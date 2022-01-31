動態過年｜串流平台推賀歲片突顯文化差異

虎年已到，疫年卻未過，戲院無奈地錯過傳統賀歲黃金檔期，行完年宵鑽入戲院自製賀歲電影節由下午睇到午夜場的日子不再，戲迷無法邁入戲院恥笑賀年電影總是爛。香港到了這個虎年，還剩下什麼？

若非我們避疫躲在家中，或也不會發現兩老還是無可避免地依賴大台派送重播戲碼；那些每個新年都會背誦的《家有囍事》「世界末日啦」對白、《嚦咕嚦咕新年財》「牌品論」還是如此這般無限loop。為打破家庭只有一台獨大的悶局，今年我為家庭置入能看N字頭和+字尾兩大收費網上串流電視台的智能電視機。他們只需按一個鍵，即可進入賀歲有得揀的新天地。

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今年我在兩老面前比較N字頭和+字尾，發現前者經典盡收、後者仍需努力的狀態。前者在搜尋器用語音輸入「新年」即出賀歲經典片單，還包括《賭俠》（有拜年時與多年沒見的表哥姐弟妹玩啤牌必學手勢）、《富貴逼人》等，多半是大台會重播的片種，後者「慶祝農曆新年」片單，除了《家有囍事2020》算是應景之外，竟然出了頗具創意的片單包括《雪降花》、《如懿傳》、《拆彈專家2》、《一秒拳王》等。

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N字頭在香港已有數年，頻道分類可說是準確到位；+字尾才開波幾個月，有主題樂園與美漫光環（或曰包袱），片種如走港式，怕得失公主粉、M教徒和星戰粉。不得不說，《雪降花》、《如懿傳》、《拆彈專家2》、《一秒拳王》等片怎能稱得上是賀歲片種？又不是說賀歲片一定要生日宴會同慶賀、到親戚家恭喜你個發財之類的情節，不過至少不會玩爆炸這麼大吉利市吧？莫說古裝宮鬥尚有中式背景可不可以列為傳統賀年文化，拳擊故事又怎會是新年適宜觀賞的電影？1980年代漢城愛情故事又與農曆新年有什麼關係？難道要祝賀情人發財？

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我記得一位台灣朋友說過，為什麼台灣對香港電影有說不清的情感，在好些電影甚至會播放廣東歌曲（韓國亦然），原來台灣曾經有個電視台是二十四小時播放香港電影的，那些電影作品重播又重播，朋友說，他們要麼有興趣坐定定，要麼無法避免地觀賞已看過一百遍的賀歲爛片過年。這就解釋了為什麼有這麼的一代人，能與香港電影有那麼密切的情感。

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虎年來了，動態乜乜強制物物新聞與討論似乎比賀歲電影更吸引。人人都上網睇片過年，兩老都開始自己賀歲自己選，暫忘某大台還會派送嘻嘻呵嘻嘻呵嘻呵嘻團聚分享快樂園地，光照臨在幾多十吋LED屏幕上，兩老看著電視的狀態，又令我想起《家有囍事》兩老。今年他們按什麼就看什麼，我很樂意把智能電視遙控器交給兩老。

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