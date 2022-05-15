文青也移民｜台中感官遊樂場 讓孩子從質感接觸世界

電影《天使愛美麗》有一處情節，是女主角把手悄悄插在米袋裏，米粒擁塞指縫，完好包覆，女主角在問男主角，是否也喜愛這樣。從前看這電影，杏媽只覺這一情節迷人，大概自己也是類似肌膚快感的愛好者。後來有了小孩子，看著小孩愛玩水玩沙，從質感接觸進入成人已編碼的世界，恍然感官正是上帝造給「人」的第一類學習通道。

文：杏媽 ｜ 原題：隱在台中的華德福感官公園 ｜ 圖片來源：臺中市新建工程處



台灣便有從感官導入，令孩子在玩耍同時不知不覺滿足感官學習需求的公園。那是台中文心森林公園的遊樂場，是杏媽同孩子們此生去過的最特別、最難以忘記的公園。有什麼這麼特別呢？原來這遊樂場以十二感官為設計理念，據說不僅能令兒童在動態體驗（Movement）和平衡體驗（Equilibrium）鍛鍊體能，還能同時通過觸覺、聽覺、溫度、嗅覺、視覺和味覺令感官更敏銳，以及產生心靈層次的觸動，從而有益於孩子的心智發展。

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聽上去很玄妙？這裡的滑梯是一粒粒大木珠做底，滑落的同時增強了肌膚的觸感。而滑梯旁的攀爬處真的是以砂岩堆成，天然觸感十足。有一處是伸縮木樁，孩子要動腦筋才能跟它「玩」到，現場所見孩子們開始試探性地推推木樁，看它縮回去伸出來，然後部分孩子便開始嘗試把自己的身體嵌進去，在這個過程中，他們特別能意識到自我肢體的外延、伸縮，通由外物來感受到對自我的把握。

文心森林公園 圖片來源：臺中市新建工程處 （https://nco.taichung.gov.tw/1683834/post）

整座遊戲場是在巨大沙地上的，雖是街邊，但闊大的樹木彷彿阻隔了塵囂，陽光透過樹葉投影下來，有的孩子被這吸引，彎腰在沙上建造自己的小世界。杏媽和孩子們最喜愛這裡的觸感裝置，有一個不起眼的木箱卻是「集聲箱｣，將喇叭深入樹叢中，收集環境中的風聲、鳥鳴、人聲的混響。還有一處可透視的迷宮，孩子歡跑進去會偶遇到竹筒門簾，全身穿過，竹筒嘩啦嘩啦在身邊作響，也會撞到有趣的金屬管風鈴和彩色圓珠牆。

最特別是有幾處大水泥管，孩子見到當然想鑽進去的，卻原來管的內壁裝有不同質感的軟管、圓球、彩帶，有的毛茸茸，有的凸凸凹凹，很多孩子忍不住在那流連，在穿過的風中拍拍彩色碎碎，或者把小臉小手埋進去⋯⋯感官滿足的孩子會發展出更完整的情緒體驗與控制能力，在這處公園自由探索、度過童年中某一點光陰的孩子，是很幸福的吧。

順帶一提，台中是個有趣的地方，這裡的中央公園被稱為「台中之肺」，是台北中心大安森林公園的2.5倍，也是以多重感官體驗為思路設計出來的，設計師是來自法國的Catherine Mosbach，這公園曾摘下德國的設計大獎。如此在環境中重視感官、心智與自我的提升，這令杏媽想起一種香港雖有但不多、台灣中部卻發展十分良好的教育理念，華德福教育，而杏媽認識的一些香港媽媽，也真會為了孩子得到比較「純正」的華德福教育遷來中部呢。

（圖片轉載自臺中市新建工程處為報道與評論用途。本文不代表藝文格物立場）