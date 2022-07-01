日本達人實體化趣爆動物梗圖　忠實還原錯位視覺令人腦洞大開

人們對於可愛的動物愛不釋手，無時無刻都想舉著照相機記錄牠們的一舉一動。可是，有時一不小心卻拍出了搞笑無比的照片，轉眼熱爆互聯網的動物梗圖。日本黏土達人「めーちっさい」進一步發功，把2D的梗圖實體化，製成令人大笑不已的3D模型。

「めーちっさい」自2015年加入Twitter，初時他主要創作一些黏土、木雕作品等。及至2017年5月左右，他製作了第一個「梗圖實體化」作品，那是一只面容扭曲、非常猥瑣的比卡超。自此以後，他展打開了內心深處的「潘朵拉盒子」，腦洞大開地創作一些詭異有趣的黏土模型，當中有些是由他親自設計，有些則是取自網上梗圖。

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他的作品有趣之處，在於忠實呈現梗圖拍攝角度的荒謬之處，即是根據照片展示的錯覺去聯想創作，製造出令人意想不到的形象。例如手臂攝在籃子外的貓咪，在「めーちっさい」眼中卻是白貓在展示傲人而強壯的臂彎；小狗趴在地上，他又會想像到赤裸上身、背肌發達的猛犬；在路上朝正面奔跑的小貓，變成兩腳站立、雙手張開霸氣地行走。

假如大家對「めーちっさい」的作品感興趣，不妨到他的Twitter、IG了解更多。

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題外話，台灣獨立遊戲商Digital Crafter，也曾把網絡動物梗圖製作成格鬥遊戲《動物之鬪》（Fight of Animals），讓這些肌肉發達的動物明星，可以在擂台上一決高下。

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。