第30屆香港舞台劇獎得獎名單昨夜出爐 風車草劇團奪最佳製作

第30屆香港舞台劇獎頒獎禮昨晚於在葵青劇院演藝廳舉行，頒發共22個獎項，包括11個舞台製作和20位劇場工作者。由於過去兩年表演場地多次關閉，不少演出取消或延期，主辦單位香港戲劇協會去年宣佈把2020及2021年的參選劇目合併計算，第30屆舞台劇獎頒獎禮因此延期至今年舉行，本屆的主題定為「團聚」。

為了表揚舞台劇業者在疫情下的堅持，大會特設推薦獎「抗疫英雄獎」予一眾劇場工作者及觀眾。同時為了讓觀眾了解幕後崗位的重要，大會一改慣例沒有邀請各界名人來頒獎，而是請來多位業界幕後人士擔任頒獎嘉實。

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本屆舞台劇獎最佳製作和最佳導演（悲劇/正劇）均由風車草劇團以《新聞小花的告白2 白屋之夏》 獲得，劇團創作總監梁祖堯寄望新加入的業者，無論有多困難，都和舞台劇界一起走下去。而劇團藝術總監邵美君則說：「疫情沒有讓我們放棄，反而讓我們更走出自己的路。我覺得這一種能力和智慧不限於風車草劇團，每一個同行和單位都用自己能力去跨過難關，從來沒有放棄過。」她指這個獎屬於同行每一位。監製湯駿業則形容做《新聞小花的告白》續集是一種任性，希望往後的劇都抱住「我想講、我想做」（的心態），繼續嘗試創作。

【部分得獎名單】



1. 最佳製作

《新聞小花的告白2 白屋之夏》

風車草劇團

監製：湯駿業



2. 最佳導演 (悲劇 / 正劇)

陳曙曦 《新聞小花的告白2 白屋之夏》

風車草劇團



3. 最佳導演 (喜劇 / 鬧劇)

余健生 《雄顏一笑》

BHT Theatre



4. 最佳劇本

鄭國偉 《曖昧》

香港話劇團



5. 最佳男主角 (悲劇 / 正劇)

陳健豪 《一水南天》

香港舞蹈團、演戲家族



6. 最佳男主角 (喜劇 / 鬧劇)

陳小東 《雄顏一笑》

BHT Theatre



7. 最佳女主角 (悲劇 / 正劇)

雷思蘭 《原則》(重演)

香港話劇團



8. 最佳女主角 (喜劇 / 鬧劇)

廖淑芬 《4000里》

劇場工作室、Love Production

