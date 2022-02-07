岩彩藝術最遠可追至中國敦煌石窟｜硏岩覓彩

記得第一次認識敦煌壁畫的名詞，是從小學老師口中得知，在遙遠的絲綢之路上，有著顏色豐富、繪畫了傳統中國神、佛像、人等的故事，留傳至今，有著「千年敦煌壁，萬古絕世畫」的美譽。

中國敦煌石窟內的壁畫，是利用最原始的繪畫顏料——岩彩所繪畫的。岩彩是由「岩」與「彩」組成，前者是天然岩石微粒，岩石顆粒大小不一，光度、 粗幼、質感不同；「彩」就是天然礦物色。

岩彩礦石中有不同大小的顆粒和不溶於水的特性，因此比其他顏料的彩度和純度高; 礦粒粉末的折射比起油彩的反光效果，更具內在性和本質感，所以是一種上佳的繪畫媒介。岩彩中礦物更加會與不同環境互相呼應，變化無窮。

岩彩畫由盛唐時流傳至日本後，便一直成為日本主流繪畫藝術。岩彩畫顏色及肌理豐富、有着無窮的魅力。鍾大富老師指出，岩彩顏色會隨着部份天然礦物減少而消失、而顏料價格比水墨、油彩貴，不溶於水的特性，需要特別的技巧處理。內地岩彩畫近年發展良好，日本的岩彩畫內容全面，香港岩彩藝術仍在發展階段。

香港畫壇新年添新丁——是指新的媒介——岩彩，以及新的藝術學會——香港岩彩藝術學會；學會由本地著名藝術家鍾大富及朱秋慧領軍，他們決意弘揚光大這種遠古的藝術媒介，因而成立學會，並會舉行啟動展——「硏岩覓彩」（2月8-12日，中環藝潮畫廊）。十二位藝術家，以岩彩作為媒介，創作出各具特色的作品，有風景、地方、人像、植物等等，將岩彩藝術的美麗燦放無遺。

（本文不代表藝文格物立場）