靜止圖像中看到擴大的「黑洞」 視錯覺圖片欺騙大腦放大瞳孔？

最近有研究團隊在《人類神經科學前沿》雜誌上，發表了一種全新的視錯覺（optical illusion），此錯覺令大多數人會認為靜止圖像中心的「黑洞」不斷擴大，就像觀察者正在向它移動一樣。



擴大的「黑洞」

這種視錯覺圖中心有一個大的黑色橢圓，該橢圓被黑色的光暈包圍，後方白色背景上充滿了較小的黑色橢圓。當你凝視圖像時，暗橢圓區域會不斷向外擴展，因此這設計被暱稱為「expanding hole（擴大中的洞）」。

（圖片來源：The Eye Pupil Adjusts to Illusorily Expanding Holes ，https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.877249）

研究指，在 50 名觀看視錯覺的參與者中，有43人看到「黑洞」不斷擴大。挪威奧斯陸大學的心理學家、這次研究的首席研究員Bruno Laeng指，此視錯覺圖誘使大腦看到實際上並不存在的亮度變化，影響大腦對光線變化的感知。

研究人員說，大腦可以預測光線何時會發生變化，而此錯覺就「劫持」這種自然反應。當大腦認為到光強度的會發生變化時（例如走進山洞），會觸發瞳孔收縮或擴張，讓你提前為即將到來的光間度做好準備。

此圖像中心的黑暗區域模仿洞穴或隧道的入口，周圍的光暈與點點讓觀察者的大腦認為自己正朝著洞穴或隧道前進。研究人員現在懷疑，這種錯覺欺騙了大腦，導致人們的瞳孔放大，就好像他們真的要進入一個更黑的空間一樣。

瞳孔擴大

研究人員使用特殊相機跟蹤觀察者在觀看視錯覺圖片時的眼球反應，並發現他們的瞳孔正在擴大。Bruno Laeng指此視錯覺圖促使瞳孔相應地擴大，就如人走入較黑地方時的真實反應，這表明即使這種光暗是虛構的，瞳孔仍會對感知光的方式做出反應。

研究中亦有向觀察者展示了不同顏色的視錯覺圖，這種情況通常幻覺的擴大效果就會減弱，瞳孔擴張也不太明顯。當顏色反轉（白色橢圓）時，觀察者的瞳孔會收縮，而不是擴大，就好像他們正朝著光源方向移動一樣。

現時未知為何有人看到「黑洞」會擴大，有些人卻看不到。團隊下一步希望在其他動物身上測試這種錯覺，看看人類以外的視覺系統會否有不同反應，以解開這個謎團。

這項新研究於 5 月 30 日在《人類神經科學前沿》雜誌上發表。

視錯覺藝術

很多藝術家都會創作「視錯覺藝術」，而且用的視錯覺亦不一樣，例如莫里茨·科內利斯·艾雪（M. C. Escher）的作品就利用了「錯視」畫出了不可能的幾何圖像；朱塞佩·阿爾欽博托 （Giuseppe Arcimboldo）就是用各種物體來堆砌成人物的肖像。

未知這個新的視錯覺，未來又會否成為藝術家的「寵兒」呢？