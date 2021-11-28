譚光磊專訪｜16歲啟航的奇幻之旅　辨清世界的殘酷野兔物語

譚光磊曾慧眼引入《追風箏的孩子》、《風之影》等暢銷好書，2008年起更創辦「光磊國際版權」，除了專營外文書目的翻譯授權，同時也致力於中文書的國際授權。2011年將《複眼人》成功推向國際。 2015年出版的《單車失竊記》更是一舉入圍有「諾貝爾文學獎風向球」之稱的「曼布克國際獎」，成為臺灣首次入圍紀錄。身為版權經紀，譚光磊正是居於各方之間的重要橋樑。

紀錄整理：洪啟軒



問到文學對個人的意義，譚光磊沉思了一會答道：「文學是我認識世界的方法。」他眼神炯然地說：「例如小說，我可以透過人物描寫，去理解世界的七情六慾、喜怒哀樂。」彷彿眼前是讀過的作品，每一個角色都與之相伴。

航向版權代理的文學之路

譚光磊成長於教師之家，父母都是老師，家中藏書甚豐。 「書架上除了亞森羅蘋、世界名著，也有六、七○年代爾雅出版的年度小說選。」在無形之中，也培養了他大量閱讀的基礎。但真正有意識挑選作品，則是在他初中時期：「我發現喜歡的遊戲，很多都改編自奇幻文學。但臺灣還沒翻譯，大多只有英文版，於是只好找外文書來看，用英漢字典對照著讀。」他笑著說：「後來就習慣讀原文。」或許便是從這裡開始，人生有了不同的轉速，嗜讀原文的譚光磊，日後不僅進入臺大外文系，最後甚至踏上了經手國際版權的代理之路。

獻給十六歲的：《瓦特希普高原》

本次挑選的書目，亦是譚光磊初中閱讀的作品。他介紹道，1972年出版的《瓦特希普高原》是少見以野兔為主角的奇幻作品。作者理察‧亞當斯是英國公務員，長途旅行中為孩子說了故事，孩子建議父親寫下。「雖然故事是說給小孩聽的，但理察‧亞當斯寫作卻是相當成人的筆法。並沒有因為主角是兔子，就顯示了天真美好的視角，反而相當殘酷。」譚光磊接著說道「也因此這部作品被退稿了七次，出版商認為對兒童而言太過成人，對成人而言卻也太過兒童。」直到遇見了小出版商Rex Collings，最終才得以問世。

瓦特希普位於倫敦西南方，亦是作者從小成長的地方。故事講述在兔場之中，主角群感受到隱然的危機，勸說大夥離去，但眾人不為所動，只有少數兔子踏上旅程。中途曾經歷兩個兔場，第一個近似『溫水煮青蛙』，另一則是高壓極權的法西斯；但同行的兔群中沒有母兔，為了避免繁衍危機，因此途中更嘗試營救母兔，卻也因此被法西斯兔場的獨裁者「將軍」追殺。

譚光磊補充道：「《瓦特希普高原》的將軍，取材自作者真實認識的某些軍官的個性。可以說他是一個冒險故事，對我而言，也是認識世界的一扇窗。」也因為作者從小成長於此，「他對瓦特希普有著百科全書式的觀察，裡頭有相當大量的自然書寫──甚至每一隻兔子都是由某種植物命名的。」

「雖然無預付版稅，首刷也只有2500本，但最後《瓦特希普高原》卻在全球賣出了5000萬本，亞當斯也進而轉為全職作家。」出版後有諸多書評稱其為「政治寓言」，但均被作者否認，譚光磊則認為：「這反而證明了文學的力量。故事或許是由潛意識、個人閱歷構築而成，其中也提到坎伯的《千面英雄》，追溯到了幾千年以前的神話。」

16歲的譚光磊與現今已有不同的閱讀感觸，「從前可能只純粹當作是精彩的冒險故事，現在卻能從性別、政治、領導的多種層面重新檢視。也看見更細節、幽微的處世方法。」而之所以本次選讀，「我覺得它是一個告訴你要勇敢去冒險、追尋自由，也傾聽別人諫言的故事。這是不同時代的人或許都會有共鳴的。」

大疫之年，我們習以為常的生活型態被改變了，人心也隱隱著透出對未來的不安。此時，透過文學、閱讀探尋一方平靜，是一劑良藥。自九月起至明年二月，「混亂世代中的文學對話」講座，邀集不同領域的講者，分享閱讀與創作的啟蒙。



講座活動由頂新和德文教基金會、文房．文化閱讀空間、工三行銷共同規劃執行，並邀請資深出版人、且戮力推廣閱讀的木馬文化社長陳蕙慧擔任策展人，共同獻上文學之美，一探文學初心。



受訪者簡介｜譚光磊，畢業於台大外文系，資深圖書版權經紀人，同時也是資深奇幻文學愛好者、推廣者。 二〇〇八年，創辦「光磊國際版權公司」，代表作包括《追風箏的孩子》、《風之影》等，也致力於推動中文書的國際授權，代理三毛、吳明益、張國立等廿餘位華文作家，將華文作品推向國際；曾譯有《冰與火之歌》等書。



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