金庸與老夫子是怎樣在香港火紅起來？｜司徒衛鏞

英文有句老話用來形容事情的雙重影響性，既有利時亦有弊。

' Every cloud has a sliver lining.

A rose has its thorns.

For every plus there is a minus.'

換句話說 Anything is a double-edged sword，「任何事情都是一把雙刃劍」，雙面刃是因劍兩側有刃特別鋒利，揮劍向他人造成傷害的同時，也可能會傷及自己，延伸出有利也有弊的意涵。 出版其實就是把雙面刃，既可有斬獲，也可能會自劏。

文：司徒衛鏞 ｜ 原題：出版是把雙面刃



曾幾何時，出版業有過很輝煌的日子，百花齊放百家爭鳴，報攤上不夠放這麽多刊物，沒名沒姓的根本連上攤的位置也沒有，要不放在角落次天便被後來者蓋上，永不見天日。我很天真，最初做出版，天天追問發行商銷售如何，老板笑呵呵說，不錯不錯，至退書時慘不忍睹，老板天天要照願這麼多的暢銷刊物，那有時間關注我那本發行量低得可憐的雜誌。只怪自己死牛一邊頸，經常是小眾中的小眾，又沒有強力後台去迫報販搭豬頭骨。究竟出版業是冷是熱？有沒有可為？雖然很多人說「要破產，攪出版」，幾十年來有人辭官歸故里，有人卻不信邪，不怕粉身碎骨入火場。

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我自幾歲已開始畫漫畫，見證過不少從漫畫中名成利就的朋友。《老夫子》由老王澤過戶到小王澤，看了幾代人，現在更由漫畫書賣到去蘇富比，成了現代藝術品。以前我替老王澤畫《老夫子黐線漫畫》，他常告誡我說畫公仔沒前途，但今日他兒子卻證明可以很有「錢」途。我畫漫畫一事無成，只是自己放棄不代表沒可為，畫出黃金屋的大有其人，黃玉郎和馬榮成已是其中表表者，黃玉郎成功上巿，馬榮成也出書成為大業主。

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有一位並非漫畫家但卻靠出版漫畫而闖出一番事業，他名叫張維，家原本做書刊發行生意，那年剛從台灣讀書返港，可能在台服役剃了個光頭，回港剛碰上漫畫潮，他眼光獨到，立即將漫畫做成短篇單行本，密集式出版，實行漁翁撤網，因為《黐線漫畫》暢銷，他羅致我替他畫過很多本單行本，當年未夠秤實在太細，沒好好答謝他的賞識還常被迫到鬧情緒，記得他追稿時可以大清早來我家盯緊我工作，還招呼周到，午茶晚飯上浴堂，算是不錯的老板。

《姊妹》雜誌是怎樣創辦的

其後張先生於1970年創辦了《姊妹》雜誌，可算是香港早期綜合性的女性時尚雜誌，當年的美容院及髮廊，均存放一曡《姊妹》雜誌任顧客翻閱，最特別是雜誌後半部的「粉色專頁」，內容包括兩性關係、性專題、性博士信箱等等有味專欄，創先河竟成大賣點，也成為無數少男少女的啟蒙「性經」。

1977年，無線有個劇集《家變》，熱播到街知巷聞，主要講家庭衝突，阿姐汪明荃飾演二奶女洛琳，是出版社「女強人」，演繹得淋灕盡致。一位廣告老同行施養德無意中看到這劇集，靈機一觸便立即找蔣芸合作做總編，去註冊處登記《清秀雜誌》的名字，然後馬上找《家變》的女主角汪明荃做創刊號的封面，馬上一炮而紅。《家變》由梁淑怡 、葉潔馨做監製，陳韻文編劇，汪阿姐做女主角，《清秀雜誌》又由蔣芸擔大旗，從此出了不少氣勢如虹的「女強人」，仿佛那年代都是好日子。膽粗粗的施養德憑着這契機進入本地的傳媒王國，相信他們從中都有不錯的斬獲。

《清秀雜誌》出版後

當然出版行業還有無數的傳奇故事，其中一位最成功也最有江湖地位的，是寫武俠小說起家的金庸。昔日媒體貧乏，看書報已是最大樂趣，家兄是梁羽生金庸迷， 家中早推滿他們的著作，金梁並稱，確一時瑜亮。我自認識文字已隨手可看這些名家的單行本，坦白說，幾歲仔那會看得懂，但那些情節已足以令我津津入味，每天最大的渴望是追讀報刊在同一位置上的武俠連載。我最早看的並非金庸，反而是梁羽生的《龍虎鬥京華》，被公認為新武俠小說的代表作，其後才看金庸的《書劍恩仇錄》。好的武俠小説要有武有俠，武是次要，俠才重要，武即使不高強，但不能沒俠氣。武不過是手段，俠才是真正目的，俠客通過武力去達到俠義的目的。看出色的武俠小說最大得着，是可看出一個江湖，何謂壯志甚麽是豪情，只有在大時代大是大非當前，你才見到真英雄和大堆走狗。英雄的豪情除了行俠仗義，還可喝最烈的酒騎最快的馬，去追最美的女人。

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1959年查良鏞與同窗沈寶新，共同創辦《明報》，每日出版一張。初期都是很艱辛，查生不但經常通宵寫稿，又為經濟問題苦惱，曾租住簡而清的小房，也試過典當度日，甚至一杯咖啡，也要跟太太兩人喝。其後《明報》靠他的武俠小說殺出條血路，成為本地傳媒鉅子。查先生以寫小說起家，他的報紙辦得很成功，寫的社論很精彩，可惜晚年太投入政治，政見漸趨保守，相比以前的勇於發言，令人感到有點前言不對後語，此乃後話。金庸能夠以一個小說家，創出一片天地，有華人的地方就有金庸小說，不只留下一份精神食糧，也給我們留下一個江湖。

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相對查先生終生在傳媒工作，另一位肥佬卻半途出家，以一個外行人竟可以顛覆整個傳媒生態。生果報自創立以來，反轉傳統，以市場為主導，讀者喜好為所歸，將新聞「商品化」和「娛樂化」，用極具爭議性的報道方式，聳人吸睛的標題、赤裸裸的寫實圖片，為報業市場帶來空前的衝擊。印象深刻是揭幕時，由林振強度橋的萬箭穿心廣告，四面圍攻射冷箭，對人不對靶，今天看來有點像預言。生果的結局是情理之外意料之中，其實整個傳媒整個出版業已夕陽西下，你上次買報紙是幾時？上次煲電視粥又是幾時？看大台早已失去昔日光環，不獨在這彈丸之地，全世界都面對同一難關，不轉型便只得死路一條。發展到今天，已不需要雙刃劍，剩下的，是切腹用的絕命刀。

（本文轉載自作者Facebook帖文。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜司徒衛鏞，專業商業設計及形象顧問、資深多媒體創作人；廣告片導演及監製，曾應聘在海外各地攝製廣告，屢獲外國專業奬項；電影美術指導，曾獲香港電影最佳美術指導金像獎。



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