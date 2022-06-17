只在於相機中的霓虹骷髏 光繪藝術靈感源自畢加索半人馬

Darren Pearson 的光繪藝術系列「 Ghost Bands」，描繪了各種姿勢的霓虹骷髏音樂家。在繁星點點的夜空之下，霓虹骷髏拿著樂器，跳舞耍樂。



「 Ghost Bands」

光繪藝術是一種長時間曝光的攝影技術，相機的快門長時間打開，以捕捉由 LED 燈在空中「繪畫」所產生的光跡，就像畫筆劃過畫布一樣。這些照片只能在晚上或黑房中拍攝，並且只存在於相機之中。在完成光繪並決定關閉快門之前，藝術家都無法看到作品，可說是獨一無二的創作方式。

Pearson 說「Ghost Bands」的靈感來自於過去十年中過世的音樂家，因為音樂對他的生命與成長十分重要，所以他想向這些音樂家致敬。

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拍攝地點對光繪來說極為重要，除了營造出作品整體氛圍，場景本身更能與角色互動。Pearson作品中常見的場景包括廣闊的沙丘、綿延的海邊和林中空地。

Pearson會以自己的身體為參考，來確定霓虹骷髏的位置和比例。當他知道自己犯了錯時，他會停止曝光並從頭再畫。通常，每幅光繪需要 1 到 6 分鐘，具體取決於場景的角色和復雜性，但藝術家亦指「作品需要多少時間繪畫，就需要多少時間」，沒有特別限制。

他現時使用的光繪LED 燈泡「Night-Writer」是他自己設計和製造的。除了光繪照片之外，他亦有創作由數百張光繪組成的定格動畫，就像以下的「骷髏滑滑板」及「骷髏探險家」。

每一條「線」都如此重要

雖然光繪需要一台相機，但在創作時，它更接近於傳統繪畫，而非數碼攝影。由於相機會捕捉到每一條「光紋」，一條錯誤的「線」就可能會破壞整個作品。因此，每一次做光繪，Pearson都盡量「一 take過」，以「do or die」的心態創作。這種心態可說是「一切都不重要」的相反，因為每一條「線」對光繪都非常重要。

IG@dariustwin

每張作品都需要拍攝兩張照片一張用於背景以紀錄星星位置，一張用來拍攝光繪，拍完照片後，再將它們組合起來以創作最終作品。對於 Pearson 來說，最令人興奮和最有成就感的部份就在於關閉快門後查看相機的屏幕，看看剛才捕捉到什麼內容。

啟發自畢加索的光繪

Pearson 對光繪的興趣始於 2007 年，當時他看到了1949 年攝影師 Gjon Mili 為《Life》雜誌拍攝的照片，照片中畢加索用「燈筆」在空中畫出了半人馬。

Gjon Mili 為《Life》雜誌拍攝的畢加索照片。圖片來源:Twitter @loukas81944652

Pearson 現時仍不斷改進他的光繪技術，並尋找使用光繪和攝影設備的新方法，他希望激勵別人從事創作，就像自己受到畢加索的照片所激勵一樣。

如果你喜歡他的作品，可到他的IG及Youtube中支持他。