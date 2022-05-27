奇異女俠玩救宇宙 ｜面對難解的家庭矛盾 我們該放手還是挽救？

【編按：內含劇透，請斟酌閱讀。】



有人說，《奇異女俠玩救宇宙》中秀蓮面對的問題都是中年人最害怕的——報稅、女兒出櫃、難搞的長輩、還有破裂的婚姻。

文：周雅



楊紫瓊飾演的秀蓮好像總是很忙，她忙於處理稅務問題，她忙於在洗衣店跑上跑下替客人拿衣服，她好像忙到只能崩緊一根筋，所以她沒有時間理會女兒尋求的認可，在她想向外公出櫃的時候用一句「她是她的好朋友」就把問題推到一邊；所以她沒有時間處理丈夫的情感需求，丈夫想找她談婚姻問題的時候她忙於店務，只管讓他給父親煮麵，其他一概不理。母親、妻子、女兒三個身份帶來的情感需求好像把她壓得透不過氣，所以她偷偷在稅務局把鞋子倒轉來穿尋求異世界的解脫，但有趣的是，宇宙給她帶來的解決方案是——讓她靈魂穿越多重宇宙，扮演更多的角色，自此她又是武打巨星、又是廚師、是唱劇的藝術家、甚至是有香腸手指的同性戀者，但無論穿越多少個宇宙，她都帶有自己的意識，她都還是秀蓮。

這讓我想起美國社會學家厄文·高夫（Erving Goffman）提出的概念，他指像在舞台上，我們在日常生活中或多或少都有「演」的成分，例如對著親人是一個模樣，出門工作又是另一個模樣。他指我們在日常中都有意管理自我呈現的方式，並會設法維護形象，作出相應的行動，以滿足我們扮演的多個角色。劇中角色要宇宙穿越就要做出異常行為，要對著敵人示愛、吃掉漿糊筆、甚至把異物塞進屁股，而我們日常生活中要完成角色的變換，只需要穿上襯衫打上領帶，又或是面對某些特定對象，就會自動自覺變成另一個人。電影的呈現方式固然戲劇化又好笑，完美滿足觀眾獵奇需求，但不得不說，我們與秀蓮的距離也並沒有那麼遠，我們每天其實都在「時空穿越」。

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如世界沒有意義，我們為什麼還要活著？

電影中爭論的主調，無非是生命中究竟有沒有什麼是值得你活著的。秀蓮的女兒阿樂帶她窺探不同的宇宙，在阿樂的世界，一切皆可能，現實世界是虛幻的，關係也是短暫的，只要不如意就可以步入另一個宇宙，一切都在她手中操控。如此，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。所以她覺得沒有什麼是有意義的，世界沒有存在的價值。但秀蓮在遊歷多個宇宙後還是選擇回歸自己原本的世界，她變得灑脫，甚至和屢次找她麻煩的稅務人員達成和解。在我看來，她是以自身作為女兒虛無主義的回答——作出選擇的人生才是有意義的，「如果什麼都沒有意義，那就什麼都可以做。」秀蓮一開始之所以被選中，正正是因為她浪費了生命中無限可能，是眾多宇宙中最無能的秀蓮，因為無能而獲得拯救女兒的機會，仿似就證明了：福禍相依，不要害怕作出選擇。

阿樂有自我破壞的權利嗎？

我也想談談秀蓮從貝果中把女兒拉回來的那一幕，母親的不放手固然讓人感嘆母愛偉大，但同時又讓人思考——女兒是不是也該被當成獨立個體，擁有自裁的權利？法國作家莎岡有一句很著名的話，她曾經在藏有毒品被驅捕後說：「只要不傷害到其他人，我相信我有破壞自己的權利。」（“I believe I have a right to destroy myself as long as it does not harm anyone。“）阿樂在尋求真相的過程中固然是有傷害到其他人，但是後來她追隨虛空，想被神秘的貝果吸收的時候，幾乎就只是她個人自我破壞的過程。作為母親，秀蓮應該尊重她自我破壞的權利嗎？我們可以對親人干涉到什麼程度？而阿樂在走向虛空前找到秀蓮，又是不是實質為她的求救信號？

大團圓結局在所難免？

《奇異女俠玩救宇宙》劇照（imdb官網）

最後的大團圓結局，有很多朋友表達過不喜歡，說寧願問題懸而不決，讓阿樂解脫，我就對其感覺複雜。一來確實覺得和解哪有那麼容易，更多家庭矛盾只有互相忍耐，在彼此容忍的邊界來回試探，如此反覆到關係中其中一人生命結束，比起和解更似妥協；但另一方面又覺得這種童話式的結局並不是沒有它可取之處，起碼結局確實有給人勇氣，讓你想像和解的可能。

在東亞文化裡，我們是很難離開原生家庭的，我們強調孝道，我們講「家和萬事興」，如果結局就是秀蓮的放手、阿樂選擇的自我放棄，比起解脫，在這個文化環境裡，更容易被認為是不圓滿的。與此同時這個故事發生在美國，探討的對象不是中國人，而是美籍華人，於是文化的複雜性更深一層。老移民帶著自己成長地的傳統文化到新的國家生活，新環境成長的後代又帶著截然不同的價值觀回到家裡。在這樣的環境裡，家庭成員的和解，也帶著索求文化認同的意味。對我來說，這個結局或許無法滿足所有人，但似乎仍是無法避免的最優解。

（本文不代表藝文格物立場。）