全港首個「十日陶市」登陸深水埗　23本地陶藝單位參加逾300作品

本地首個「十日陶市」將於本周五起連續十日於深水埗閣樓空間舉行,共有23個本地陶藝單位參與,作品包括生活器物、大小雕塑、花盆花器等⋯⋯總數將超過300件。



日本著名的「益子陶市」令愛陶之人趨之若鶩,主辦單位負責人朱天韻(Daisy)於年前到訪過後,總是想像香港也可以有好看的大型陶市。她向來對陶瓷品特別偏愛,走訪過歐洲不同地方的陶瓷市集,在景德鎮、宇治初嘗陶藝,便常常想可以做點什麼跟陶瓷有關的事,後來連續兩年做過小型的Ceramic Pop-up,找來一些自己喜歡的陶藝家作品,平日店裡也擺放著各類型的陶瓷選物。

「做陶是一項既要求身心強壯,又講究腦力創作的事,身邊不乏做陶的友人,拉坯Pinching不斷至腰背肩頸勞損;為推出新作品而絞盡腦汁、遇上創作樽頸而思潮起伏,但我看見他們每一位都對自己的創作充滿熱誠,非常努力,作品也非常出色。」Daisy說。

不時聽見人們說陶瓷作品的價值在香港被低估,Daisy認同但同時能看得見這些年來,情況有所轉變——香港觀眾有切實地想去更加認識陶瓷、了解陶藝:

「從三年多前開店之時,不下數次聽過客人查詢也好、閒聊也好、不解也好,問數百元買隻碗同十蚊店有乜分別;至近一兩年,客人會問及陶瓷器物是倒模還是拉坯、用什麼陶泥、顏色是泥漿抑或釉色、圖案是手繪還是貼花⋯⋯」

是次主辦單位共邀得23個本地陶藝單位參與「十日陶市」,他們的作品包括:生活器物、大小雕塑、花盆花器⋯⋯總數將超過300件,所有作品都可以即時選購。而在購物以外,主辦單位將會為每一件陶瓷作品提供標示,讓大家可以按圖索驥,看到相關陶藝單位的更多資訊,認識更多本地陶人。

「十日陶市」期間,陶藝家們將不會駐場,但他們會讓作品說話。

參與之陶藝家 / 陶藝單位

(排名不分先後):



• 尹麗娟 Annie Wan @anniewanlk

• 陶啟安 To Kai On Benny @tokaionbenny

• Yung Chun Kit @yungchunkit

• Georamics @georamics

• Cupclay @cupclay

• a minute studio @aminutestudio

• Studio KVR @studio.kvr

• 姚俊樺 M.Y. Clay Art Studio @yiu.waceramics

• 梨木製陶所 TOKI NASHIKI @toki_nashiki

• Fungtaitau @fungtaitau

• Sadness Cup @sadnesscup

• 老王玩老泥 Lowongs Clay @lowongclay

• Mceramics Design @mceramics_co

• WT.ceramics @w.t_works

• 撚泥 @cwf_lunstheclay

• 白丸陶藝工作室 @rar_ceramic_studio

• Scolatao @scolatao

• CPERTAMLISC @cpertamlisc

• Skinny Dip Pottery @skinny.dip.pottery

• 蓓 Pui Ceramics @pui.ceramics

• Silvester Mok @mhcclay

• Beavis Yeung @beeeavisyeung

• 求祈拉 Kaukeilaai @kaukeilaai_justpottery



「十日陶市」

日期:11月26日至12月5日(1-7:30pm)連續十日

地點:深水埗基隆街132B閣樓foreforehead本店