派對咖孔明｜OP翻唱匈牙利派對曲 歌名與007作者兒童讀物撞名？

動畫《派對咖孔明》講述「諸葛亮轉生幫助少女歌手實現夢想」，荒謬得來又有點吸引。但動畫之所以在最近爆紅，除了是因為故事，更是因為片頭曲夠「入腦」。另一方面，片頭曲名字來自原曲，但同時又與經典電影和兒童讀物，甚至和《007》占士邦有點連繫......



《派對咖孔明》與入腦主題曲

違和感「彈出彈入」才是重點 (圖片來源:https://www.youtube.com/watch?v=XicdpSmxuT0)

基本上《派對咖孔明》（或譯《派對浪客諸葛孔明》）的故事就是「諸葛亮轉生穿越到現代日本澀谷，幫助少女創作歌手實現夢想」，而且因為是諸葛亮的關係，施展計謀時幫助女主角時也會引用一些著名的計策，例如以「八卦陣」把人留住，人客找不到出口唯有繼續多聽幾首歌，從而為主角提升人氣等等。

動畫第一集推出後已令人關注，但未引起很大迴響，反而在第二集後人氣急升，主要原因是第二集才出現的片頭曲《CIKI CIKI BAM BAM (チキチキバンバン)》。

明快節奏加上「魔性」舞蹈，讓許多本來未聽說過這部動畫的人也關注起來。也令這首歌的原版，匈牙利歌手Jolly 的派對舞曲《Bulikirály (派對之王)》也再度火熱：

因為曲名《Bulikirály (派對之王)》很難發音，所以發多人都直接叫這首歌做「CIKI CIKI BAM BAM」。

日版的歌詞包括了匈牙利原版的一些「空耳」，也就是直接把音變成另一語言直接唱出來。例如日文歌詞的「みんな気まぐれで辛い（全都又任性又辛辣）」，就與匈牙利原版的「Mindenki ma őrült táncot jár（今天每個人都瘋狂跳舞）」發音相近，更有趣的是日文「みんな」與匈牙利文「Mindenki 」都是「大家」的意思，發音也很相似（差一個「ki」音）。

《飛天老爺車》與占士邦

不過，或者是因為搜尋或筆誤的問題，很多人把片頭曲的名字由「CIKI CIKI BAM BAM」變成了「Chitty Chitty Bang Bang 」（或者匈牙利歌手本來就有意連繫兩者，但未找到資料）。

《飛天萬能車 (Chitty Chitty Bang Bang)》是一套60年代的舊兒童電影，講述「一名帶著孩子的發明家與一位千金兩情相悅，卻因為身份不同不能在一起，但最後大團圓結局」的故事，當中插入了發明家跟孩子講述關於「飛天萬能車」的冒險故事。

《飛天萬能車》海報 (wiki)

這套舊電影來自於同名的兒童讀物，作者是伊恩·佛萊明( Ian Fleming)，即是《007》系列的作者。《Chitty Chitty Bang Bang: The Magical Car》 是他寫給兒子的作品，亦是他唯一寫過的兒童讀物。

《Chitty Chitty Bang Bang: The Magical Car》 的封面(wiki)

為何老爺車的名字叫「Chitty Chitty Bang Bang」？故事內的原因是老爺車已有一段歷史，行駛時會發出「嘰嘰砰砰」的聲音，說像跟人說話一樣：

現實中，「Chitty Bang Bang」是一眾著名英國賽車的非正式名稱，在1920年代非常有名，正是此系列的車啟發了伊恩·佛萊明的小說。