹本 冊頁共計四十五開 1664年作。簽條（木匣）：王西樵先生法書，絹本一函四冊，王氏珍藏。款識：（一）佛說高王觀世音經竟。（二）奉佛弟子王士祿照雲棲本寫。（三）甲辰（1664）歲閏六月下澣，奉佛弟子王士祿齋沐虔書於繫所，仰祈佛慈垂佑。（四）甲辰（1664）歲閏六月下澣，奉佛弟子王士

張貞跋曰「司勳先生請室中手書諸佛名經，凡數十種。余於先生既殤之四十日，始獲拜觀」，此凡數十種，其後近三百年僅見文獻，而實物則深隱於世，再見蹤影，已是二十世紀，歸於西樵同里後學、山東桓台收藏家王寀廷（1877-1952）。

清初瑰寶首現拍場：王士祿《法書佛經》四冊，成交價：5,127,500港元，為估價逾兩倍（估價：2,000,000-3,000,000港元）。



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王寀廷貢忱於鄉邦文獻，「收藏尤夥尤備」。山東桓台《王氏世譜·貢忱公軼事》載，其「藏王士祿囹圄中所書心經，士祿出獄後，與乃弟漁洋士禛遍徵當時名流題詠，凡百數十家，據此可見一般矣」。貢忱所藏，或為兩函八冊。其丙戌（1946）兩跋於外函，時值國共交戰，時局日惡，物價飛漲，「迫於環境，擬將此經易米為炊」，然終因不捨，「留經反金」，並決意「自今以往，余快意抱持此經，不令散佚，寧至斷炊亦弗鬻人。」次年，因親家張景韓將有遠行，無以為贈，便「持以夙所真愛之經，分半遺贈，用伴舟車」。

康熙二年七月，西樵升任吏部稽勳員外郎，同時被任命為河南鄉試主考官。他一直厭惡當時科場文章的沿襲摹仿習氣，臨河南主試，凡軟熟雷同冀合有司尺度者一概摒棄不錄，中式者冉覲祖等五十七人無非好奇服古之士，有名於嵩洛間，復取其文之尤異者編為《豫文潔》。大學士孫廷銓見之歎絕，以為場屋之文前所未有。孰料此舉竟觸時忌，為宵小所中，翌年三月禮部磨勘，被捃摭河南鄉試文語有瑕疵，奪俸三月，又因當時功令加峻，遂被拘下獄。 蔣寅〈《王考功西樵先生諸經法書》寓目小識〉

張氏景韓，名奎愈，亦山東桓台人。耕讀傳家，乃邑中望族。民國時經營糧業、紡織有成，大陸易幟遂攜眷渡台。自此這一函四冊便飄洋過海，秘藏海外七十載，今日方由其後人釋出。

黃振萍教授專文引清末世情小說《孽海花》第二十回，眾名士以家藏珍物聯句並互相吹捧以為李純客祝壽。石農誇說「華山碑石垂千年」 ，蓋《華山碑》世間只傳三本；唐卿詠「《周官》精槧北宋鐫」，以黃丕烈舊藏「一頁千金」的宋版書相和；而蓮孫接吟「《然脂》殘稿 留金荃」，將西樵稿本《然脂集》與《華山碑》和北宋精鐫《周官》相提並論，可見西樵影響自清初至清末，三百年間延綿不絕。

古人處憂患，如黃霸受經，徐光注史，以有定力。若鄒陽上書，不過才人悲憤之詞耳。於衍易和歌心法，未得當也。西樵先生身罹憂患，日書諸佛品經，祈纾親憂。必其身居憂患之中，心出憂患之外，故能定諸煩惱，掃素從容，正與衍易和歌者同，一定靜心灋，不然何其書法，工楷直逼率更，若閒居搦管者然耶？先生雪冤後，趣裝來揚，省親於阮亭夫子李署，豸因得縱觀墨寶，既嘆其筆精入神，又以悟吾學定靜於古壁，善處憂患之道，當無加焉。廣陵晚學生桑豸拜識。 鈐印：桑豸之印

這一函四冊諸佛名經，乃西樵於「幽室薰蒸，穢氣撲鼻」的請室中， 恭虔手抄，又備同時一眾親友名士題詠，其於文學、歷史、佛學乃至藝術之價值，無法衡量，《然脂集》似又稍遜一籌矣！

來源：山東桓台張景韓（1899-1973）舊藏，並由家族珍藏至今；山東桓台王寀廷（1877-1952）舊藏



註：關於西樵先生風神行止、「甲辰之獄」始末及其手書諸經之意義，蔣寅與黃振萍二先生此前已專文詳述，茲不枉贅。



（本文及插圖獲香港邦瀚斯授權轉載，由編輯節選內容。本文不代表藝文格物立場）

本文作者：苗亞杰（香港邦瀚斯提供）

延伸閱讀——王士祿《法書佛經》各家題跋

東坡云：昔有人受持諸經，攝心專妙，常以手指於虛空中寫諸經法。是人行後，此寫經處自然嚴淨，雨不能濕。由此觀之，則可知寫經之功大矣。坡公又云：其外祖程公，遇蜀亂絕糧，不能歸。有僧十六人，各以錢二百貸之，以是得歸。其十六僧即阿羅漢也。由此觀之，則可知能救一切之急難矣。鼎意西翁先生以此經分一卷與阮翁夫子供養，猶之東坡以羅漢像授子由。為德陽郡夫人祈年集福，則所謂茶供化為白乳，凝為雪花。一切疾病，可以勿藥。有喜，又不必待葛洪《肘後》始癒耳。至於諸君子所詳言者，鼎又何敢再識？乙巳（1665）初秋，宗元鼎百拜題。 鈐印：梅岑

客廣陵興教禪院，正當擊水尋珠、聚沙穪佛時，忽西樵先生以手書諸經見示，筆力遒轉，真能造率更令之墺。我輩非有冷眼俊心、觸發天分者，自不能騰騰躍躍，悟得此大便宜事。始知先生向來尺蠖之屈，焉知非造物之所以成就神龍也。敬跋。吳門袁駿、婁上弟揆偕鹽城宋曹同觀並書。 鈐印：射陵、宋曹

金剛經有六釋七釋，其互異至四百餘字。華及見右軍書，結構妍好，一如聖教。又見右軍書秦譯金剛經，楷法盡善，不下黃庭二刻，世多寶之。今西樵先生書金剛諸品經，說者謂出自率更，而已入山陰堂奧，洵稱至寶矣。苐右軍以蘭亭之逸興，寫祇林之大乘，風日佳麗，從容筆墨，成此名蹟，固不足為異。獨是先生在西庫時八閱月，若黥徒夾食，而能揮毫整暇，陽陽如平常，迺足異也。然先生祇以慰親，而旋以得君，且子側先生適計偕京邸，遂追隨幽縶，衣不解帶者如其月，而我阮亭夫子司李廣陵，聞難即蔬食，不茹葷者，迄今尚未艾也。是先生一門忠孝友愛，感動遐邇，傳為盛事，即以是書作五倫全備也可。甲辰（1664）冬日，婁水世姪崔華敬跋。 鈐印：崔華之印、不凋

東淘生有入世法，每當慹客應接，計無所之，轍默誦古人詩歌以自遣。呼馬呼牛，自不覺也。釋氏云：身心兩處，似有獨得。西樵先生身罹憂患，鋃鐺炎熇中，手書佛經，神情泊如，東淘生又不足道矣。吳嘉紀。 鈐印：吳嘉紀

康熙乙巳（1665），偶過廣陵，得晤西樵年世兄於貽上官舍，出示諸經，知自法曹中手抄。可見有善男子信佛持行於一念，頃解脫諸厄，能令隨心嚮往，俱臻微妙，所謂天堂地獄，果報輪迴，一切惟心造也。且其筆灋之玅，絕勝歐虞。吾意西樵臨池搦管時，已置身圓滿世界，應有無數玅華，振腕而下。晉陵莊冋生敬跋。 鈐印：莊冋生印、澹蓭

東坡在舟中遇大風浪，作字不輟，謂此時即不作字，復有何事可為？或言西樵先生於請室寫經，事頗相似。余曰不然，處屯若泰，履險若夷，君子之度也。如臨深淵，如履薄冰，孝子之心也。老親寢膳，耿耿明發，西樵先生之憂患深矣。先生又夙耽吟詩，慮重得口禍，於是手臨貝葉，口若金人，果得苦海安瀾，布帆無恙。即此一節便，可法後世，又何必心恬網羅，身同草木乎？敬書數言，以質之令弟阮亭、子側兩先生，定不河漢吾說。渭北孫枝蔚。 鈐印：孫枝蔚印、豹人