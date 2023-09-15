深圳好去處2023｜羅湖最新KK TIME商場9月開幕　美食推薦地鐵可達

佔地10萬㎡，雙地鐵交匯，毗鄰天然氧吧—洪湖公園，首創「珠寶文化」主題街區，剛於9月頭正式開業，深圳最新商場KK TIME，終於來了！



終於開了 萬眾期待的深圳新Mall👇👇👇

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步入九月，期待已久的大型全生活購物中心「KK TIME」，真的要跟大家見面了。它是一座集生活方式、珠寶文化藝術以及觀光旅遊於一體的超級商業綜合體。商場以「美好生活聚場」為核心，引入多元品牌組合，重新詮釋了城市生活方式，解鎖了更多新奇體驗。

由於身處黃金珠寶核心商圈與洪湖公園邊，KK TIME從中汲取設計靈感，室外構築了一片綠意盎然之境，室內簡約大氣又不失奢華，如同一個富有質感的藝術空間。

吃喝玩樂一站式，怎麼逛

六層高的KK TIME，每層都有不同的主題，一大批優質品牌的強勢入駐，涵蓋了衣食住行、親子娛樂等多個品類，滿足了人們的高質量生活所需。

此外商場還打造了「珠寶空間」和「特色美食」兩層大型街區，逛街的選擇更加豐富，也提供了不少便利，在這裏我真的能呆上一整天。

覓食指南 打卡羅湖新美食綠洲👇👇👇

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1. 居竹·地道潮汕菜：20年專注研製潮菜

主打潮汕特色菜餚的「居竹」，已經被嘴刁識食的潮洲人推薦了無數次。在這裏，你不僅可以品嚐到傳統的潮汕風味，比如這道香嫩豐腴的古法老滷獅頭鵝拼盤；還會吃到潮汕本地的應季食材和新鮮時令漁獲。

2. 肉祭燒肉一番：蟬聯三年必吃榜燒肉

無時無刻都在排隊的肉祭燒肉一番也來深圳水貝了，燒肉愛好者們早已按捺不住了吧。

招牌超級橫膈膜，在炙烤時就能看見汁水順着牛肉肌理流淌而下，更別説放入口中的爆汁感，滿嘴的牛油香。還有各種海鮮、甜品小吃可以選擇。

3. 79號漁船·海鮮飯店：深圳老牌豪華海鮮航母

想宴請客人或家庭聚餐，79號漁船絕對是有排面的選擇之一。超大的海鮮池，近200種海鮮任你挑選，烹飪做法也可以自己選擇。

如果第一次來不知道怎麼選，不妨嚐嚐三叔烤羅氏蝦，簡單的撒上椒鹽便能激發出蝦肉的鮮甜。還有百香果蒸九頭鮑、鹽焗大花螺等都值得一試。

4. 潤園四季椰子雞火鍋：品牌全新形象店

來深圳必吃的「椰子雞一哥」潤園四季，整個空間被綠植映襯着，給人營造了熱帶雨林般的氛圍感。

招牌竹笙椰子雞，兩種椰青調和的清甜湯底，加以嫩滑雞肉一起品嚐，肉香中滲透着椰香，別忘了再點一煲臘味煲仔飯，焦香四溢。

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5. 淘米撈·中山脆肉鯇火鍋：原汁原味的粥底火鍋

想吃夠脆夠鮮夠正的中山脆肉鯇火鍋，來淘米撈準沒錯。它有自己的養殖場，食材都是每日現撈現切的。正是夠鮮，才敢只以農夫山泉加珍珠米作鍋底，只需10秒，魚肉盡顯鮮美，肉質爽脆彈牙。

6. 京味張·北京烤鴨：正宗老北京菜代表

京味張是深圳出了名的北京菜，一道傳統的「宮廷精品烤鴨」足以讓尋味的人滿足而歸。

他家的烤鴨是用果木炭火烤制，鴨皮泛着金燦燦的糖焦色，十分誘人，還可以用荷葉餅卷着山楂條一起吃，來幫助解膩。

7. 白玉串城·朝鮮族烤肉：2023必吃榜延邊朝鮮族料理

主打延邊朝鮮族烤串的白玉串城，實現了解放雙手，盡情喝酒聊天的樂趣。黑科技烤串爐，下層360°自轉自烤，上層給烤串保温，再來一打啤酒，一天的疲憊都被緩解了。

還有更多人氣美食嚐鮮＋「FOOD TIME飯堂」2000㎡特色美食街區👇👇👇

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在商場的B2層有一個特色美食主題街區「FOOD TIME 飯堂」，整個街區呈現圍合式的空間結構，開放式的外擺佈局，如同一個島嶼。街區中的樹型藝術裝置拔地而起，感覺自己脱離了都市，置身於一個「世外桃源」中，在這裏用餐尤為chill。

近20家餐飲品牌，各地的風味小吃、正餐下午茶統統都有，只要進來了，沒人能餓着回去。

逛街指南 珠寶空間＆重磅新店

臻選· 珠寶生活空間：約20000m²珠寶文化街區👇👇👇

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都知道買黃金珠寶要去水貝，但沒想到現在竟然也能在購物中心裏逛購珠寶了。

臻選·珠寶生活空間是一個黃金珠寶產業沉浸式文化主題空間，泛潮品、傳統文化、國潮、婚慶、時尚文化、臻品美學、臻品時尚七大文化主題，也是目前深圳商場中面積最大、品類最全、業態最豐富的珠寶文化主題街區。

在這裏你不僅可以挑選到心儀的珠寶、鑽石等首飾，還可以參與珠寶的工藝手作，體驗感十足。街區不定期還會舉辦一些珠寶文化活動，藝術沙龍等，不用多久，這裏也即將成為深圳新的旅遊特色打卡名片咯。

主力旗艦店：敬請期待

接下來還會有更多品牌的入駐，像深圳首家元初食品形象店、羅湖首店MELAND CLUB、中影天川國際影城、品質優健身房等，在提供多元且有品質的生活方式這件事上，KK TIME真的拿捏住了。

KK TIME

地址：深圳羅湖區筍崗街道水貝一路與水田一街交叉口

營業時間：週一至週日 10:00-22:00

交通：深圳地鐵3號線水貝站B出口／7號線洪湖站D出口



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