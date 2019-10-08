【多圖．見字如面】手稿公開！劉以鬯楊絳書信串起《倒影集》問世

「這裡收集的幾個故事，好比是夕陽中偶爾落入溪流的幾幅倒影，所以稱為《倒影集》。」——楊絳 1981年，劉以鬯先生為香港文學研究社編選了一套《中國新文學叢書》，全套共16冊，收錄其中的《倒影集》被列入了中國新文學叢書之中。楊絳晚年自述生平大事時，也寫下「1981年《倒影集》年初在香港出版，2月13日，收到樣書10冊。」記載將《倒影集》短篇小說集的出版過程。 悠悠之間，38年過了，兩位文壇巨匠都已逝去。而楊絳與劉以鬯關於《倒影集》出版的往來通信17封以及《倒影集》的手稿在中國嘉德於10月5日到8日的秋季拍賣會中展出和拍賣，塵封的那段《倒影集》編輯和出版的過往，都將公開。讓大家能一睽文人之間的惺惺相惜以及如何透過書信溝通，出版《倒影集》的過程。

見字如面：兩位文人的書信往返「以文會友、見字如面。」綜藝節目《見字如面》在內地大紅，邀請明星來閲讀古代的書信，觀眾聽著明星的聲音回到那個時代體會著凝鍊在字句裡的情感。同樣地，在西方《查令十字路84號》這本書信集記錄的的是1950到1970年代美國作家和英國書商之間因「愛書」而跨越地域的友情。

而《倒影集》的出版過程也是十分地動人，並透過電影理論家、作家柯靈牽線而成。1930年代左右，劉以鬯與柯靈於上海相識，柯靈對劉以鬯早年創作給予許多鼓勵。而在劉以鬯編撰《中國新文學叢書》時，柯靈便去信劉以鬯，提及他曾說閲讀過楊絳幾篇未曾發表的小說，認為楊絳的小說加上舊作可以成為一個集子。

於是，劉以鬯遂去信居於北京三里河南沙溝的楊絳。「不知道女士肯不肯拿一本集子給我們在香港出版，作為叢書的一種？」，信中也寫道「香港是一個商業社會，文藝書籍一向難銷，《新文學叢書》要是沒有名家的著作，多數會失敗。希望能夠得到你的支持。」

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而在楊絳先生與劉以鬯往來信件中，除了看到他們提及牽線人柯靈外，也可以看到出版遇到的困難、手稿交付細節，讓人彷彿看到《倒影集》的番外篇，文人間相知相惜的花絮。

信件中可以看到，楊絳提及「我偶聞傳說『稿子寄不出去』不知此說有無根據，也沒有嘗試過。」、「照片實在沒有，不克從命，務求鑒原。」，也可以看到劉以鬯的叮嚀，「稿件必須套在膠套中，厚紙包裹，並用繩索紮緊，免得途中破爛失散。」以及劉以鬯對楊絳文稿的喜愛，「五篇小說都非常出色，出版後必可以引起廣泛注意。」

《倒影集》手稿裡的塗改《倒影集》收錄的四篇是1977年後創作的短篇小說手稿《大笑話》、《玉人》、《鬼》、《事業》，另外附錄創作於1935年的舊作：《璐璐，不用愁》，而在其中《大笑話》是全書中篇幅最長、人物最多、矛盾最為複雜的一篇。也是楊絳丈夫錢鐘書最喜歡的楊絳的中短篇小說。《倒影集》的330頁手寫稿，經時任《廣角鏡》總編李國強，帶往香港交給劉以鬯，於1981年1月付梓出版，隔一年後，人民文學出版社也出版《倒影集》。

書名定為《倒影集》，楊絳曾說：「這裡收集的幾個故事，好比是夕陽中偶爾落入溪流的幾幅倒影。」而1920年代，楊絳也曾以「含真」為筆名，寫就散文的《倒影》：「回憶啊，恰似倒影般悄悄映上心來」。倒影，指的或許是舊日所見吧。楊絳自己也在序中寫下：

故事裏的人物和情節，都是舊社會的。在我們的新時代，從前的風俗習尚，已陳舊得陌生，或許因為陌生而變得新奇了；當時見慣不怪的事，現在也會顯得豈有此理而使您嘻笑、使您怒罵。這裏收集的幾個故事，好比是夕照中偶爾落入溪流的幾幅倒影，所以稱為《倒影集》。

《倒影集》的手稿可以看到楊絳的塗改痕跡。（中國嘉德香港）

而這次公開的330頁保存完整的手稿，可以看到在交稿前經過楊絳的刪改，從而可以見到作家的細緻嚴謹，而後，這份文稿到了香港港島鰂魚湧的劉以鬯手中，當時是1980年的8月，從一個文人的腦中到筆下，再到另外一位文人的手中，這份手稿的重量，不言而喻。

至於劉以鬯對《倒影集》的真實評價為何? 除了書信外，從劉以鬯於1994年出版的小說《黑色裏的白色白色裏的黑色》，主角在書店忽然見到的兩本書，就是楊絳的《倒影集》與師陀的《惡夢集》就可知道，劉以鬯對《倒影集》應該是十分喜歡的。