日本奇怪發明藝術家 入浴劑變大藥丸 電子木魚機助你邊敲邊念經

日本一位奇怪發明家兼藝術家斎藤公輔（NEKOPLA），擅長把日常物品以特別方式呈現，造出一些有趣但又不知是否實用的物品。例如「大藥丸」型的入浴劑、把一切電器變成「上鏈機器」的自轉扳手、助你念經的電子木魚，以及打機搖桿「出波當enter」的文字輸入器等等。



「大藥丸」型的入浴劑

1983年出生的斎藤公輔，時常創作奇怪物品，而每個作品都會在個人網誌中說明做法和背後意思，例如這個「大藥丸」型的入浴劑，就是因為喜愛用大塊的入浴劑，同時又覺得像藥丸，所以決定自行把入浴劑以PTP包裝方式「改頭換面」。

PTP包裝（Press Through Package，又稱「泡殼包裝」），方便攜帶之餘，又有防潮保護功能，更容易取用，所以很多牌子的藥丸都會使用PTP包裝。

有趣的是，整個作品都是斎藤公輔的DIY，他指要做出「真空成形」看起來很難，但其實只要一堆100 日圓就能買到的用品、吸塵機、電子熱爐就能做到。整個「家中包裝」，他都是在網上看片學回來的。

簡單說一下做法：先用硬紙做一個盒，但其中一面有洞用來插吸塵機，再在盒上放上有洞的鐵片；用3D打印做出比入浴劑更大的模，把模放在有洞的鐵片上；加熱膠片，再把膠片壓在模上，後以吸塵機抽真空。如是者，PTP包裝的膠面就完成了。

最後把膠面及入浴劑放在鋁紙上黏好，加以裝飾，就大功告成。

《NEKOPLA 日常小工具博覽會》

剛好今年3月12至3月27期間，斎藤公輔有個人作品展《NEKOPLA 日常小工具博覽會》，展示出他過去的作品，包括有電子螢幕的木魚，邊敲邊出字，就像卡啦ok般助人念經；還有個磁力發條扳手，只要磁力「黏」實金屬面，就會自轉，讓所有機器都變成發條機器：

以及打機搖桿文字輸入法，就像「街霸」一樣，出招「下右拳」用來打字，「出波當enter」，但用時感覺有點辛苦呀：