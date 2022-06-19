「一本地陶」結合市集、音樂會、工作坊 分享香港陶藝不同面貌

隨着人類對生活越趨講究，多樣的器物貫穿了我們的生活。在日常中，衣、食、住和行都由我們每個選擇構成，但你又可曾注意到用上一個好器物後，額外添上的好心情？

「一本地陶」集結四十多個本地陶藝創作單位、以及本地陶藝界中各範疇的資深人士，一同體驗陶藝所帶來的生活感知，同時支持本地陶藝文化的推動者。三天的陶藝節除了市集外，還包括陶藝節揭幕音樂會，包含多個本地獨立音樂單位演出，包括Peace Lo, Lester Lam, Beat Friday及楊智遠。公眾也可以參與不同的在地文化工作坊，例如花藝、茶道等工作坊。香港著名陶藝家李慧嫻和尹麗娟也受邀出席講座，分享香港陶藝在不同年代的面貌。

幾位歌手藝人包括ANSONBEAN、MC $oHo & KidNey、Tyson Yoshi、林德信和Jeffrey Ngai與陶藝家們一起創作的陶藝作品亦會於現場展出及進行慈善義賣。

【部分參展單位介紹】

陶器 Ceramics by Karena Lam



演員林嘉欣喜愛陶藝，於在2021年2月成立陶器 Ceramics by Karena Lam，其收益扣除成本後將捐助香港慈善機構。

陶啟安 To Kai On Benny



陶啟安以假想考古學方式，創作虛構的古代器物，重新想像歷史、宗教與流行文化的關係。他從史前以及早期文明的藝術之中得到啟發：古代人從大自然中得到知性和靈性上的啟悟，發展出宗教神話，並通過創造圖騰和塑像，把他們生命中最深刻的願望與幻想轉化成實物。陶啟安摹仿古人作法，把千禧一代的願望與幻想轉化，有如從時代中取下切片一般記錄了集體的精神面貌。通過虛構文物營造出的假想考古，令觀者置身未來人的視角回看當代社會，察見文明的過去、現在、未來的連貫性。

曹涵凱 Chao Harn Kae



曹涵凱出生於馬來西亞，畢業於馬來西亞藝術學院，主修純美術——油畫系。自2004年定居香港，熱衷於社區藝術敎育工作，公共雕塑及游走於不同類型跨界合作。曾任香港，新加坡，上海，杜拜及澳洲多個主題樂園雕刻師及藝術總監。2017年參與＂中國非物質文化遺產傳承人群研修計劃＂廣州大學石灣陶塑（動物）技藝普及培訓班。擅於陶塑及繪畫。曾參與中國，俄羅斯，香港，新加坡，馬來西亞及澳門展覽。作品獲香港美術館，畫廊及各界私人收藏。

【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：「一本地陶」香港本地陶藝節 2022

活動日期及時間：2022年6月24日 (晚上6時至10時)

6月25及26日 (下午1時至晚上8時)

地點：饒宗頤文化館（九龍青山道800號）

