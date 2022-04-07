r/Place｜一人限畫一點填滿虛擬畫布 成超大型集體創作藝術

外國大型討論區 Reddit 在今年愚人節時，重啟了「r/Place」這個具社會實驗性質的集體藝術創作板面，眾人可以在大型虛擬畫布中讓一個像素變色，名副其實地把這些「點」加起來後，就形成了一幅幅像素畫。一個超過100萬人參與的集體創作藝術，最終會是什麼模樣？這個聽起來很自由的創作空間，背後又有否真的沒有限制？



大型社會實驗

r/Place 是Reddit於2017年愚人節推出的特別計劃，今年愚人節「再玩多次」。在r/place 「營運」時，版面會顯示著一張巨型畫布，討論區的人可以從16色的調色盤中選擇一個顏色，並將畫布上的任意一個像素塗上顏色，更動後會有5至20分鐘緩衝，這段時間別人不能改變顏色。

2017年一開始時，圖像還是零散的，及後開始有人組織起來用像素畫畫，例如右下角的「藍色角落」，甚至後來出現國旗、遊戲角色、logo、甚至是名畫如《蒙羅麗莎》：

2017年的最終樣子 (圖片來源: wiki）

今年作品

除了國旗這種相對面言極為易畫的圖案，或者因為已有上次的經驗，這次 r/Place 感覺上比2017的畫作更複雜，亦更細緻，以下其中一些集體作品：

今次活動於４月４日結束，最後時刻16色的調色盤只餘下了白色，讓「畫家」們自己把畫作「消失」掉，甚有「壇城砂畫」那種「抹去重來」的感覺。

（變白消失，亦是此藝術品的完成時刻，圖片來源: r/Place 截圖)

各種爭議

每次集體創作都可以是個社會實驗，這次r/Place 創作也不例外。雖然出現了以上的佳作，但仍有一些griefer（多人電子遊戲術語，指搞破壞的人)，想破壞別人作品作宣傳，例如直播主xQcOW 就會叫自己的觀眾一起「攻擊」某一畫作，然後把該地段變為自己的logo。

但從他的攻擊，人們也發現r/Place 的另一問題，就是此次創作充斥著「機械人（bot）」。這些 「機械人」自動「防守」區域，一旦某個像素被人轉色，「機械人」很快就會把像素變回，例如xQcOW 嘗試過攻擊土耳其國旗區域，但無功而還。

另一個問題則是有人指此版面的管理員可以作弊，他們沒有緩衝期，可以快速改變像素顏色。但有人指出，管理員之所以有這個權力，是因為他們需要移除不雅圖像。

無論爭議如何，此次集體藝術行動的確難得一見。