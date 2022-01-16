三島由紀夫薔薇刑攝影師細江英公攝影視角世界

1933 年出生於山形縣，細江英公無疑是日本國寶級的攝影大師。自攝影生涯初始期的 50 年代起，他便確立了獨特的藝術觀，以拍攝日本著名作家三島由紀夫的《薔薇刑》一舉成名。其不同主題的影像作品相互構築出超現實的神秘色彩，之中不乏抽象與宗教的深沉意涵。1957 年，細江與奈良原一高、丹野章與川田喜久治等人共同創辦攝影團體 VIVO ，而後與深瀨昌久、東松照明、荒木經惟、森山大道等人設立 WORKSHOP 寫真學校。
文：moom bookshop ｜ 圖：《細江英公》
在細江的鏡頭前，身體以其最原始的形式被呈現出來——骨骼的、無性別的、卑微但有力量的。
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他身兼創作者、教育者及改革者等多重身分，開創了戰後日本攝影的先河，並將攝影媒介從紀實和現實主義中解放出來，重新將其連結於藝術、文學、表演和電影等表達形式。⠀
作為迄今為止的創作總結，《細江英公》伴隨在日本舉行的大型回顧展而出版。此集大成的攝影書在細江本人的親自指導下，偕同策展人及學者中森康文合力編輯、設計和製作，不僅深入攝影師的主要系列作品，同時介紹了他與多位作家、評論家和藝術家們鮮為人知的合作，如暗黑舞踏宗師大野一雄、普普藝術教母草間彌生。⠀
本書以兩篇論述為細江的作品提供另一種觀看視角，並收錄多位日本作家描寫細江英公的文章，包含小說家三島由紀夫和藝術評論家瀧口修造，為綜觀這位攝影鬼才創作之路的重要資料。
（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）
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