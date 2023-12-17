深圳好去處｜現場音樂Livehouse興起　6大場地推介附周邊景點交通

從曾經的無人問津，到現在的一票難求，現在深圳年輕人開始「躲」進Livehouse裏。



Live house成了年輕人的後花園

Livehouse是Live Music House的縮寫，中文譯為現場音樂場所，場地規模能容納的人數在幾百到幾千人不等；概念最早出現於日本，其形式則起源於歐美。它有頂級的音樂器材和高質量的音響設備，非常適合近距離欣賞各種現場音樂。作為青年文化娛樂的一種方式，被越來越多的人接納並瘋狂愛上。

Livehouse，玩的是氛圍

它與大家所熟知的演唱會、音樂節最本質的區別就是體驗感不同，沒有像演唱會那樣設有座位，觀眾一般站立觀看演出。由於演出場地距離觀眾比較近，互動性較強，如果熱衷於濃烈的音樂氛圍，又想近距離與歌手互動，那Livehouse一定是不二之選。

雖然有酒有音樂，氣氛很澎湃，但絕對不同於夜店嗨吧等，未成年人也可以入內。

也並非為特定某種風格的音樂人而設定，民謠、電子、搖滾、R&B、嘻哈甚至抒情流行歌手都可以在LiveHouse裏演出。

當代人的壓力解藥

它像是成年人的烏托邦，在高分貝音符灌入耳膜之下，和陌生人一起POGO，沒有人評價你跳得多不專業，更不用在意別人的想法。説是一種逃避也好，一種壓力釋放也罷，Livehouse代表着年輕人的生活態度。

也難怪「戀愛工作都煩惱，Love哪有Live好」的口號會在年輕人羣體中廣泛傳播開來，畢竟Livehouse這玩意，只有第一次和無數次。

第一次去Livehouse，該怎麼玩

1. 戴眼鏡一定要避免眼鏡被碰掉的情況；（別問我為什麼）

2. 如果自己不會pogo，請遠離那些pogo的人；

3. 輕裝上陣，提前寄存好背包等物品，或者乾脆啥也不帶的過去；

4. 積極互動是Livehouse的靈魂，但一定要注意自己身上的手機，隨時有逃離自己口袋的危險；

5. 演出結束後可能會有周邊和CD簽售，結合實際消費情況，切勿衝動消費；

6. 記好回程尾班車的時間，回程注意安全；

7. 喝酒不開車，開車不喝酒。



深圳有哪些Livehouse演出場地👇👇👇

+ 1

1. B10

B10是深圳老牌Live之王，位於南山區華僑城創意文化園，是一個的全新音樂藝術空間，也是OCT-LOFT國際爵士音樂節和明天音樂節的舉辦地。

周邊遊玩指南：華僑城文化創意園

這是很多深圳年輕人Citywalk必選地之一，園區分南北兩區。除了佈滿塗鴉的牆面和不定期舉辦藝術展覽。這裏還匯聚了很多買手店、服飾、咖啡店、書店等多家創意小鋪。

不妨在找一個假期，白天來一場漫遊華僑城創意文化園，晚上在B10現場燥起來。

深圳B10現場

地址：深圳南山區香山東街華僑城創意文化園北區C2棟北側

交通：深圳地鐵2號線僑城北站B出口，步行660米



2. NUBOND

它位於深圳地標「灣區之光」摩天輪的「歡樂港灣」商超綜合體內，不僅是Livehouse，還融入了次元漫遊、動感塗鴉、賽博朋克等各類前衞青年化元素。交通也足夠便捷，地鐵直達，還連接了商圈，吃喝玩樂通通都有。可以説是最方便的Livehouse場地之一了。

周邊遊玩指南：歡樂港灣

歡樂港灣是一個將海景、公園、商場融合的文化街區，除了「灣區之光」摩天輪，鍾書閣的奇特設計也吸引了不少人來打卡。

NUBOND LIVEHOUSE

地址：深圳寶安區新安歡樂港灣B1-100

交通：深圳地鐵5號線臨海站B2出口，步行1.2公里



3. 紅糖罐（上步店）

愛搖滾的，請來這裏集合。

這家開在上步的地下室搖滾Livehouse，在深圳是很有名氣的老牌Live領頭羊，環境有點像漠河舞台，超有氛圍感。裏裏外外都是自由的調調。我都不敢説，有多少深圳90後的青春夢在此揮灑。

周邊遊玩指南：深圳博物館

深圳博物館是深圳展覽最豐富的藝術館之一，這裏包括了歷史民俗館、古代藝術館、東江游擊隊指揮部舊址、深圳改革開放展覽4館，經常承辦各種展覽，感興趣的可以多關注。

紅糖罐（上步店）

地址：深圳福田區東園路111號

交通：深圳地鐵1號線科學館站E出口，步行225米



4. HOU LIVE（下沙店）

今年是HOU LIVE創辦的第五年，同時也已經為深圳呈現了1000+場多樣化演出。始終致力獨立音樂的傳播，為深圳很多年輕音樂人提供原創音樂的展示舞台。不僅是許多本地音樂人的夢開始的地方，也是許多都市人與自由碰面的基地。

周邊遊玩指南：下沙村

下沙的魅力好像是街頭巷尾讓人魂牽夢縈的美味。它的神奇在於這裏的店，不僅好吃，還獨一無二。

+ 1

HOU LIVE（下沙店）

地址：深圳福田區濱河大道9289號KKONE購物中心負一層B112a

交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口步行194米



5. HOU LIVE（前海店）

HOU LIVE除了下沙店、深業上城店和春筍店，近期前海店也開業了。

周邊遊玩指南：前海FREE CITY

拐角便是前海Free City，這是一個藝術化的創意空間，瀰漫着潮流和創新的氣息。《草皮莫娜》是華南首個藝術展覽，構造了一個全新的生命形態。

HOU LIVE（前海店）

地址：深圳南山區前海深港合作區聽海大道2061號

交通：深圳地鐵5號線前海公園站C出口，步行662米



6. SOFUN LIVE

‍‍‍‍‍Sofun Live是深圳一個有着巨幕體驗的國際化演出場館，在這裏可以看到國際藝人演出和活動，音樂會、話劇、展覽等等。

周邊遊玩指南：光明文化藝術中心

位於光明區觀光路東北側的光明文化藝術中心，是一個集齊包含演藝中心、美術館、圖書館、城市規劃展覽館、文化綜合五大功能區，它是光明科學城的重要公共配套設施和文化地標。

説實話這周圍還待發掘，建議是吃好喝好後再前往純蹦。

SoFun Live

地址：深圳光明區華強科技生態園8C棟華強盒子一層

交通：深圳地鐵6號線鳳凰城站B出口，步行3公里



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】