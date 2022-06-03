《奇異女俠玩救宇宙》影評｜即使我們都不是秀蓮

某些因為工作、家庭、收入、社會、子女…而感到沮喪的時刻，在我們累得話也不想說的時候，你有試過望著鏡子，想像如果時間可以重來，我一定會做出更聰明的選擇，現在活得更好嗎？ 假如世上真有平行宇宙，另一個我是否更漂亮，更成功，過著美好的人生？ 無論平行時空是否存在，它都為我們提供了一個出口，想像我做不到的，有另一個「我」在某處能成功 ─ 由《那些年，我們一起追的女孩》到《蜘蛛俠：不戰無歸》，都告訴我們，人生無法彌補的遺憾，能在平行時空裡找到救贖。

文：一燭



《奇異女俠玩救宇宙》的女主角秀蓮，就是芸芸眾生中，在美國開洗衣店，營營役役地過日子的華人，她是那種你不會特別留意的普通人，普通得甚至她自己也不會留意自己。每天在洗衣店忙進忙出，將自己埋葬在帳單中，為老父辦生日派對，忙碌令她可以逃避生活中所有頭痛的問題，沒有時間後悔人生做錯過的決定，沒有空間憧憬不屬於自己的未來，不去想就沒有苦惱。由她那繃緊的神經生出繃緊的氛圍，折磨著剛就座的觀眾，同步感受著秀蓮的丈夫和女兒的痛苦，忙碌是一面堅硬無比的盾，擋開所有想和秀蓮對話的人，讓她可以徹底逃避令她失望又無法更換的現實。

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然後，就在觀眾還未攪清楚狀況之際，秀蓮已突然穿梭於平行時空，寫實的劇情片一下子從懸崖躍出去成奇幻喜劇，還加插動作、科幻、黑色喜劇、港式攪笑…的一籃子元素，隨著秀蓮快速穿梭於多個異想天開的平行宇宙，觀眾就像坐上一部瘋狂的過山車，(心中) 尖叫連連，驚喜不斷，更強大的是，當我們以為這不就是類型片套路中的「英雄的旅程」和「小人物遇上大麻煩」嗎？ 誰知那只是包裝的花紙，《奇異女俠玩救宇宙》的內核其實是「成長儀式」和「夥伴情」，主角經歷了重重困難後，最後體悟到正視自己的內心才能解決一切，角色們也終於了解到「沒有彼此，生命就不完整」 (先讓英雄救貓咪2，2016)，即使我們曾為對方而深受傷害。

讓想像奔馳，盡情釋放想像力，《奇異女俠玩救宇宙》跨越多種套路和片種，內容上亦跨越多過題目，即便說家庭關係也跨越三個世代，還不忘向多部電影致敬。以烹飪來比喻，何止是一味「一品鍋」集合眾多食材這樣簡單，它更是一盤像混合多國不同時代烹調方式的大雜燴般複雜，要不令人感到不倫不類，難以下嚥，要不是一部撼動人心的傑作，引發觀眾影後的無窮討論，從回味那豐富又瘋狂的劇情中，深刻思考人生的選擇及家人之間「相愛相殺」的關係。

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我們都活在秀蓮的處境，我們都有過錯誤的選擇，誰也有過任何努力都是徒勞無功的感受，只是我們沒有秀蓮的奇遇，也從來不是《22世紀殺人網絡》中，「命定」的那位由凡人變成的英雄，但我們還有電影，讓我們可以安全地躲在140分鐘的黑暗中，借秀蓮的經歷，從無限宇宙中尋找到希望，也看看「愛」的眾多面相。

（圖片由一燭提供，本文不代表藝文格物立場）