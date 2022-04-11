遠看曲線中呈現輪廓 日本插畫家AICON以黑線與空間反問人的距離

神戶市出生的AICON， 於京都精華大學西洋畫系學習油畫，2008年畢業後擔任平面設計師和網頁設計師後於 2014 年開始從事藝術工作。 她以「THE HUMAN UNIVERSE IN NEO CLASSIC」為主題，以新角度描繪的作品及其獨特的世界觀，引起了人們的關註，2016年更於台灣有過同名的會外展。



今年3月，AICON的個人展「SUPER SOLID」於京都及東京展出。按展出的介紹指，她的作品「通過使用相互衝突的有機圖像和無機線條，讓人體驗『無』」。

她的作品大多數線條簡單，以單一的線勾畫了臉以外的部份，臉的位置就以波浪、密集的線條「掩蓋」。但這只是近看的情況，因為波浪線有粗幻，因此遠看畫作時，就會發現曲線與臉的輪廓重疊，線條中看到面孔。

黑線與空隙，有與無......離得越近，看到的就越少。對自身而言是。我盯著自己越多，我就越不知道自己是誰。 AICON

AICON指自己從 2016 年開始就一直在研究這種由朋友命名的「超弦技法」，過去 6 年裡一直在畫畫。 這一次，能展出夠這麼多人看到，心裡非常滿足充實。

此次畫展名為「SUPER SOLID」，但漢字則為「超個體」。Supersolid，中文是「超固體」 是一種分子處於低溫時的狀態，和超流體很相似 ; 「超個體」是一個由許多有機體組成的有機體系，例如螞蟻就是個例子，一群螞蟻中不同類型的蟻各有分工，且不能獨自長時間生存。

實體感覺更明顯 (Twiiter@@naotomato95)

AICON 使用「SUPER SOLID」與「超個體」作展名，或者除了想表達曲線中形成輪廓，這種又是流體又是固體的感覺，亦想由觀賞者與畫作的觀賞距離，反問人在生活中的間距，如「超個體」般互相依靠時，又如何再分出個體來看見自己呢？

如果喜歡她的作品，也可到她的IG上支持。