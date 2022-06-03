首屆「ARTAVERSE」集NFT及元宇宙藝術戶外展　懶人包一覽12大看點

NFT和元宇宙是近年藝術圈重要關鍵詞，愈來愈多本港機構涉足相關領域，市場上有關初創公司或藝術作品亦五花八門，相信對很多人來說也只能知其大概。NFT和元宇宙讓藝術的創意有更多可能的發展，由即日起於中環海濱公園舉行首屆「ARTAVERSE」，便主打亞洲最大型之一的戶外NFT及本地藝術展覽，集數位藝術、虛擬現實、擴增實景、音樂文化表演、 Web 3.0 元宇宙和多個打卡點，讓大眾透過藝術與科技交流，享受一系列浸沉式嶄新體驗。



展覽將分為三大展區，包括 ART BOX、ART HUB 及 ART STAGE，並設十二大精華看點，以多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享以及音樂文化表演， 為大眾開啟穿梭現實與虛擬世界的浸沉式藝術娛樂文化之旅，由淺入深讓一眾潮流文化愛好者 探討 Web 3.0 藝術宇宙的發展及無限可能性。

ART BOX

貨櫃藝術展區是由超過 25 個「BOX」貨櫃組成藝術展區，每個 「BOX」將打造成獨立的藝 術空間，讓大眾彷如走進虛擬藝術空間觀賞不同的創新藝術展品。除全球熱門NFT項目展覽，還包括VR及AR元宇宙互動體驗，和著名街頭藝術家SZABOTAGE塗鴉作品。

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ART HUB

數碼藝術畫廊是逾百個參展單位攜手打造充滿數碼及實體藝術的 「HUB」，匯聚亞洲知名當 代藝術家以至本地藝人及新興藝術家的多元數碼藝術展品，展出超過 1,000 件具個人風格及話題性的數碼及實體藝術展品，當中展區包括NETFLEX 大熱動漫 IP NFT、藝人兼藝術家林德信NFT作品、香港泰拳界首個NFT比比龍、無紙用工作室NFT作品展、O2O藝術收藏、潮流藝術家李璨琛夥拍BeLeeWorld 團隊參與作品展等等。

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ART STAGE

藝術表演舞台，則是建立一個藝術表演舞台 「STAGE」，旨凝聚行內精英及專業人士，孕育新世代藝術科技新動力， 推動 Web 3.0 藝術宇宙普及化。ART STAGE展區內舉辦多個藝術與科技講座及研討會 ，當中大會亦特別安排的音樂表演將於一連兩週的週五及週末期間舉行 6月 3、 5、 10、 11、 12 日 ），演出嘉賓包括陳柏宇、 MC 張天賦、 Dear Jane、 許廷鏗、 林德信、 RubberBand、黃凱妮 Shimica 及黃妍。

「ARTAVERSE」共有12大看點，合共逾 120 個展覽單 位，當中包括 ALPACADABRAZ 羊駝、CyberKongz、Arcade、Remade等頂尖NFT項目及由 Impact NFT 帶來最具影響力的本地 NFT 項目- 「九龍皇帝」 展覽、藝術與科技講座及研討會、首次登場的 NETFLEX 大熱動漫 IP NFT、當代藝術家及本地藝人 NFT 作品、VR 及 AR 元宇宙互動體驗、O2O 藝術收藏、CryptoPunks 打卡主題美食、星級打卡位、著名街頭藝術家 SZABOTAGE 於 ART BOX 呈獻藝術塗鴉牆、一眾星級名人藝術展覽包括潮流藝術家李璨琛夥拍 BeLeeWorld 團隊參與展出以及 ART STAGE 音樂及藝術表演。

此外，展覽為小朋友特設「幼聯 x ARTAVERSE Colorful World 色彩世界親子藝術工作坊」，別開生面又精心設計的藝術科技項目為所有入場人士提供前所未有的探索體驗。另外，還有「PANGU by Kenal Voxel 人物設計工作坊」向參加者簡單介紹 The Sand Box 軟體使用方式，讓大衆享受創作樂趣。

【活動地點】

【活動詳情】

名稱：「ARTAVERSE」

日期：即日至6月12日

地點：中環海濱活動空間

購票詳情請參閱大會官方網站

