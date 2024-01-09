深圳塗鴉打卡｜不止華僑城創意園　6個Graffiti「街頭美術館」

有人説，塗鴉是藝術的野生表達，它小眾、叛逆，攪動着傳統審美，又彰顯着一座城市的態度和性格。

今次，帶你走進「深圳街頭美術館」。



在深圳閒逛時，你有留意過，你身邊那些塗鴉嗎？👇👇👇

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打卡深圳塗鴉地圖

由於塗鴉文化並不興盛，在很多人眼裏，塗鴉是一羣青年半夜拎着噴漆，在城市的街頭「宣泄情緒」。

其實不然，如今塗鴉已經成為了部分城市的潮流名片，在香港、澳門、佛山、廣州都有塗鴉街的存在。

在深圳也有不少被認可的塗鴉牆，它不再是所謂的「亂塗亂畫」，而是藝術寫手們的作品，是牆繪壁畫也好，是塗鴉噴漆也罷，都給這座城市增添了年輕活力。

1. 來華僑城創意園，打卡塗鴉牆

想要打卡深圳藝術塗鴉最多的地方，那必然是熟悉的南山區華僑城創意園了。它是由舊廠房改造而成的創意園區，在北區就有一面塗鴉牆，不少人慕名而來。

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在園區工作的朋友告訴我，在某棟樓的天台還有創意塗鴉哦。

2. 來大芬油畫村，打卡油畫塗鴉

龍崗區大芬油畫村，深圳的文藝寶地，上千的畫師雲集於此，想打卡塗鴉來這準沒錯。

穿梭於油畫村的巷子裏，你會在意想不到的角落裏找到風格迥異的彩繪塗鴉，它們在別緻細膩的油畫中顯得更加風趣幽默。

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如果你想體驗下塗鴉，村裏也有塗鴉店鋪可以打卡哦。

3. 來F518創意園，打卡巨幅塗鴉

F518是佇立在深圳西海岸邊上的創意園區，因不在南山而被大家遺忘。

位處寶安區的園區不大，在停車場則有一整面塗鴉長廊，雖然被車擋着，還是能看出一些新畫作，就像這個卡塔爾世界盃的吉祥物；還有一些作品已經褪色斑駁了。

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4. 來海上藝術中心，打卡車庫塗鴉

提起蛇口的塗鴉，大家首先會想到G＆G創意園、南海意庫和價值工廠這幾個文藝地標，但在海上世界文化藝術中心的地下室，藏着很多面塗鴉牆。

這些塗鴉不是炸街黨的風格，而是精緻完整的藝術作品，很震撼。

5. 來1983小鎮，打卡漫畫塗鴉

龍崗區南嶺村的1983小鎮，也是一個由廢舊廠房改造的生態社區。在小鎮的每一處角落，都能偶遇各種藝術元素，宮崎駿筆下的「移動城堡」被描繪在筒樓上，很夢幻也很出片。

不過這裏有點沒落了，很多地方荒廢了，只能遠遠地拍照。

6. 來西柚小鎮，打卡獨棟塗鴉

光明西柚小鎮是深圳首個塗鴉主題街區，每棟樓的牆面都有藝術家的作品，這些牆繪塗鴉表現形式比較誇張有趣，跟對面的老舊城中村形成了反差感。

小鎮不大，建議結合周邊景點一起逛。

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