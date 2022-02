絲路新史｜用政府文件造壽衣？耶魯教授還原「洛陽紙貴」解決方案

在中國王朝控制的數世紀間,有許多中國移民定居吐魯番,許多本地居民也學習漢語。西元三至四世紀吐魯番就像尼雅和龜茲一樣,很少錢幣流通。吐魯番最早的漢文契約來自西元二七三年,記錄以一具棺木換取二十匹絲綢,此時居民將絲綢當貨幣。契約說明絲綢是經過脫膠的熟絲,意指絲線表層的物質已經煮沸去除了,可使染料更容易吸收。數百年來,吐魯番居民始終保持對熟絲的偏好,也偏好以二手毯子和定量穀物作為交易媒介。

文:Valerie Hansen | 譯:吳國聖 | 來自《絲路新史:一個已經逝去但曾經兼容並蓄的世界》



從西元五○二年開始掌權,麴氏統治者採納漢人的文化規範,並且和許多中國統治者一樣支持佛教。他們以中國為典範建立官僚體系,用漢語做行政語言,首都的城門也以漢語命名。學生在學校學習漢文經典、王朝歷史,但將內容翻譯成當地語言,很可能是龜茲語或粟特語。

