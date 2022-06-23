生死探索｜製墓碑金銀紙生死桌遊　認識死亡反思生命10免費工作坊

生死有時，面對生命的終結，有人選擇避而不談。逃避只會令人更害怕面對死亡，反而透過認識與討論更可令人勇於面對生命的盡頭。東華三院舉辦了「存為愛」生命探索之旅，通過多個工作坊，與參加者以輕鬆的角度，探討人生其中一個最嚴肅的問題，鼓勵大家珍惜生命，活好當下。除了生命教育，「01空間」亦精選了多個自我心靈探索及疫下舒壓的活動介紹給大家。



桌遊工作坊嘗盡五味人生 思考晚年意願回顧人生經歷

科幻、經營類的桌遊相信很多人都玩過，不過關於人生的抉擇，大家又玩過了沒有？桌上遊戲工作坊《五味雜貨店》目的是加深大眾認識「預設照顧計劃」，在遊戲中反思自己的晚年意願，玩家需要選擇不同路線來收集五種味道卡，同時要完成味道卡牌上的任務，主持人亦會引導玩家回答卡牌上的問題，鼓勵大家思考晚期照顧意願和醫療安排，或回顧人生經歷。**立即登入「01空間」了解更多及參加**

工作坊透過遊戲，讓參加者認識晚期照顧意願和醫療安排。（圖片由東華三院圓滿人生服務提供）

《五味雜貨店》生死桌遊工作坊

「01空間」優惠價：$100（將在出席工作坊後獲全數退回）



從「買路錢」看死後世界 萬能金銀紙

身無分文不單是人在現實世界中需要面對的問題，就算死後一樣都要解決「無錢使」的問題，所以後人會為先人「燒金銀衣紙」，又要「燒街衣」給遊魂野鬼。不過，可有想過燒衣背後有什麼意義？透過工作坊，參加者可以了解中國傳統對死亡的態度和觀念，又會學習以金銀衣紙組合摺出紙蓮花，導師會分享殯儀工作見聞，從中窺探死後世界。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

工作坊讓參加者從「燒街衣」認識中國傳統文化。（圖片由東華三院圓滿人生服務提供）

殯儀二三事之萬能金銀紙

「01空間」優惠價：$100（將在出席工作坊後獲全數退回）



自製「墓碑」peaceful card 以藝術認識死亡

中國人忌諱死亡，但死亡是每個人必經的階段，與其以恐懼的態度迎接生命的盡頭，不如利用藝術去理解死亡。立體剪紙墓碑設計工作坊以剪紙為參加者帶來對生命的啟發。導師將教授立體剪紙技巧，並帶領參加者設計自己的墓碑，製作成一張獨一無二的peaceful card，藉此引導參加者思索後事意願。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

工作坊期望參加者可以放下對死亡的恐懼，透過剪紙帶來對生命的啟發。（圖片由東華三院圓滿人生服務提供）

立體剪紙墓碑設計工作坊

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製作塔香 認識香港歷史

有說「香港」一詞的由來是因為過去盛產香木而得名，不過大家又知道塔香的由來和歷史嗎？塔香製作工作坊會帶領參加者了解製作塔香的過程，認識當中的物料組成和製法，更會親手製作塔香。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

焚香用於拜祭之外，原來亦可以紓緩壓力。（圖片由東華三院圓滿人生服務提供）

塔香製作工作坊

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音樂刺繡紓發情感 放鬆心情減焦慮

疫情之下，市民生活上要面對更多挑戰，難免感到焦慮和無力。想放鬆心情，音樂是一個理想方法，透過音樂治療，可以協助參加者表達心聲、表述情感，令身心得到舒壓。**立即登入「01空間」了解更多及報名**喜歡音樂的市民，亦可以選擇參加生命節奏DRUMBEAT，透過導師的引導，學習與自己和他們重新建立聯繫。**立即登入「01空間」了解更多及報名**另外，如果喜歡做手作的市民，亦可以參加鮮花刺繡。導師將引導參加者觀察小白菊的形態，透過專注地以針線描畫花朵綻放的時刻，忘卻生活的煩惱，放鬆心情，享受當下。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

疫情下，市1民可以透過音樂治療，釋放壓力。（圖片由東華三院圓滿人生服務提供）

疫下舒壓音樂治療工作坊

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研究顯示，透過學習擊鼓的節奏和韻律能有效改善原始大腦對壓力作出的情緒反應，如焦慮，有助促進身心健康。（圖片由東華三院圓滿人生服務提供）

生命節奏DRUMBEAT

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透過以針線描畫花朵，讓參加者放鬆心情，享受當下。（圖片由東華三院圓滿人生服務提供）

鮮花刺繡速寫—以針線記錄生命綻放的時刻

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認識自我靜思內省 舒解情緒

東華三院圓滿人生服務亦舉辦了多個工作坊，讓參加者可以藉此探索自我，其中心靈拼貼就是利用直覺剪貼圖片，讓參加者可以享受創作過程的同時，也可以進行內在對話、自我探索。導師會幫助參加者舒解情緒和了解自己。**立即登入「01空間」了解更多及報名*

生活的過程難免會遇上困難，不過抱有正念是度過難關的關鍵。正念香薰工作坊會由導師帶領學習靜心呼吸，紓緩情緒與壓力，另外學員亦會自行調配有助正念減壓的香氣，製作成10毫升滾珠香薰油，幫助紓緩壓力。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

藝術不單可以陶冶性情，更可以達到靜思內省的效果。靜心木板禪繞畫會由導師帶領，在木板上畫出美麗圖案。另外，參加者在繪畫以外，亦會從中啟發自省，思考生命，放鬆心情。**立即登入「01空間」了解更多及報及**

心靈拼貼是利用直覺剪貼圖片，讓參加者既可以享受創作過程，也可以進行內在對話、自我探索。（圖片由東華三院圓滿人生服務提供）

探索自我心靈拼貼

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香薰可以協助參加者放鬆自己，再透過靜心呼吸，紓緩情緒與壓力。（圖片由東華三院圓滿人生服務提供）

正念香薰工作坊

「01空間」優惠價：$100（將在出席工作坊後獲全數退回）



靜心木板禪繞畫會由導師帶領，在木板上畫出美麗圖案。（圖片由東華三院圓滿人生服務提供）

靜心木板禪繞畫

「01空間」優惠價：$100（將在出席工作坊後獲全數退回）



「存為愛」生命探索之旅體驗式展覽

此外，主辦方亦會於7月7至10日期間舉辦一場體驗式展覽，以「生老病死」的人生必經階段帶出不同生死主題。當中包括主題展：「存為愛」生命探索之旅展覽，鼓勵參觀者透過互動參與重新思索生命的意義；「此時此刻，你生命中最重要的是____？」的特色投票牆則鼓勵参觀者反思自己當下最重視的到底是什麼。另外還有展示40多本來自世界各地有關生死的「快樂的繪本堡壘」流動繪本車、展示有關醫療指示及殯儀資訊和後事冷知識的「後事知識101」，以及90後插畫家MIKI HO為「漫溯生命」計劃所創作的漫畫作品展。想更深入探索生死真義的朋友，萬勿錯過。**了解更多**

展期：

2022年7月7日（四）| 16:00-20:00

2022年7月8及9日（五及六）| 10:00-20:00

2022年7月10日（日）| 10:00-18:00

地點：JCCAC賽馬會創意藝術中心L0及L1藝廊、中央庭園、賽馬會黑盒劇場前廳、L2平台 （香港九龍石硤尾白田街30號）

免費入場

