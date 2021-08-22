中國女孩｜曾被棄養的女兒多了100個媽媽｜魏煜格

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幾乎十年之後，也就是在2014年秋季學期時，我的紀錄片課上出現了一個叫柯琳的女生，她和香港、歐洲的女生都有著不一樣的打扮，但是完全亞裔的樣貌。原來她在加拿大魁北克長大，在法語區讀了大學，學分已經基本修滿了。但是，因為一個特別的理由，她希望獲得來香港交換的機會，因此延長了學業。

文：魏煜格 ｜ 原題：被從中國領養的女孩



我教的紀錄片課，是開放給所有創意媒體主修、副修的選修課，通常學生組成都是一個小聯合國，本地學生有時連一半都不到。最主要的功課，是在「家庭肖像」和「自畫像」中選一，拍攝一部5-8分鐘的短片，但很多學生都會將兩個題目不同程度上合併。全班第一次一起看同學作業的初剪時，柯琳的短片就很吸引人。一位德國女生幫她掌機，跟隨她到廟街。提出問題之後，一個小黃雀檢出一個籤，但是我們聽不到解籤的人說了什麼。她用法語旁白解說，自己從小被從中國收養，四歲的時候有了個「弟弟」。父母都是加拿大白人，小學時她就意識到自己和周圍人的樣貌不同。後來慢慢長大，「為什麼我的生父母會不要我」成了她心頭一個小小的「洞」，似乎永遠不能修補。

加拿大夫婦很愛她，為了幫她完成「家庭肖像」，和她通視頻。幾年前的視頻只有 Skype，也不流暢，但是她還是拍下來大家耐心地聽她講她的想法。身在魁北克的養父母，細緻地詢問她在香港的學習和生活。後來話題變成，她告訴他們學期結束了她就會去中國大陸「尋親」。世界很多事情就是這麼奇怪，她弟弟是從韓國領養的，手續齊全、文件清楚，他若想「尋親」一切資訊都在手邊，但是他絲毫沒有興趣回韓國，也沒有興趣尋找自己的親生父母。而柯林想要尋找親生父母的意願變得逐漸強烈。但因事過26年，原來的領養機構已經不能提供很多材料，雖然她地理距離上近了，「尋親」卻變成了看似不可能的任務。

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那是2014年，香港也在發生很多事情，很多外國學生覺得他們好像也在見證歷史，各自紀錄了他們看到的事情。不過柯林的目標很集中，到了11月底課程都結束之後，她要上路了。到了中國內地之後的故事，就十分誰都意想不到的了。可能是和熱心人討論的結果，她決定去找電視台。電視台一旦介入，事情的發展就迅速。

一個尋親視頻播出，有上百人聯繫了她。我當時在想，究竟有多少媽媽惦念了棄養的女兒26年啊！

柯林是加拿大孩子，當然十分吃驚，但是她也是成年人了，冷靜下來之後，淘汰了很多可能性。到最後有兩三個最可能的選項時，有人幫她們做了 DNA 測試，其中有一位99%符合。媽媽找到了！

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之後的故事她沒有告訴我，但我知道，她如我期待，正在把幾分鐘的「家庭肖像」發展成一個紀錄片。她首先想到的是找加拿大華人做紀錄片監製，於是2017年我幫她聯繫了一位，沒有下文，到現在也沒有片子的消息。當然我知道，這樣的紀錄片很不容易做，一旦把自己家裡的事情拿出來，不成功就沒有人關注，成功了就會有無數的問題指向你未必願意分享的隱私。如果做片子的目的是療癒，那麼最後不拿出來也罷了。我看到2020年初，她在加拿大的一個廣播電台開始了一份新的工作。我在想，如果只是聲音媒體的話，恐怕沒有人會聽出柯琳是個華人女性吧？最近看到端傳媒的文章說，「自1992年中國收養法通過之後，美國成為超過17萬中國孤兒的家」。相信她們總會有人能夠慢慢開始分享自己的故事。

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜魏煜格，原名魏時煜，紀錄片導演，香港城市大學創意媒體副教授，加拿大阿爾伯塔大學電影學博士。紀錄片有關注跨洋電影及海外粵劇的姊妹篇《金門銀光夢》（2014）和《古巴花旦》（2019），聚焦文人歷史命運的姊妹篇《蕭軍六記》（2021）和《紅日風暴》（2009，與彭小蓮合作），以及香港電台華人作家系列中的《王實味：被淹沒的作家》和《跋涉者蕭紅》等六部。電影方面的專著有《霞哥傳奇：跨洋電影與女性先鋒》（2016，獲2017年香港書獎）、《東西方電影》（2016，增訂版），《開始學動畫》（2010，與梅凱仁合著），以及《女性的電影：對話中日女導演》（2009，與楊遠嬰合著），知識份子歷史方面的專著有《王實味：文藝政風與思想改造》（2016，獲2017年香港出版雙年獎「文學和小說類」最佳出版獎）和《胡風：詩人理想與政治風暴》（2017）。

