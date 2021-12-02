樂．誼國際音樂節｜壓軸節目　冀望觀眾找尋弦外之音

本年度的「樂．誼國際音樂節」來到尾聲，壓軸重點節目閉幕音樂會將會於12月11日於香港大會堂音樂廳舉行。藝術總監兼國際知名大提琴家李垂誼，將聯同來自世界不同角落的音樂家，和由多位本地音樂菁英成立的誼樂社樂團，為2021年音樂節譜出圓滿樂章。



壓軸節目：閉幕音樂會

由誼樂社舉辦的「樂．誼國際音樂節」，一直為藝術家提供一個可互相切磋及啓迪下一代的匯聚點，讓香港的年青樂手能透過與海外藝術家的交流及互動，提升他們的視野及藝術修養。

誼樂社藝術總監李垂誼

今年 11月13日至12月11日期間的五個周末，音樂節舉行了不同類型的音樂會，包括兒童音樂會、古蹟音樂會、新銳音樂家演奏會等。

來到這次閉幕音樂會，藝術總監李垂誼將帶領誼樂社樂團向觀眾展示香港音樂家的實力與才華，同時夥拍歐洲多個知名樂團音樂家同台獻技，以樂會友。對於這次可以在觀眾面前表演，而不是隔著螢光幕在線上演出，李垂誼就表示十分期待：

我們很幸運能夠進行現場演出而不是線上演出。因為對於音樂家來說，現場演出時能夠感受觀眾的能量，同時也帶給音樂家額外的能量，因此兩種形式的演出分別很大！ 李垂誼

世界級音樂家演奏多首經典曲目

過去一年，世界各地的音樂會均在疫情下受到不同程度的影響，李垂誼很感恩能在這充滿挑戰的一年，擴闊音樂節的演期，並邀請了幾位來自不同國家的音樂家，來港參與不同演出。這次來港演奏的音樂家，包括奧斯陸愛樂樂團及西德廣播交響樂團前副團長的李貞熙、以色列大提琴家卡爾妮、荷蘭室樂團前首席沃爾夫。

奧斯陸愛樂樂團及西德廣播交響樂團前副團長的李貞熙

獲獎以色列大提琴家卡爾妮 (Hila Karni)

荷蘭室樂團前首席沃爾夫 (Richard Wolfe)

李垂誼除帶領樂團送上羅西尼、孟德爾遜及柴可夫斯基耳熟能詳的經典，更會與兩位年輕獨奏家演繹巴赫及韋華第的名作。二人分別為年僅16歲的曼奴軒國際小提琴大賽得獎者譚允靜，以及曾贏得2017年紐約國際藝術家協會比賽冠軍等諸多大賽獎項的小提琴家蔡君楊。

曼奴軒國際小提琴大賽得獎者譚允靜

2017年紐約國際藝術家協會比賽冠軍蔡君楊

讓香港的年輕藝術家與世界各地的音樂藝術家一起表演，李垂誼指這種以跨文化合作方式來推廣音樂，一直是樂社的使命。「一起表演」之所以重要，是因為音樂家在台上演奏時，他需要與其他音樂家作即時互動，這種經驗難以替代：

台上每位音樂家之間將需要展示很強的默契。當我們一起演奏時，每個人之間必然需有很多互動及交流，才能對演奏的音樂產生相同的感受，感染現場觀眾。 李垂誼

疫症下的專業

現時疫症雖然有緩和的跡象，但在防疫管制上，仍是十分嚴格。例如從外國來的旅客，都仍需要14至21日的防疫隔離，這些國際知名的音樂家也不例外。為了是次演出，他們來港後都要「坐防疫監」，當中包括李垂誼在內一共有八位藝術家，為了參與本屆音樂節，不得不忍受很長時間的隔離，但他表示各人仍然很高興能為香港觀眾表演。雖然辛苦，但亦顯示出他們的專業和堅持。

除了外國音樂家之外，李垂誼表示這次音樂會的另一個重點，是讓人看到香港年輕音樂家的水平，他希望觀眾能夠體會到香港的年輕音樂家如何能夠與海外藝術家一樣高水平的表演。這種舞台上的切磋，對於香港音樂藝術的持續發展非常重要！

因此這次閉幕音樂，可說是會是近期難得的機會，讓大家親身一睹眾外國著名音樂家的風采，又能看到香港音樂家的努力，喜歡古典音樂的您萬勿錯過。

2021「樂・誼國際音樂節」閉幕音樂會

地點：香港大會堂音樂廳

演出日期及時間：2021年12月11日 (六 Sat) ｜晚上8時

票價：$180-$420

藝術總監／大提琴︰李垂誼 (Trey Lee)

中提琴：Richard Wolfe

小提琴：李貞熙 (Elissa Lee)、蔡君楊、譚允靜

大提琴：Hila Karni

誼樂社樂團 (Musicus Ensemble)

樂曲：

羅西尼：《塞維爾理髮師》序曲，為弦樂團改編

孟德爾遜：E小調第三弦樂交響曲，MWV N3

巴赫：E大調第二小提琴協奏曲，BWV1042

韋華弟：A大調小提琴及大提琴協奏曲，RV546

柴可夫斯基：C大調弦樂小夜曲，作品48

柴可夫斯基：《如歌的行板》（聯同「樂團培訓」學員演出）

按此購票：https://bit.ly/3pbHR3J

誼樂社：以音樂連結世界

誼樂社於2010年成立，乃香港一註冊慈善團體。樂社秉承著名大提琴家李垂誼的理念，透過跨文化交流和合作，致力推廣音樂藝術及音樂教育。除了每年邀請海外及本地的著名音樂家於「樂・誼國際音樂節」演出外，樂社獨有的「樂・憶古蹟」音樂會系列走進本地歷史建築演奏，將音樂與社區連結起來。此外，「樂・啓夢想」計劃，讓香港年輕樂手毋須遠赴外地，也能與來自世界各地的頂尖音樂家切磋技藝，提升演奏水平，在藝術上追求卓越。

誼樂社網站：www.musicussociety.org

(資料與圖片由客戶提供)