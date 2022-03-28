東大學生與朋友花了五小時 在挪威雕塑公園扮了212座雕像

位於挪威的維格蘭雕塑公園，當中展出了 212 件雕塑。有一位日本 Youtuber 就嘗試在公園內，「毫無意義」的與朋友一起花了 5個小時模仿所有雕像。



一起扮雕像

Mugitaro是一位東京大學學生 YouTuber 及歌手，他在2019年去挪威旅行時，到訪了當地的旅遊景點維格蘭雕塑公園，然後就和朋友開始模仿當地雕像。

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這個帖在Twitter上引起很大回響，點贊數字超越了40萬。Mugitaro 稱模仿所有雕像姿勢「非常有趣」和「平和又帶笑容」。

這些雕像有不同姿態，除了一些較簡單的站姿，還有一些反轉、堆疊，甚至過肩摔般的姿勢，要重現的話就唯有要靠另一個朋友抬起自己。

結果，他們足足花了5 個小時才完成拍攝。當地人（或其他國家的遊客）看到他們的奇怪姿勢也笑了起來，甚至有孩子和他們一起模仿古斯塔夫．維格蘭的名作《Sinnataggen（憤怒的小孩）》。

結果他說自己到不同地方，也覺得自己有「義務」扮一下雕像，例如在挪威奧斯陸王宮前的 Folkets Kærlighed Min Belønning （人民的愛就是我的獎賞）雕像：

Twitter @mugitaro_comics

「維格蘭雕塑公園」

挪威的福洛格納公園中放置雕塑的地方，被稱為「維格蘭雕塑公園」，有指是展出單一藝術家雕塑作品的最大公園。「維格蘭雕塑公園」中有212座雕像，全是雕刻家古斯塔夫．維格蘭 (Gustav Vigeland，1869-1943)的石雕、銅雕和鑄鐵作品。維格蘭是挪威非常有名的雕塑家，他亦是諾貝爾和平獎獎牌的設計者。

《Livshjulet (生命之輪)》( wiki common )

公園內，除了上述的《憤怒的小孩》外，《Livshjulet (生命之輪)》亦非常有名。此雕塑製作於1933 至1934年，並在1949年樹立。它雕刻了由女人、男人和兒童組成的圈，象徵了脆弱的塵世生命以及永恆本身。