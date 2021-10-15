何藩當年為什麼找來AV女優拍攝《我為卿狂》｜影像溯源2021

《我為卿狂》我認為是他讓人看到good sex 和bad sex, beautiful sex 和ugly sex 的分別。片中男主角和五個女子的愛/性關係為我們示範了當代都市人的性與愛，從勢利的、保守的，到隨便的、狂放的，亦有如葉玉卿所體現的理想化的女神的。 羅卡

今年是何藩九十冥壽，十月迎來一系列的相關紀念活動。就我所知，有大型畫冊《感情．感悟．感覺》在港出版，載有何藩未公開的攝影作品和文章。又有海內罕見的何藩電影作品展；主辦者「影像溯源2021」以〈何藩的文藝艷色〉為題，展映他執導的影片七部：1970年拍成後只在歐美影展上亮相郤未曾在港公映的《迷》，一直未有影碟發行的《淫獸》（1978），完整導演版本的《浮世風情繪》（1987），還有葉玉卿的成名作《我為卿狂》（1991），何藩在在台灣拍製的兩部「文藝片」，和收山之作《罌粟》（1994）。亮點之一是他和孫寶玲合導、曾在康城展出的《迷》，並有講座研賞他的有「文藝艷色」風格和他的早期實驗電影。

文：羅卡 ｜ 原題：何藩色相：情色與形色



要接近何藩、有必要認識一下他1960年代拍的實驗影片，這是他從攝影轉向電影創作的過渡， 從中見到他對電影藝術的初心。1949年來港後他仍然繼續上海童年就養成的興趣：愛玩攝影，也愛閱讀、寫作和看電影。在港念大專時據說一度因病休學，就常在居住的中上環和西環一帶蹓躂獵影，因此成就了一系列的街頭攝影得獎名作，也因此常應邀為報刊寫稿並刊出其近作。而刊登得最多的是《中國學生周報》，從1957到1964年，刊出他的文章或攝影作品達60多次，其中有題為〈大都市 小人物〉的連載。1963年，他和學友黎明霜（黎耀童）一導一演拍製的8mm彩色短片就叫做《大都市 小人物》，映寫一名書生模樣的白領在鬧市中落漠行走，以蒙太奇剪接表現他不知何去何從，倒敘他在辦公室的無聊苦悶。有趣的是加進了他和女子郊遊的場景，以大自然的輕鬆歡快對比着鬧市的煩囂沉重。本片是何藩最早的實驗性劇情短片。

1966年、圍繞《學周》和《大影會》活動的影友石琪、金炳興、林年同年同、吳宇森、趙德克等在欣賞和評論之後再進一步要自主拍攝短片，何藩就成了我們的師友。他以《大都市 小人物》《習作之一》和《離》，向我們展示在很有限的製作條件下怎樣靈活運用技巧去抒情寫景，我和石琪其時是「發燒友」又是「初哥」，憑一股衝動、拿着借來的小影機未有足夠的凖備就投入拍攝，胡亂弄出了兩部8mm短片。從観摩何藩的「習作」又和他傾談，學到怎樣集中思考，用適切的電影語言去表現情和景。1967年底暴動平息後，我嘗試用16mm拍製《陰影》，就由石琪擔任攝影，之後得何藩幫忙剪接（我從旁學習）。主要場景是個女子受困於巨大的心理陰影無法衝出，也許是有意無意間受到他那幀名作《陰影》（女子站在牆邊巨大的陰影分割下）的感召。其時我任《學周》編輯。我們都喜愛歐洲「藝術片」，特別是法國新浪潮和意大利的費里尼、安東尼奧尼。何藩特愛費里尼，他的實驗性影片《習作之一》（1966）、《離》（1966）和《迷》（1970）的男主角就是費里尼式處於靈慾爭持間迷惘苦惱的角色，對白衣純潔少女的嚮往、但又抵受不住性感女子的誘惑。他也喜愛拍攝費里尼式漫遊、狂歡派對遇上的各色人物。靈與慾的爭持之後成為貫串着他所有商業影片的主題，而獵艷冶遊和狂歡派對以至酒池肉林的場面就一再出現於他的「艷色文藝片」中。

或者該交代一下1969-70年出現的獨立製作新形勢。由於強大的邵氏控制了電影市場，使得粵語片的市況江河日下，影人有不少提早退休或轉業電梘。有投資者找肯「犧牲色相」的二三線女星、用低成本開拍「艷情喜劇」試探市場，發覺竟然可以圖利。於是1970這一年接連出現了《得咗》《七擒七縱七色狼》《一代棍王》《三角圓床》《橫衝直撞七色狼》等「鹹濕喜劇」，狄娜、江丹、李紅等「艷星」冒現。其實裸露很少，賣點反而是猥瑣惹笑的情節。同期出現由駐港西人主導、全用本地人演出的色情片《舢舨》，則有女角傅儀造愛場面，又裸身跑過火車路軌，頗為聳動。

《迷》（與孫寶玲合導，1970年法國公映）（劇照由 REEL TO REEL INSTITUTE 提供）

另一端，學成歸來的唐書璇在美國集資、港台兩地拍攝的《董夫人》在多個國際電影節亮相大受贊賞，在港宣傳造勢多時、1970年終於公映了。這一年也傳出孫寶玲自資拍製、和何藩聯合導演的《迷》在康城展出的消息。

他畢生對藝術的追求，從早年的《迷》到晚年的《罌粟》，都像是處於虛幻飄渺之境。 羅卡

孫自言是受到唐書璇的先導，要拍部「藝術片」為港爭光，遂伙同何藩及一群藝術家以半專業方式拍製，並起用敢於赤裸的傅儀參演。影片的攝影、音樂、美術都相當講究，嘗試表現中西文化對冲的美學特色，創造崇尚自然的唯美意境。

《迷》（與孫寶玲合導，1970年法國公映）（劇照由 REEL TO REEL INSTITUTE 提供）

七十年代有說是「火紅的年代」，反建制的言論和社會行動隨着越戰的升級和文革的激化而沸騰，電影中的性與暴力表現隨着電檢的放寬而日見激烈，成為世界性青春文化/對抗性文化的重要部份，亦被利用成為市場競爭的熱銷點。李翰祥的風月片首領風騷，邵氏再闢出另一路「平價色情片」由呂奇作先鋒。何藩就在1972年由藝術片華麗轉身投入艷情片，拍出《血愛》，夫子自道自嘲藝術攝影不值錢，要生存就得投身拍艷照。同時跟隨潮流拍製了《春滿丹麥》《空中少爺》《長髮姑娘》《賣身》《戇哥哥》《初哥．初女．初夜情》這等攪混笑料和色情的「艷情喜劇」。和李翰祥的精於說故事又有大牌演出的風月片不同，限於條件不足，何藩沒有好的劇本和演員，無法在說故事上吸引人，因此重場面而輕情節，但攝影、美術、聲音方面用心設計，裸露和性愛場景特有美藝創意，亦以此作為賣點，影片票房都不俗，自是聲名鵲起成為「色情片名導」，但也成為心理的枷鎖。

1977-78年、一些電視新秀導演善於運用電影語言表現都市生活的緊張、迷惘與狂亂，形成電視新浪潮。我想這影響到何藩加緊試驗以性和暴力表達意義。比方1978年拍的《淫獸》因有不錯的艷情加兇殺原著故事，他力圖以怪異的造型結合離奇的敘事表現都市的陰暗恐怖，人的慾望病態高揚及其失落與懺悔，節奏氣氛和場面設計相當精采。

改編禁書的《浮》片不刻意賣弄，浮世而警世，藝術和思想境界都超出後來出現的《玉蒲團》系列片。這亦可視作何藩經歷諸般色相後一次深刻的反省。 羅卡

男主角最後精神崩潰用上複雜的視聴特效、華麗紛陳，只是結局生硬牽強，未免功虧一簣。何藩的七十年代可用「火紅」來形容，到八十年代「火候」充足，乃有佳作頻出。

何藩情色作品《我為卿狂》（1991）（劇照由名威影業有限公司提供）

1970年代末何藩家人移民美國，他在80年代初一度暫停拍片和家人共聚，但不到兩年又重出江湖，其後拍成的《花劫》《台北吾愛》《花女情狂》《心鎖》都各有特色，因未有選映，不細談了。但從《浮世風情繪》《我為卿狂》《罌粟》已可窺見其技藝趨於圓熟，創意依然凌厲。節目特刊中對此已有精到的評論，我不欲多言了，只補足幾句：改編禁書的《浮》片不刻意賣弄，浮世而警世，藝術和思想境界都超出後來出現的《玉蒲團》系列片。這亦可視作何藩經歷諸般色相後一次深刻的反省。

至於《我為卿狂》我認為是他讓人看到good sex 和bad sex, beautiful sex 和ugly sex 的分別。片中男主角和五個女子的愛／性關係為我們示範了當代都市人的性與愛，從勢利的、保守的，到隨便的、狂放的，亦有如葉玉卿所體現的理想化的女神的。影片沒有對每一種性／愛關係作出道德判決，但在美感層次上已分高下，我認為這正是本片微妙又有趣之處。《罌粟》在造型和敘事上的大膽實驗更是何藩前所未有的，而他畢生對藝術的追求，從早年的《迷》到晚年的《罌粟》，都像是處於虛幻飄渺之境。

何藩的電影可堪玩味的地方實有不少，今次只是淺嘗，已見其色相的多樣，形式的精巧。期待以後有機會在大銀幕上看到他更多的佳作。

作者簡介｜羅卡，資深電影文化工作者，曾任香港國際電影節、香港電影資料館節目策劃，退休後仍持續進行華語片的硏究和寫作。和何藩是深交，六十年代曾一同參與電影會活動及拍攝實驗電影。



「再現・重構——何藩的文藝艷色」電影放映

日期：22／10、23／10、24／10、3／11、6／11／2021

地點：（10月）百老匯電影中心／（11月）中環大館賽馬會立方

