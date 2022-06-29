意大利雕塑家鬼斧神工　木雕品猶如真人　衣服褶皺髮絲耐人尋味

Peter Demetz 是當代著名的意大利雕塑家，以逼真動人、活龍活現的人物木雕聞名全球。

在Ortisei藝術學院完成學業後，Peter Demetz開始在Heinrich Demetz大師手下擔任學徒，並獲得雕塑碩士學位。在此後的幾年裡，他參加了義大利和國外的一些展覽，包括奧地利、德國、美國、比利時和土耳其等。

在1999年至2001年，Demetz研究教育、教學和學習與發展心理學，並從2001年開始教授木雕課程和研討會。從2002年到2006年，他在德國利尼亞大學等院校擔任藝術雕塑課程的首席教師。2007年至2010年期間，Demetz在藝術展覽中贏得了主要獎項，包括「III Trienale Ladina」、「Arciere Award」和「XVIII Sulmona Prize」。

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Demetz用他令人難以置信的手工，把以木頭雕刻而成的人物變得具有生命似的。這些雕塑的大小從20英寸到近50英寸高不等，其特點是男人、女人和兒童在一個普通的、有時是彩色的背景下靜靜地站著。Demetz對細節的關注入微，令人無比驚嘆。他能夠塑造衣服上的微小褶皺，再現鬆散的髮絲，並很好地定義人體解剖結構，以至於你會認為這些人物真的存在，像是會真正呼吸一樣。

我喜歡用等待、觀望或反射的人為對象，因為他們不講故事，他們給我們的是靈魂的感知。 意大利雕塑家Peter Demetz

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除了鬼斧神工般的工藝之外，Demetz 的雕塑在概念上也很耐人尋味。這些人物的背影經常遠離我們，他們盯著地面。正是在這裏，觀眾捕捉到了他們沉思的、處於靜默的時刻，就像在你開始說話之前或在你進入房間的那一個瞬間。因此，Demetz的作品感覺很淒美。他們不一定是悲傷的，但他們的身體語言喚起了一種渴望、失落或轉瞬即逝的感覺。

假如大家對Peter Demetz 的作品感興趣，不妨前往他的網頁、IG了解更多。

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