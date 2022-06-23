生死探索｜製墓碑金銀紙生死桌遊 認識死亡反思生命10免費工作坊
生死有時，面對生命的終結，有人選擇避而不談。逃避只會令人更害怕面對死亡，反而透過認識與討論更可令人勇於面對生命的盡頭。東華三院舉辦了「存為愛」生命探索之旅，通過多個工作坊，與參加者以輕鬆的角度，探討人生其中一個最嚴肅的問題，鼓勵大家珍惜生命，活好當下。除了生命教育，「01空間」亦精選了多個自我心靈探索及疫下舒壓的活動介紹給大家。
桌遊工作坊嘗盡五味人生 思考晚年意願回顧人生經歷
科幻、經營類的桌遊相信很多人都玩過，不過關於人生的抉擇，大家又玩過了沒有？桌上遊戲工作坊《五味雜貨店》目的是加深大眾認識「預設照顧計劃」，在遊戲中反思自己的晚年意願，玩家需要選擇不同路線來收集五種味道卡，同時要完成味道卡牌上的任務，主持人亦會引導玩家回答卡牌上的問題，鼓勵大家思考晚期照顧意願和醫療安排，或回顧人生經歷。**立即登入「01空間」了解更多及參加**
《五味雜貨店》生死桌遊工作坊
「01空間」優惠價：$100（將在出席工作坊後獲全數退回）
從「買路錢」看死後世界 萬能金銀紙
身無分文不單是人在現實世界中需要面對的問題，就算死後一樣都要解決「無錢使」的問題，所以後人會為先人「燒金銀衣紙」，又要「燒街衣」給遊魂野鬼。不過，可有想過燒衣背後有什麼意義？透過工作坊，參加者可以了解中國傳統對死亡的態度和觀念，又會學習以金銀衣紙組合摺出紙蓮花，導師會分享殯儀工作見聞，從中窺探死後世界。**立即登入「01空間」了解更多及報名**
殯儀二三事之萬能金銀紙
「01空間」優惠價：$100（將在出席工作坊後獲全數退回）
自製「墓碑」peaceful card 以藝術認識死亡
中國人忌諱死亡，但死亡是每個人必經的階段，與其以恐懼的態度迎接生命的盡頭，不如利用藝術去理解死亡。立體剪紙墓碑設計工作坊以剪紙為參加者帶來對生命的啟發。導師將教授立體剪紙技巧，並帶領參加者設計自己的墓碑，製作成一張獨一無二的peaceful card，藉此引導參加者思索後事意願。**立即登入「01空間」了解更多及報名**
立體剪紙墓碑設計工作坊
「01空間」優惠價：$100（將在出席工作坊後獲全數退回）
製作塔香 認識香港歷史
有說「香港」一詞的由來是因為過去盛產香木而得名，不過大家又知道塔香的由來和歷史嗎？塔香製作工作坊會帶領參加者了解製作塔香的過程，認識當中的物料組成和製法，更會親手製作塔香。**立即登入「01空間」了解更多及報名**
塔香製作工作坊
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音樂刺繡紓發情感 放鬆心情減焦慮
疫情之下，市民生活上要面對更多挑戰，難免感到焦慮和無力。想放鬆心情，音樂是一個理想方法，透過音樂治療，可以協助參加者表達心聲、表述情感，令身心得到舒壓。**立即登入「01空間」了解更多及報名**喜歡音樂的市民，亦可以選擇參加生命節奏DRUMBEAT，透過導師的引導，學習與自己和他們重新建立聯繫。**立即登入「01空間」了解更多及報名**另外，如果喜歡做手作的市民，亦可以參加鮮花刺繡。導師將引導參加者觀察小白菊的形態，透過專注地以針線描畫花朵綻放的時刻，忘卻生活的煩惱，放鬆心情，享受當下。**立即登入「01空間」了解更多及報名**
疫下舒壓音樂治療工作坊
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生命節奏DRUMBEAT
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鮮花刺繡速寫—以針線記錄生命綻放的時刻
「01空間」優惠價：$100（將在出席工作坊後獲全數退回）
認識自我靜思內省 舒解情緒
東華三院圓滿人生服務亦舉辦了多個工作坊，讓參加者可以藉此探索自我，其中心靈拼貼就是利用直覺剪貼圖片，讓參加者可以享受創作過程的同時，也可以進行內在對話、自我探索。導師會幫助參加者舒解情緒和了解自己。**立即登入「01空間」了解更多及報名*
生活的過程難免會遇上困難，不過抱有正念是度過難關的關鍵。正念香薰工作坊會由導師帶領學習靜心呼吸，紓緩情緒與壓力，另外學員亦會自行調配有助正念減壓的香氣，製作成10毫升滾珠香薰油，幫助紓緩壓力。**立即登入「01空間」了解更多及報名**
藝術不單可以陶冶性情，更可以達到靜思內省的效果。靜心木板禪繞畫會由導師帶領，在木板上畫出美麗圖案。另外，參加者在繪畫以外，亦會從中啟發自省，思考生命，放鬆心情。**立即登入「01空間」了解更多及報及**
探索自我心靈拼貼
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正念香薰工作坊
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靜心木板禪繞畫
「01空間」優惠價：$100（將在出席工作坊後獲全數退回）
「存為愛」生命探索之旅體驗式展覽
此外，主辦方亦會於7月7至10日期間舉辦一場體驗式展覽，以「生老病死」的人生必經階段帶出不同生死主題。當中包括主題展：「存為愛」生命探索之旅展覽，鼓勵參觀者透過互動參與重新思索生命的意義；「此時此刻，你生命中最重要的是____？」的特色投票牆則鼓勵参觀者反思自己當下最重視的到底是什麼。另外還有展示40多本來自世界各地有關生死的「快樂的繪本堡壘」流動繪本車、展示有關醫療指示及殯儀資訊和後事冷知識的「後事知識101」，以及90後插畫家MIKI HO為「漫溯生命」計劃所創作的漫畫作品展。想更深入探索生死真義的朋友，萬勿錯過。**了解更多**
展期：
2022年7月7日（四）| 16:00-20:00
2022年7月8及9日（五及六）| 10:00-20:00
2022年7月10日（日）| 10:00-18:00
地點：JCCAC賽馬會創意藝術中心L0及L1藝廊、中央庭園、賽馬會黑盒劇場前廳、L2平台 （香港九龍石硤尾白田街30號）
免費入場