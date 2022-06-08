三藩市垃圾筒被「趣怪」影子附身　幾可亂真其實出自藝術家之手

Damon Belanger是一位在三藩市灣區生活和工作的藝術家。他在當地藝術界活躍了10多年，他的作品中探索了許多不同的主題、風格和想法。早前，他正在創作一系列關於記憶和文化的塑膠彩畫，並在整個紅木城市中心畫下20多個趣致的「蠱惑影子」。

這些影子給普通的平凡物體帶來了活潑的精神，因此人們可以在日常生活中獲得一點樂趣。 Damon Belanger

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創作每一件奇特的作品之前，Belanger首先會選擇投射「影子」的物體。然後，他以粉筆畫出圖像的輪廓，再技術性地調整其角度，使之更加像是真正的影子。一旦他對自己的草圖感到滿意，他就用深灰色的油漆將其填滿。深灰色的油漆給人一種錯覺，彷彿公共設施上依附著奇怪的影子。

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明明是一個停車計時器，影子卻變成了猴子的聚集地。明明是公共單車架，地上卻長出花朵狀的影子。轉眼間，街頭上的日常物件忽然變得生動有趣，任何公共空間都成為藝術家的遊樂場。

影子藝術讓我的藝術發揮出更多異想天開的一面，讓我可以玩弄影子。當我收到他們選擇我的通知時，我很驚訝，因為我懷疑他們已經收到了很多優秀的作品集，所以我不確定我的對手是什麼。

紅木城促進協會向該市捐贈了3萬美元，並與紅木城公園、娛樂和社區服務部、紅木城公園和藝術基金會以及紅木城夥伴關係計劃合作，為市中心帶來更多的創意。而他們選上了Belanger的藝術品。

Belanger的影子作品共有20件，分布在市中心的各個角落，從加州列車車站到聖馬特奧地區歷史博物館。這些藝術作品引起了許多人的注意，因為乍一看，這些影子似乎與日常生活融為一體。Belanger回憶說，他看到一對父女走在街上，父親沒有注意到什麼，女兒卻發現了人行道上的花影而發笑不已。

假如大家對Damon Belanger的影子藝術感興趣，不妨前往他的網頁、IG了解更多。