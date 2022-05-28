極簡曲線扭成動物形態 韓國藝術家「空中繪畫」靈感來自哪兒？

韓國藝術家이상수 ( Lee Sangsoo) 將他的藝術品稱為「空中繪畫」，這些形狀易於辨認但又極為簡約的作品，靈感又來自哪兒呢？



Lee Sangsoo把旋轉飛舞的曲線「扭成」不同的形狀，配以各種色彩，令人單靠顏色與輪廓，就可聯想起如火烈鳥、鸚鵡、貓和鹿等等的各種動物。

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他以樹脂創作較小的作品，而伸展超過一米的作品則由不銹鋼製成。利用熱力，鋼變成靈活的素材，再被塑造成這些當代藝術品。 選色方面，Lee Sangsoo除了會使用動物本身的顏色，他也會使用微妙的漸變或互補的調色，突顯動物的特徵。

這些極簡動物雕塑，Lee Sangsoo說自己的靈感來自畫家畢加索的動物畫作。的而且確，Lee Sangsoo的作品讓人想起畢加索非常著名的《The Bull》系列平板畫。

畢加索1945年末至1946年初的《The Bull》系列平板畫，示範了如何從細節到簡約去畫同一事物（ＭoMA）

Lee Sangsoo指，線條、平面和顏色是他作品中的重要元素：「二維草圖中的線條決定了作品的流動和形態，然後在三維空間中成為立體。線條根據流動和扭曲呈現出各種形狀和顏色，您可以在靜止中感受到活力。此外，根據流向的不同，線條的粗細可能會有節奏地變粗或變幼。」

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