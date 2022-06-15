香港藝術行政人員協會網上職業博覽 展示行業不同面貌

隨着有志於在藝術文化領域發展的人才不斷增加，香港藝術行政人員協會於2012年開始提供網上藝術職位空缺發佈服務，2022年第九屆的職業博覽將以「藝術行政解碼」為主題舉行，保留往屆四項主要特色：藝術行政人員101講座、職業生涯規劃指導、招聘攤位及履歷諮詢。

為加深年輕人對這個行業的了解，職業博覽將設有「藝術行政人員101講座」及「職業生涯規劃指導」，為求職者提供了解藝術文化行業藍圖等資訊，協助他們逐步規劃職涯道路。是次職業博覽將有不同類別的藝術文化機構參與，通過虛擬攤位向參加者展示行業的面貌，包括公司結構、最新職位空缺及機構的近期節目。「履歷諮詢」將由富經驗的職涯教練為參加者提供實用建議，為進入行業作充足準備。鑑於香港疫情仍不穩定，2022年職業博覽將以網上形式舉行。

參展的藝術機構：



1a空間 (1a Group Limited)、亞洲文化協會 香港分會、非常林奕華、香港舞蹈聯盟有限公司、香港新世代藝術協會、新世界設施管理有限公司、香港管弦樂團、一舖清唱

講者及嘉賓包括：



鄭天儀女士 文化藝術寫作人/ 「The Culturist 文化者」創辦人/ 中環「大業藝術書店」董事/ 策展人

林淑儀女士 香港藝術中心 總幹事/ 香港藝術行政人員協會 董事局成員/ 新約舞流 主席

林珍真女士 一舊飯團 藝術總監

彭秀慧女士 演員/ 編劇/ 導演

譚兆民先生 西九文化區管理局 表演藝術行政總監/ 香港藝術行政人員協會 董事局成員

Alexandra Choa Tan FR[A]MEWORKS 總監

王慧恩女士 樂華藝術人才招聘 藝術職場策展人

【活動詳情】

日期: 2022年6月17至18日 (星期五及六)

主題: 藝術行政解碼

方式: 線上 (EventX)

費用：免費

活動網站：https://www.hkaaa.org.hk/career-fair-2022

