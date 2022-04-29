鑽石塑膠彩畫隨光反射改變顏色 但畫家最有名作品卻不用顏料

米澤卓也（Twitter@takuyanokaiga）住在北海道的天鹽町，是當地的初中老師，同時亦是一位畫家。小時候因為鄰居朋友的哥哥很會畫龍珠人物，令引起他對畫畫的興趣。他在在高中時接觸到油畫，並在就讀北海道教育大學教育學部岩見沢校時，開始使用塑膠彩。在大學三年級的冬天舉辦了第一次個展，感受到畫展的快樂後，就一直在各個地方展出作品，例如2015年於札幌的「PRISM」及2018年的「Mirror」。

米澤卓也最近的畫作，都以寶石作主題。例如此名為「Prism White 的作品」，以藍色及紫色的珍珠系列塑膠彩，在不同的色度之下，會呈現不同的色彩：

在此作品中，他使用了Amastedam 的珍珠系列塑膠彩。這種塑膠彩塗在黑色底呈現原色，白色底則有不同效果。

(https://www.lazada.co.th/products/amsterdam-acrylic-standard-120-ml-arcrylic-color-acrylic-color-tube-i3000005596-s11003769289.html)

除此之外，他的其他寶石作品非常受歡迎：

不過要數他最為人知的作品，則是在今年２月時，在平板電腦上筆記本軟件中畫的素描作品：

他指彩色筆功能很好用，因為色彩重疊的效果與真實情況非常接近。如果你喜歡他的作品，可以到他的Twitter中支持他。