銅鑼灣新藝潮周五開鑼　40房間藝術家親自佈置與訪客交流創作心得

第四屆新藝潮博覽會（新藝潮／Art Next Expo）將於明天舉行，整個博覽會分布40間房間分為三大系列，分別為新藝潮藝術家系列、多元藝術系列以及特別計劃系列Next +。參展藝術家會親臨現場，親自佈置展覽房間，讓展室盡顯個人風格之餘，與藏家及藝術愛好者直接交流，分享創作意念及心得。



第四屆新藝潮博覽會將於2021年10月8日至10日假座香港逸蘭銅鑼灣酒店隆重舉行，逾70位藝術家展示風格迥異、媒介多元的藝術品。(新藝潮)

博覽會三大系列包括：

新藝潮藝術家系列：由香港著名藝術家鍾大富、香港中文大學藝術系副教授何兆基及香港當代水墨藝術家管偉邦擔任首輪評審，選出是次參展藝術家，參加者可競逐「新藝潮藝術家獎」。本系列作品，風格迥異、媒介多元，包括油畫、塑膠彩、水墨、水彩、雕塑、攝影和混合媒體等，展示香港當代藝術最新的一筆。

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多元藝術系列：由不同藝術單位呈獻多元繽紛的藝術創作，包括君集團代表的刺繡藝術，台北國際藝術村藝術家黃琬玲的水墨作品，長衫薈的長衫主題藝術創作，藝術家林仲文將示範皮革彩繪藝術，呈現當代藝術在不同領域及範疇的發展。

由藝術家許開嬌和黃家銓合作策劃的「Next Mart」，聯同十一位藝術家帶來玩味十足的作品，場地以超級市場為佈置藍本，迎來不同風格的畫作，藝術玩具，雕塑品及生活精品。(新藝潮提供)

特別計劃系列Next +：11位藝術家以藝術超市形式展示超過80 件極堪玩味的雕塑、模型公仔、裝置、繪畫及版畫等藝術玩具（Art Toy），透過聲音、嗅覺、表演藝術等多媒體藝術掀動五感。參加者有本地具代表性藝術家例如徐沛之、胡浚諺、陳世樂（阿三）及雕塑藝術家鍾偉倫等。

新藝潮博覽會於2015年成立，至今已第四屆舉行。新藝潮致力為優秀藝術家提供平台，讓他們獲得藝術界關注的眼光，今年有多達70位藝術家參展，展覽同時為收藏家以較低入門門檻價格購買心儀作品。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

日期：2021年10月8日至10日

時間：8/10 – 2:00 – 9:00pm｜9/10 – 11:00am – 9:00pm｜10/10 – 11:00am – 6:00pm

地點：香港逸蘭銅鑼灣酒店5樓至9樓（香港銅鑼灣禮頓道133號）

費用：免費入場



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