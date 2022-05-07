饒舌歌手Goonew夜店喪禮惹爭議 奇特殯葬儀式並非罕有

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常說：「死者為大，入土為安。」在傳統中國文化中，莊重的喪禮過後，儘快埋入土中，逝者方可安息，生者也能早日安心，但原來這樣的殯葬儀式並不是必然。美國饒舌歌手Goonew早前槍擊身亡，年僅24歲，一眾好友在華盛頓夜店為其舉行追悼派對，不少歌迷慕名出席，席間赫然發現歌手屍體直立掛於舞台上，隨即在社交媒體引起軒然大波。

文：周雅



(圖片來源： @goonew64/ IG)

從歌迷發出的Twitter貼文可見：Goonew的屍體穿上黑色衛衣和破爛牛仔褲，甚至戴上王冠和眼鏡，猶如本人在生出席派對。而參加者則在場內隨音樂起舞，似乎對台上的屍體渾然不覺。夜店Bliss Nightclub事後表示並不知情，並不排除會作出法律行動。

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據TMZ報導，Goonew的奇特喪禮實質上是家人的主意，覺得他生前熱愛派對，不會想要傳統喪禮。其胞姊Ariana Morrow說他曾表明不想穿著西裝入葬，所以決定讓他如此與世人道別。

替遺體「復活」

Goonew的喪禮其實並非首創，這樣的殯葬儀式被稱為「直立死亡」（muerto parado），從2008年開始就在波多黎各興起。殯葬業者為遺體注射化學液體，使之完全僵化以達成「極端防腐」（Extreme Embalming），再透過繩子、釘子等物輔助，擺出家屬或死者生前指定的動作，替遺體營造「復活」的感覺。這種喪禮不算少見：有遺體坐上電單車，拳擊手的遺體被直立放置在拳擊台上，甚至有超級英雄粉絲在死後將自己處理成綠燈俠的樣子。這些死者的家屬都不約而同指出：「這就是他（她）想要的殯葬方式。」

波多黎各Marín Funeral Home的Elsie Rodrígue指，這種殯葬風潮在當地愈來愈熱門，但他們暫時還沒有處理過很多直立喪禮 —因為來下訂單的通常都是還在生的本人。她指：「讓家人看起來依然在生，是死者家屬減輕痛苦的方式。」

請脫衣舞娘到喪禮表演，是為了盡孝道？

事實上，派對式的喪禮也並非國外獨有，在華人社會一樣有相應做法。在2017年，台灣嘉義前議長董象的告別式就請了50位衣著清涼的女性在花車頂跳舞，繞街遊行。兒子董國誠表示：「父親過世後托夢給我，希望可以為他辦一場風光的告別式。」為父親安排性感女郎跳舞，便是董國誠盡的孝道。此舉引來CNN報導，亦引起國外網友熱烈討論。

內地的一部分鄉鎮也會舉辦這種告別式，一般見於農村地區，甚少出現在大城市。有人指，這種喪禮是為了吸引更多人參加。一般認為喪禮的參加者數量愈多，就代表逝者的人緣、地位、福分都愈好，而請脫衣女郎在喪禮表演則恰恰能吸引更多人參與，是現代「風光大葬」的一種。據環球時報所指，這些歌手或「脫衣女郎」的喪禮表演甚至可以花費籌辦者年薪幾倍的價錢；而中央電視台則指「喪禮脫衣舞」在江蘇東海縣一帶流行，一些當地人認為這是能興旺後人的方法。

近年中國政府積極打擊這類喪禮表演「習俗」，處罰淫穢表演的組織者和演員。但美國人類學家莫斯科維茨認為，這類脫衣舞喪禮難以完全被杜絕。內地獨立電影《喜喪》就曾在電影中描繪脫衣舞喪禮的畫面，電影講述農村老人去世前在子女家中輪流居住的過程，入選2017年康城影展ACID影片單元。

被親戚吞入體內，才是理想的告別方式？

《Consuming Grief》書籍封面

一些人最堅持的「入土為安」，也不是殯葬儀式的必然，甚至可能會被認為淒慘。美國人類學家Beth A Conklin就曾在其著作《Consuming Grief》講述巴西西部Wari‘族的食人習俗，食人並非為了懲戒敵人，而是他們傳統殯葬儀式的一種。在Wari’的殯葬儀式中，死者的血親不會食下親人的血肉，但會希望前來參加喪禮的親戚（affine）吞下逝者燒過的身體。這種食人行為往往不是親戚本人的喜好所致，而是為了維護社群的親密關係，亦希望自己死時也會有親友願意吞下自己的血肉，所以即便不願意，也會為了盡社交責任而吃下屍體。

Beth A Conklin認為Wari‘的食人習俗是為了送走亡魂，認為食人的過程會為生者帶來難以磨滅的視覺記憶，從此改變對逝者的印象，徹底接受逝者已去的事實，並斷去與逝者的情感連結，讓他們的靈魂正式告別在生的群體，徹底回歸動物和祖先所在的自然。

自上世紀50年代起，隨著與外界接觸增加和當地政府的各種政策，這種習俗逐漸式微。現在Wari‘族人一般都會選擇土葬，但上一代的Wari’族依然懷念、且更偏好被親戚吞入體內的殯葬方式。Wari’ 族人Jimon對Conklin說：「土地太冰冷了，我們會一直想起我們（死去的）小孩，睡在那裡，軀體冰冷.....以前還會吃遺體的時候更好，那時候我們不會反覆思念死去的孩子，不會如此悲傷。」

儘管各種不同殯葬方式存在，但許多一直飽受非議，備受改變的壓力。在討論這些喪禮的道德問題時，我們不得不把目光放到喪禮本身——究竟喪禮是為誰而設？是逝去之人，還是被留下的親朋好友？只有莊重嚴肅的喪禮才是尊重死者的方式嗎？喪禮習俗的「文明」和「不文明」界線又該從何劃分？