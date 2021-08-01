性格決定筆跡　改善筆法可扭轉命運——專訪筆跡專家林婉雯

常言「字乃人之衣冠」，一個人的個性和修養，往往能從他所寫的字中略見一斑。

文：柯美君



「筆跡分析」在香港可謂一門新穎的學問，作為英國筆跡專家公會（The Bristish Institute of Graphologists）首位華裔筆跡專家，林婉雯出版的新書《你是誰？我是誰？解讀人心的筆跡祕密》，為我們揭開這個行業的神秘面紗。

大學時期，林婉雯修讀會計學，畢業後力爭上游，成功於多間上市公司擔任財務總監，「不同公司的會計制度雖然一樣，出來的業績卻大相逕庭，我們發現與員工的性格有關，便四出尋找方法，希望促進人與人之間的溝通。」輾轉之下，她接觸到「筆跡分析」的課程，後來甚至親手寫了一頁紙，寄給一位英國筆跡專家，在收到分析報告後，她非常驚訝，因為對方居然能在素未謀面的情況下，準確地說出她的個性、興趣和成長經歷等。

「筆跡不能說謊，它能讓我們直接地了解一個人。」於是，她決心研究筆跡學及心理學，「英國筆跡專家公會是採取師徒制的，我很幸運，找到一位已退休的英國筆跡專家做師傅，她同時是一位管弦樂團樂手，曾來港演出，所以願意收香港人為徒弟。」當時，林婉雯一邊工作，一邊遙距學習筆跡學，「不過，當要分析字的力度，視像教學便有很大的限制，於是所有假期我都要飛往英國學習。」

踏入這個行業後，她遇到不少有趣的個案，例如，一位性格內向的男生，拿著心儀女生的手稿，戰戰兢兢地步入辦公室，問如何才能與她打開話匣子，投其所好，提升好感度；一名家長在會談前夕，逼迫孩子通宵達旦地寫字，好讓專家有更多材料作分析，翌日眼前一張寫滿字的A4紙，頓時讓婉雯哭笑不得，書寫者明顯十分用力地寫，從字的力度已感受他的憤怒與不忿。

也碰過結婚多年的伴侶，投訴另一半出現「佛系」的狀況，毫無大志，希望透過筆跡分析改善關係。「大部分隨遇而安的人，寫的字會比較圓，因為他們只關注現狀，不太談理想。若他們所寫的字是在空白的A4字，所提供的信息又多一點，一般而言，他們傾向靠左寫，並在頁邊的空白留下很多空白位置，似乎要他們踏出新一步，甚有困難。」不知道讀者們寫的字，又有沒有上述的特質？

林婉雯｜英國筆迹專家公會（The Bristish Institute of Graphologists）首位華裔筆迹專家，美國筆迹分析基金會（American Handwriting Analysis Foundation）會員。先後取得香港城市大學應用心理學社會科學碩士學位、澳洲麥覺理大學管理學碩士學位，及香港理工大學會計學（榮譽）學士學位；同時爲香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員、香港特許秘書公會會士及特許秘書及行政人員公會會士，同時亦為香港國際仲裁中心及香港調解資歷評審協會之認可調解員。現為執業筆跡專家、企業管理顧問及《都市日報》專欄作家。Facebook專頁（https://www.facebook.com/g4Graphology）



書名｜你是誰？我是誰？解讀人心的筆跡秘密

作者｜林婉雯

出版｜P.PLUS LIMITED（2021.07）

